यहां साक्षात भोलेनाथ का वास, घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ मोक्ष धाम, जानिए इतिहास

जयपुर में हजार फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर स्थित 1100 वर्ष पुराने घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पढ़िए...

घटवाड़ेश्वर महादेव
घटवाड़ेश्वर महादेव (ETV Bharat Jaipur)
Published : March 11, 2026 at 2:27 PM IST

जयपुर : कहा जाता है कि भगवान महादेव सांसारिक मोह माया से दूर एकांत में वास करते हैं. भगवान भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर ऊंचे पर्वतों और शमशान में विराजमान हैं. ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर जयपुर के आमेर में स्थित है. दिल्ली रोड पर करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर करीब 1100 वर्ष पुराना घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है. मंदिर की चारों दिशाओं में शमशान है. इस मंदिर में महादेव एकांत में विराजमान हैं.

घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी श्री श्री 1008 रामदास जी महाराज ने बताया कि घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर हजारों वर्ष पुराना है. इस मंदिर में पहले कोई नहीं रहता था, यह वीरान पड़ा था. धीरे-धीरे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार हुआ और यहां पर संतों ने महादेव की सेवा पूजा की. धीरे-धीरे भक्तों की आस्था बढ़ती गई और आज दूर-दूर से भक्त यहां दर्शन करने के लिए आते हैं. भगवान भोलेनाथ यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. महादेव के आशीर्वाद से कई भक्त सरकारी नौकरियों में अधिकारी और कर्मचारियों के पदों पर पहुंचे हैं.

घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर में साक्षात भगवान भोलेनाथ का वास : घटवाड़ेश्वर महादेव यज्ञ सेवा समिति आमेर के संगठन मंत्री नंदलाल सैनी ने बताया कि भगवान महादेव को एकांतवास प्रिय है. घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर में महादेव पहाड़ की चोटी पर विराजमान है. यहां पर साधु संत तप और यज्ञ किया करते थे. इस मंदिर में अखंड ज्योत जलती है. कहा जाता है कि इस मंदिर में साक्षात भगवान भोलेनाथ का वास है. साधु संतों को महादेव के दर्शन होते थे. घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ शमशान यानी मोक्ष धाम है. एक शृंखला में इस तरह 7 प्राचीन मंदिर बने हुए हैं.

महादेव मंदिर में रुद्र महायज्ञ
महादेव मंदिर में रुद्र महायज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

अरावली की पहाड़ियों का प्राकृतिक दृश्य काफी अद्भुत : भोलेनाथ के भक्त छोटेलाल सैनी ने बताया कि पहले संत महात्मा इस मंदिर में रहते थे, उन संतों का धूना आज भी मंदिर में मौजूद है. आज भी महादेव इस मंदिर में वास करते हैं. कहा जाता है कि कई बार आधी रात के बाद इस मंदिर में महादेव की आरती होती है. सुबह 3 बजे से भक्तों का यहां पर आना शुरू हो जाता है. पहाड़ी पर पगडंडी के रास्ते से चढ़कर भक्त महादेव मंदिर में पहुंचते हैं. मंदिर के एक तरफ सीढ़ियां हैं तो दूसरी तरफ 1000 फीट ऊंचाई पर पगडंडी का रास्ता है. अरावली की पहाड़ियों का प्राकृतिक दृश्य काफी अद्भुत लगता है.

फूलों से विशेष शृंगार करके बाबा की झांकी सजाई गई
फूलों से विशेष शृंगार करके बाबा की झांकी सजाई गई (ETV Bharat Jaipur)

यहां आने वाले भक्तों के जीवन में काफी चमत्कार हुए : मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी ने बताया कि घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर 1000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है. चारों तरफ जंगल है. ऐसे में यहां पर जंगली जानवरों का भी आना-जाना रहता है. प्राचीन समय में यहां पर जंगली जानवर इस मंदिर में आते थे. इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर का दरवाजा बिल्कुल छोटा बनाया गया है, जिसमें बड़े जंगली जानवर प्रवेश नहीं कर सकते. हजारों वर्ष पुराना यह महादेव मंदिर काफी चमत्कारी है. भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहां आने वाले भक्तों के जीवन में काफी चमत्कार हुए हैं.

हजारों वर्ष पुराना घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर
हजारों वर्ष पुराना घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

12 महीने यहां पानी नहीं सूखता : मंदिर समिति के महामंत्री रामगोपाल सैनी ने बताया कि प्राचीन समय में इस मंदिर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी. मंदिर की पहाड़ी पर एक प्राकृतिक जल स्रोत (टांका) बना हुआ है. बारिश के दिनों में पानी इस जल स्रोत में भर जाता है. कितना ही अकाल पड़े, लेकिन पूरे 12 महीने यहां पानी नहीं सूखता है. संत महात्मा मंदिर में रहते थे. इसी पानी से महादेव का स्नान होता है. सवामणी और प्रसादी इसी पानी से बनाई जाती थी.

संत महात्माओं ने करवाई थी इस मंदिर की स्थापना : भक्त सोनू कुमार सैनी ने बताया कि घटवाड़ेश्वर महादेव मंदिर करीब 1100 वर्ष पुराना है. सैकड़ों वर्ष पहले साधु संतों ने यहां पर तपस्या की है. पहले यहां पर गुप्त गंगा भी थी, जो कि आज लुप्त हो गई है. संत महात्माओं ने ही इस मंदिर की स्थापना करवाई थी. इसके बाद राजा महाराजाओं ने मंदिर का जन्म आधार कार्य करवाया था. अरावली पर्वत शृंखला पर यह महादेव का मंदिर विराजमान है. इसी की एक शृंखला में टोड़ेश्वर नाथ महादेव मंदिर, भूतेश्वर नाथ, ताड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर विराजमान है.

नौ दिवसीय एकादशी कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन
नौ दिवसीय एकादशी कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

अन्य राज्यों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं : महादेव के भक्त नरेंद्र सैनी ने बताया कि जब से घटवाड़ेश्वर महादेव की शरण में आया हूं, तब से जीवन में बहुत सुख शांति है. ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हुआ हो. राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत अन्य राज्यों से भी भक्त इस मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं. सावन के महीने में तो यहां पर भक्तों की कतार लगती है. प्रत्येक महीने की प्रदोष के दिन बाबा का विशेष शृंगार किया जाता है.

जयपुर में हजार फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर
जयपुर में हजार फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

रुद्र महायज्ञ का आयोजन: यहां नौ दिवसीय एकादशी कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. दूर-दूर से भक्त भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है. फूलों से विशेष शृंगार करके बाबा की झांकी सजाई जा रही है. 13 मार्च को संत महात्मा महायज्ञ में शामिल होंगे. 17 मार्च को रुद्र महायज्ञ का समापन होगा. घटवाड़ेश्वर महादेव यज्ञ सेवा समिति आमेर की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. वर्ष 2023 में भी यहां महायज्ञ किया गया था.

