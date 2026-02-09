ETV Bharat / state

261 साल प्राचीन महादेव हनुमान मंदिर, यहां पूजा के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने की थी दिल्ली फतेह

महादेव हनुमान मंदिर
महादेव हनुमान मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर : राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, वीरता और अटूट आस्था का जीवंत प्रतीक है भरतपुर किले के भीतर स्थित महादेव हनुमान मंदिर. करीब 261 वर्ष पुराना यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सीधा संबंध भरतपुर रियासत के प्रतापी शासक महाराजा जवाहर सिंह और उनकी ऐतिहासिक दिल्ली फतेह से भी जुड़ा हुआ है. आज भी यह स्थान उसी तरह आस्था का केंद्र बना हुआ है, जैसे सैकड़ों वर्ष पूर्व था.

शिव और हनुमान की संयुक्त स्थापना : पुजारी सुभाष व्यास ने बताया कि महादेव हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी और दुर्लभ विशेषता यह है कि यहां शिवलिंग के साथ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना एक साथ की गई थी. यही कारण है कि इस मंदिर को महादेव हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है. रियासत के समय जब इस मंदिर की स्थापना हुई, तभी से यह नाम प्रचलित हुआ. कुछ लोग इसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी पहचानते हैं. मंदिर में स्थापित शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश जी और नंदीनाथ की सभी मूर्तियां मकराना के शुद्ध पत्थर से बनी हुई हैं, जो इसकी प्राचीनता और शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं.

महादेव हनुमान मंदिर का इतिहास (ETV Bharat Bharatpur)

दिल्ली फतेह से जुड़ा ऐतिहासिक संबंध : पुजारी ने बताया कि महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई करने से पहले इस मंदिर की स्थापना कर पूजा-अर्चना की थी. मान्यता है कि इसी मंदिर में विधिवत पूजा करने के बाद महाराज जवाहर सिंह दिल्ली की ओर रवाना हुए और विजय प्राप्त की. इसी कारण यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि शौर्य, विजय और संकल्प का प्रतीक भी माना जाता है. उन्होंने बताया कि एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भरतपुर रियासत के पचरंगा झंडे पर बने हनुमान जी का चित्र इसी मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति से प्रेरित है.

सैनिक करते थे पूजा : मंदिर के दोनों ओर बनी घुड़सालों में कभी महाराज की फौज रहा करती थी. यही फौजी इस मंदिर की नियमित पूजा-सेवा करते थे और भरतपुर किले की सुरक्षा किया करते थे. आज भी भरतपुर के लोग इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था रखते हैं. पुजारी व्यास ने बताया कि महादेव हनुमान मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि पर चार पहर की विशेष पूजा होती है. इस दौरान निरंतर रुद्राभिषेक किया जाता है. सावन के महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. पुराना मंदिर होने के कारण यहां पूजा-सेवा वर्षों से बिना रुके चलती आ रही है.

कुछ लोग गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी पहचानते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

मनोकामना पूर्ति का विश्वास : श्रद्धालु नरेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस मंदिर के प्रति स्थानीय श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है. माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इस मंदिर में पूजा करने से कार्य अवश्य सफल होता है. भरतपुर में ग्यारस, पूर्णिमा और अमावस्या को लगने वाली बिहारी जी की बड़ी परिक्रमा के दौरान यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. लोग दर्शन करते हैं, जप-पाठ करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.

मंदिर का द्वार
मंदिर का द्वार (ETV Bharat Bharatpur)

मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहां सवामनी का आयोजन भी करते हैं. नरेश ने बताया कि मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर हर मन्नत पूरी होती है, जिनके मकान वर्षों से अटके थे, वे बन गए. जिनके विवाह में बाधाएं थीं, उनके विवाह संपन्न हुए. जिन दंपतियों को संतान नहीं थी, उन्हें संतान की प्राप्ति हुई. पुजारी व्यास ने बताया कि महादेव हनुमान मंदिर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की सुपुर्दगी श्रेणी में आता है. हाल ही में भरतपुर विकास प्राधिकरण ने मंदिर के दोनों ओर दीवार का निर्माण, सामने जाली लगाना और अन्य संरचनात्मक सुधार कराए हैं. मंदिर की जमीन नीचे होने के कारण उसे ऊपर उठाकर समुचित जीर्णोद्धार कराया गया.

