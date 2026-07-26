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पुष्कर में 52 भैरव और 64 योगिनी माता का एक मात्र मंदिर, इमरती, पकौड़ी और शराब का लगता है भोग

सभी प्रतिमाएं पाषाण की : मंदिर पुजारी गर्व पाराशर ने बताया कि यहां सभी भगवान 52 भैरव स्वयं भू प्रकट हुए हैं. माता आदि शक्ति के 52 शक्तिपीठ हैं. इन सभी शक्तिपीठ की रक्षा के लिए 52 भैरव भी विराजमान हैं. पुष्कर में भी 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पुरुहुता पर्वत पर विराजमान है. यहां 52 भैरव की सभी प्रतिमाएं पाषाण की हैं. ऐसा पत्थर पुष्कर या आसपास के क्षेत्रों में नहीं मिलता है. यहां कुल 52 भैरव हैं और छोटे से मंदिर में 64 योगिनी माताजी भी हैं.

इनमें कम ही लोगों को पुष्कर में पुष्कर पवित्र सरोवर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के अलावा भी अति प्राचीन धार्मिक स्थलों के बारे में पता होता है. यही वजह है कि श्रद्धालु उन तक पहुंच नहीं पाते और इन धार्मिक स्थलों का विकास नहीं हो पाता. पुष्कर तीर्थ में पत्र सरोवर के परिक्रमा मार्ग में स्थित 52 भैरव का मंदिर बहुत ही अनूठा और विशेष है. यूं तो 52 भैरव का मंदिर बीकानेर में भी है, लेकिन यहां 52 भैरव के साथ 64 योगिनियां का मंदिर भी एक ही प्रांगण में है.

तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, जहां दर्शनों के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहां के आध्यात्मिक माहौल से अभिभूत होते हैं. पुष्कर में 500 से अधिक छोटे और बड़े मंदिर हैं. इनमें अनेक मंदिर सदियों पुराने तो कुछ का नाता सतयुग या पुष्कर के प्रारब्ध से है. पुष्कर आने वाले ज्यादातर तीर्थ यात्री पवित्र सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके लौट जाते हैं.

अजमेर : जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर सतयुग का तीर्थ है. यहां विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर होने के साथ-साथ अनेक ऐसे मंदिर हैं, जिनका नाता सतयुग से भी पहले से रहा है. इनमें पुष्कर परिक्रमा मार्ग पर स्थित 52 भैरव का मंदिर भी है. यहां एक साथ 52 भैरव के दर्शन होते हैं. यह अनूठा और अति प्राचीन विश्व में केवल एकमात्र 52 भैरव का मंदिर है, जहां 64 योगिनियां भी विराजमान हैं. सदियों से 52 भैरव बाबा पुष्कर तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं और अपने दर पर आने वाले भक्तों के दुखों को भी हर रहे हैं.

मंदिर में वर्षों से जल रही है अखंड ज्योत (ईटीवी भारत अजमेर)

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52 भैरव 64 योगिनियां एक ही प्रांगण में : उन्होंने दावा किया कि 52 भैरव और 64 योगिनियां का एक ही छत के नीचे विश्व में कहीं और नहीं हैं. बीकानेर में कोडमदेसर मंदिर है, जहां एक ही प्रतिमा को 52 भैरव का रूप माना जाता है. वहां पूजा अर्चना के लिए राज परिवार से स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. 52 भैरव के अलावा यहां 64 योगिनी माता का मंदिर भी है जो अन्य कहीं नहीं है.

64 योगिनी माता का भी एक मात्र मंदिर (ईटीवी भारत अजमेर)

पुजारी गर्व पाराशर बताते हैं कि बुजुर्गों से सुना है कि वर्षों पहले 52 भैरव मंदिर के पिछले हिस्से में जहां महादेव का शिवलिंग है, वहीं पर पास में ही एक कक्ष में दो अघोरी रहते थे. यहीं रह कर वह महादेव की तपस्या करते थे. दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने इन्हें 52 भैरव के रूप में दर्शन दिए थे. दोनों अघोड़ साधुओं ने समीप ही श्मशान के पास समाधि ली थी. दोनों अघोड़ियों की समाधि आज भी है.

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दो दिन श्रद्धालु दर्शन के लिए ज्यादा आते हैं : उन्होंने बताया कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु शनिवार और रविवार को अधिक आते हैं. यहां श्रद्धा के साथ मांगी गई छोटी से छोटी मन्नत भी पूरी हो जाती है. यहां कई लोग विवाह को लकेर आते हैं. कई दंपती संतान की चाह में आते हैं. कुछ दंपती पुत्र की चाह में आते हैं. श्रद्धालु यहां आकर बाबा से आशीर्वाद लेते हैं. मान्यता है कि उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है.

मंदिर का मुख्य द्वार (ईटीवी भारत अजमेर)

इमरती, पकौड़ी और शराब का भोग : उन्होंने बताया कि श्रद्धालु भगवान 52 भैरव की पूजा के लिए माली, पन्ना, चमेली का तेल और सिंदूर के अलावा भोग के लिए इमरती, पकौड़ी और शराब भी अपने साथ लाते हैं. पुजारी पाराशर बताते हैं कि यहां शराब के नशे के आदि लोगों की शराब भी छूट जाती है. मान्यता है कि बाबा को शराब की बोतल भोग के रूप में अर्पित करने पर बाबा 52 भैरव शराबी की बुरी आदत को अपने में समा लेते हैं.

मंदिर में दर्शन करते श्रद्धालु (ईटीवी भारत अजमेर)

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यहां श्रद्धा के साथ हर मुराद होती है पूरी : जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में पुजारी पंडित कमलेश वशिष्ठ बताते हैं कि पुष्कर सतयुग का तीर्थ है. यहां भगवान ब्रह्मा के अलावा महादेव, आदि शक्ति माता, भैरव के भी अति प्राचीन मंदिर हैं. विगत 13 वर्षों से वह लगातार हर रविवार को पुष्कर के 52 भैरव मंदिर में दर्शनों के लिए आते रहे हैं. मान्यता है कि 52 भैरव के मंदिर में श्रद्धा के साथ श्रद्धालु जो भी मांगते हैं, वह जरूर पूरा होता है.

पुष्कर में अद्भुत 52 भैरव का मंदिर (ईटीवी भारत अजमेर)

कई श्रद्धालु अन्य राज्यों और जिलों से भी आते हैं. आसपास के गांवों के रहने वाले कई जातियों के लोग तो 52 भैरव को अपना इष्ट और आराध्य मानते हैं. स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार के लोग 52 भैरव मंदिर में गहरी आस्था रखते आए हैं. इस परंपरा को हम भी निभा रहे हैं. 52 भैरव बहुत ही चमत्कारी हैं. यहां सच्चे मन से जो भी मांगों वह मुराद पूरी होती है. 52 भैरव ने परिवार के लिए बहुत कुछ दिया है. यह अद्भुत स्थान है.