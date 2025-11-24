ETV Bharat / state

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

आठ पीढ़ियों से हो रहा पारंपरिक काम : मनिहारों के रास्ते में लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि उनकी आठ पीढ़ियां इसी काम को कर रही हैं. आगे भी उनके बच्चे इसी काम को करेंगे. यह उनके पूर्वजों की विरासत है और वे अपनी विरासत को संजोए हुए हैं. लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने वाले कारीगर 64 वर्षीय मोहम्मद सादिक का कहना है कि मिर्जा मानसिंह लाख का काम करने वाले कारीगरों को अफगानिस्तान से लेकर आए थे और उन्हें आमेर में बसाया था. जब राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी तब उन कारीगरों को मनिहारों के रास्ते में लाकर बसाया.

बेहद तंग गली वाला है मनिहारों का रास्ता : छोटी चौपड़ से जब बड़ी चौपड़ की तरफ चलते हैं तो त्रिपोलिया गेट से पहले दाएं तरफ मनिहारों का रास्ता आता है. बेहद तंग गली के दोनों तरफ लाख से बनी चूड़ियां, कड़े बनाते हुए कारीगर नजर आ जाएंगे. दुकानों पर लाख की चूड़ियों भी नजर आ जाएंगी. सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस रास्ते में लोगों की आवाजाही बनी रहती है. देसी-विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में यहां लाख की चूड़ियों की खरीदारी करते हुए भी देखें जा सकते हैं.

आज भी इस समाज के लोग पीढ़ियों से केवल लाख और चूड़ियों का ही काम करते आ रहे हैं. यहां के लाख के कड़े और चूड़ियां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है. देश-विदेश के पर्यटक जब भी जयपुर भ्रमण के लिए आते हैं तो मनिहारों के रास्ते आना नहीं भूलते हैं. यहां आकर लाख से बनी चूड़ियां-कड़े और अलग-अलग चीजें लेकर जाते हैं.

जयपुर : 18 नवंबर 1727 को आमेर रियासत के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की नींव रखी थी और इस सुनियोजित शहर का निर्माण किया था. तब उन्होंने अलग-अलग कलाओं में निपुण कारीगरों को भी जयपुर के अलग-अलग इलाकों में लाकर बसाया था. इन्हीं में से एक मनिहार समाज भी है. ये लाख के कड़े और चूड़ियां बनाने में पारंगत थे. इन्हें त्रिपोलिया गेट के पास मनिहारों के रास्ते में लाकर बसाया गया था. तब से ही मनिहार समाज अपनी 300 साल की विरासत को संजोय हुए हैं.

पहले राजशाही लोग पहनते थे : मोहम्मद सादिक का कहना है कि राजशाही के दौर में जब राज परिवार में कोई शादी होती थी या कोई शुभ अवसर होता था तब मनिहार समाज की महिलाएं ही राज परिवार से जुड़ी महिलाओं को चूड़ियां और लाख के कड़े पहनाने का काम करती थीं. उस जमाने में राज परिवार से जुड़ी महिलाएं लाख के कड़े और चूड़ियां पहना करते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तब सभी तरह के लोग लाख की चूड़ियां और कड़े पहनने लगे थे.

मनिहारों का रास्ता (ETV Bharat Jaipur)

मनिहारों के रास्ते में ही बनते हैं गुलाल गोटे : मोहम्मद सादिक का कहना है कि होली पर खेले जाने वाले गुलाल गोटे भी मनिहारों के रास्ते के मनिहार समाज के लोग ही तैयार करते हैं. रियासत काल में भी मनिहार समाज के लोग राज परिवार के लोगों के लिए होली खेलने के लिए गुलाल गोटे तैयार करते थे. तब से ही जयपुर में होली पर गुलाल गोटे तैयार किए जाते हैं और आज भी लोगों के बीच यह काफी प्रचलित है. गुलाल गोटा बहुत ही हल्का होता है और इसमें अरारोट और खुशबू डाली जाती है. जब इसे किसी पर फेंक कर मारा जाता है तो यह फट जाता है और उसमें से अरारोट से बने रंग और खुशबू फैल जाती है. हालांकि, अब होली के अलावा शादियों में मेहंदी और हल्दी की रस्मों में भी इसका चलन बढ़ गया है.

लाख की चूड़ियों की दुनिया भर में डिमांड (ETV Bharat Jaipur)

लाख की चूड़ियों की दुनिया भर में डिमांड : कारीगर मोहम्मद सादिक का कहना है कि पहले लाख की चूड़ियों का काम केवल मनिहारों के रास्ते में ही होता था, लेकिन अब राजस्थान में सीकर सहित कई अन्य जिलों में भी होने लगा है. इस समय पूरी दुनिया में लाख की चूड़ियों की बहुत डिमांड है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में जयपुर आने वाले पर्यटक मनिहारों के रास्ते में खरीदारी करने जरूर आते हैं. कई पर्यटक तो अपनी पसंद से ही लाख की चूड़ी और कड़े बनवाकर लेकर जाते हैं.

लाख की चूड़ियां बनाते कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

लाख की चूड़ियों का ही काम करने वाले अन्य कारीगर काशिफ हुसैन का कहना है कि वो भी इस काम को करने वाले 8वीं पीढ़ी के हैं. आगे उनके बच्चे भी इसी काम को करेंगे. यह उनके पूर्वजों की विरासत है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते हैं. काशिफ हुसैन का कहना है कि जब से जयपुर बसा है तब से ही उनके पूर्वज यही काम करते हुए आ रहे हैं. मनिहारों के रास्ते में जितने भी लोग हैं वह सब जयपुर स्थापना के समय से ही यहां पर रहकर इस काम को कर रहे हैं. दिनभर यहां देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं और लाख की चूड़ियों और कड़ों की खरीदारी करते हैं.

तंग गलियों में बसी है विरासत (ETV Bharat Jaipur)

आज भी पारंपरिक तरीके से होता है काम : दिलचस्प बात तो यह है कि आज तकनीक का दौर है, लेकिन मनिहारों के रास्ते में आज भी पारंपरिक तरीके से ही लाख की चूड़ियां और कड़े बनाने का काम होता है. इसमें मशीनरी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है. यहां मनिहार समाज के कारीगर कोयले की भट्टी, प्राकृतिक लाख, प्राकृतिक रंग और लकड़ी से बने औजारों के जरिए ही लाख के कड़े और चूड़ियां तैयार करते हैं.