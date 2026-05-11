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राम सखा सुग्रीव मंदिर : पुष्कर जाते समय श्री राम ने यहां डाला था पड़ाव, 105 वर्ष के संत कर रहे मंदिर की देख-रेख

ऐसे पहुंचे मंदिर : मंदिर तक पहुंचने के लिए 5 फीट चौड़ा सीसी रोड है. मंदिर तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है. शतायु हो चुके संत मंदिर के नीचे गौशाला तक दिन में तीन से चार बार आसानी से आना जाना करते हैं. सुग्रीव मंदिर के सामने ऊंची पहाड़ी पर चौपड़ के हनुमानजी का मंदिर है. मंदिर के आगे की ओर पहाड़ी की तलहटी है. वहीं, मंदिर के पीछे शहर बसा हुआ है. सुग्रीव मंदिर का शांत माहौल है. किशनगढ़ कोर्ट से करीब 5 मिनट का रास्ता मंदिर तक जाने का है.

किशनगढ़ में वैष्णव संप्रदाय की बड़ी निंबार्कपीठ और काचरिया पीठ है. किशनगढ़ के क्षत्रिय शासकों ने वैष्णव संप्रदाय को हमेशा से संरक्षण प्रदान किया है. यही वजह है कि धर्म और अध्यात्म का किशनगढ़ पर गहरा प्रभाव है. किशनगढ़ में अनेक मंदिर हैं, लेकिन उनमें से सुग्रीव का मंदिर काफी अद्भुत और अनूठा है. सुग्रीव का मंदिर पुराने किशनगढ़ में कोर्ट परिसर के पास पहाड़ी पर है. यहां तक पहुंचने के लिए 60 फीट की चढ़ाई चढ़नी होती है.

अजमेर : धर्म नगरी किशनगढ़ में राम सखा सुग्रीव का अद्भुत मंदिर स्थित है. हालांकि, मंदिर का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन दंत कथाओं के अनुसार सुग्रीव का मंदिर किशनगढ़ की स्थापना से भी पहले का है. यहां सुग्रीव की नित्य पूजा अर्चना होती है. गुरु पूर्णिमा के दिन यहां विशेष धार्मिक आयोजन भी होते हैं. स्थानीय लोगों में मंदिर को लेकर गहरी आस्था है. यहां मंदिर की सार संभाल कर रहे संत 105 वर्ष के हो चुके हैं. बावजूद इसके उनका नित्य सुग्रीव मंदिर में सेवा करने का क्रम जारी है.

भगवान श्रीराम ने यहां डाला था पड़ाव: मंदिर के महंत स्वामी माधव दास 45 वर्षों से मंदिर में सेवा पूजा और प्रबंधन का काम देख रहे हैं. महंत स्वामी माधव दास बताते हैं कि 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सुग्रीव का यह मंदिर है. भगवान श्री राम पुष्कर में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने के लिए आए थे. उस वक्त महाबली सुग्रीव भी साथ थे. भगवान राम ने पुष्कर जाने से पहले यहीं पर अपना पड़ाव डाला था. सुग्रीव राजा थे, इसीलिए उनके नाम से यहां मंदिर बना था.

छोटी पहाड़ी पर मंदिर तक जाने का पैदल रास्ता (ETV Bharat AJmer)

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अब कोई देख-रेख नहीं करता : पहले किशनगढ़ के शासकों की ओर से मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रहरी तैनात था. मंदिर में पूजा अर्चना समेत सामग्री भी किशनगढ़ शासक की ओर से ही होती थी. महंत माधव दास बताते हैं कि यहां घनघोर जंगल था, इस कारण यहां तक लोगों का आना-जाना बहुत कम था. सुग्रीव मंदिर के सामने की पहाड़ी की तलहटी में दरबार का एक और महल था. यह मंदिर काफी प्राचीन है. अब कोई देख-रेख नहीं करता है.

पुष्कर के गोन्देलाव तालाब और उसके किनारे किशनगढ़ का महल (ETV Bharat AJmer)

कम लोग मंदिर के बारे में जानते : उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में गुरु रामदास का चित्र लगा हुआ है, जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन थे. वे यहां कभी नहीं आए. गुरु पूर्णिमा पर यहां काफी लोग आते हैं. इस दिन यहां पूजा अर्चना होती है और हजार से 2 हजार लोगों का भंडारा भी होता है. रोज एक दो श्रद्धालु आ जाते हैं. किशनगढ़ में रहने वाले लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी है, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों और नई पीढ़ी को इसके बारे में नहीं पता है.

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प्रतिमा भी खास : काचरिया पीठ के महंत डॉ. देव कृष्ण देवाचार्य ने बताया कि भगवान राम के पार्षदों में सुग्रीव है, जो राम के सखा भी हैं. सुग्रीव राम के भक्त थे. जगह-जगह पर राम भक्त हनुमान के मंदिर तो बने हुए हैं, लेकिन सुग्रीव के मंदिर कम संख्या में हैं. इनमें से किशनगढ़ की सुंदर पहाड़ियों के बीच सुग्रीव का मंदिर है, जो दर्शनीय स्थल है. महंत देव कृष्ण देवाचार्य बताते हैं कि मंदिर में सुग्रीव की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है. देश में बहुत कम सुग्रीव के मंदिर देखने को मिलते हैं.

मंदिर में सुग्रीव की खड़ी प्रतिमा (ETV Bharat AJmer)

मंदिर निर्माण को लेकर कोई अधिकृत प्रमाण नहीं : उन्होंने बताया कि सुग्रीव की प्रतिमा में उनके हाथ में धनुष बाण है. ऐसी प्रतिमाएं कम ही देखने को मिलती हैं. ऐसी ही एक प्रतिमा किशनगढ़ तालाब के पास नहर पर बने एक मंदिर में भी देखने को मिल सकती है. मंदिर का निर्माण कब हुआ इसका कोई शिलालेख नहीं है और न ही कोई अधिकृत प्रमाण है. यह मंदिर का स्थान कब का है यह सुनिश्चित नहीं है. मंदिर के आसपास प्राकृतिक और शांत माहौल है.

सुग्रीव मंदिर का परिसर (ETV Bharat AJmer)

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