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Special : भरतपुर का 110 साल पुराना संतोषी माता मंदिर, नेपाल तक फैली आस्था

मान्यता है कि यदि किसी भक्त पर बड़ी विपत्ति आती है तो माता की प्रतिमा का रंग भी बदलता हुआ दिखाई देता है.

110 साल पुराना संतोषी माता मंदिर
110 साल पुराना संतोषी माता मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 10:33 PM IST

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श्यामवीर सिंह

भरतपुर : शहर में स्थित करीब 110 साल प्राचीन संतोषी माता मंदिर आज आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां केवल स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न शहरों के साथ-साथ नेपाल से भी भक्त दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. भरतपुर पूर्व राजपरिवार के समय में महाराजा बच्चू सिंह की ओर से दान में दी गई जमीन पर बने इस मंदिर की महिमा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. 16 शुक्रवार के व्रत की विशेष मान्यता के कारण दूर-दूर से भक्त यहां आकर मनोकामनाएं मांगते हैं और पूरी होने पर भंडारा व पूजा-अर्चना का आयोजन भी करते हैं.

मंदिर के पुजारी शिवम ने बताया कि संतोषी माता मंदिर का इतिहास भरतपुर राजपरिवार से जुड़ा हुआ है. मंदिर के लिए जमीन भरतपुर के पूर्व शासक महाराजा बच्चू सिंह ने दान में दी थी. इस भूमि पर मंदिर का निर्माण गणेशी लाल बाबा ने करवाया था. मंदिर की सेवा-पूजा की परंपरा उसी समय से शुरू हुई, जो आज भी पुजारी परिवार की चौथी पीढ़ी की ओर से निभाई जा रही है.

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रंग बदलती है प्रतिमा : पुजारी शिवम ने बताया कि मंदिर में स्थापित संतोषी माता की प्रतिमा करीब चार फीट ऊंची है और यह लाल पत्थर में जड़ी हुई है. प्रतिमा का भव्य शृंगार और मंदिर का वातावरण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. माता अपने भक्तों की पीड़ा को स्वयं महसूस करती हैं. मान्यता है कि यदि किसी भक्त पर बड़ी विपत्ति आती है या किसी की तबीयत बहुत खराब होती है तो माता की प्रतिमा का रंग भी बदलता हुआ दिखाई देता है.

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16 व्रत की विशेष मान्यता : पुजारी शिवम ने बताया कि संतोषी माता के इस मंदिर में 16 शुक्रवार के व्रत की विशेष मान्यता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से 16 शुक्रवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं तीन महीने के भीतर पूरी हो जाती हैं. संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, कोर्ट-कचहरी के मामलों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भक्त यहां आकर माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं.

भरतपुर संतोषी माता मंदिर
भरतपुर संतोषी माता मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

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नेपाल तक के श्रद्धालु : पुजारी शिवम ने बताया कि मंदिर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां भरतपुर के अलावा आगरा, मथुरा, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी श्रद्धालु आते हैं. वहीं, नेपाल से आने वाले भक्त भी यहां नियमित रूप से पूजा-पाठ और भंडारे का आयोजन करते हैं. हाल ही में नेपाल से आए एक श्रद्धालु परिवार ने यहां भव्य भंडारे और माता के विशेष शृंगार का आयोजन करवाया था.

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पुजारी शिवम ने बताया कि मंदिर से जुड़ी एक आस्था कथा भी भक्तों के बीच चर्चित है. बताया जाता है कि नेपाल से जुड़े एक परिवार के बच्चे की नौकरी लंबे समय तक नहीं लग पा रही थी. इसके बाद परिवार की महिलाओं ने संतोषी माता का व्रत रखा. व्रत पूरा होने के बाद उस युवक को दुबई में नौकरी मिल गई. इसके बाद परिवार ने माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मंदिर में भंडारा और विशेष पूजा का आयोजन कराया. पुजारी ने बताया कि मंदिर में साल भर धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं. हर वर्ष यहां माता का भव्य जागरण, अन्नकूट भंडारा और श्रीमद्भागवत कथा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं. इन आयोजनों के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिलता है.

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु
दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)

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पुजारी शिवम ने बताया कि आगामी चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ जाती है. नवरात्रि के नौ दिनों में भक्त माता के दरबार में अर्जी लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इस दौरान मंदिर में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं. मंदिर का संबंध भरतपुर के राजपरिवार से भी जुड़ा रहा है. भरतपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी समय-समय पर मंदिर में आकर दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं.

नेपाल तक फैली आस्था
नेपाल तक फैली आस्था (ETV Bharat Bharatpur)

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