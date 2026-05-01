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World Labour Day: संथाल परगना में मजदूरों का क्या है हाल, सुनिए उनकी जुबानी

मजदूर दिवस पर भी मजदूरों की हालत कैसी है, सुनिए उनकी ही जुबानी.

LABOUR DAY 2026
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 3:28 PM IST

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देवघर: आज मजदूर दिवस है, एक ऐसा दिन जब देश और दुनिया में मेहनतकश हाथों को सम्मान दिया जाता है. लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में मजदूरों को उनका हक और अधिकार मिल पा रहा है? झारखंड के संथाल परगना से जो तस्वीर सामने आई है, वो कई सवाल खड़े करती है.

राष्ट्र के विकास में डॉक्टर, किसान, अभियंता और पुलिसकर्मियों की तरह ही मजदूरों की भूमिका भी बेहद अहम है. यही वजह है कि हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाकर उनके योगदान को सम्मान दिया जाता है.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार (Etv Bharat)

गांव में काम की कमी

लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. देवघर काम की तलाश में पहुंचे मजदूरों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है. मजदूरों का कहना है कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं. कई मजदूरों को महीने में सिर्फ 15 से 18 दिन ही काम मिल पाता है, बाकी दिनों में उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है. देवघर के सोनाराठाड़ी प्रखंड से आए मजदूर आरदीप यादव बताते हैं कि गांव में काम नहीं मिलने के कारण उन्हें रोजाना शहर की ओर पलायन करना पड़ता है. इस दौरान आने-जाने में ही 50 से 100 रुपये तक खर्च हो जाते हैं.

आठ घंटे के बजाए दस घंटे तक काम कराया जाता है

पांच सौ रुपये की दिहाड़ी में से एक बड़ा हिस्सा किराए और खाने-पीने में खर्च हो जाता है. जिसके बाद मजदूर मुश्किल से 250 से 300 रुपये ही घर ले जा पाते हैं. मजदूर धर्मराज सिंह बताते हैं कि ठेकेदारों की मनमानी भी बड़ी समस्या है. जहां आठ घंटे काम का नियम है, वहां उनसे दस घंटे तक काम कराया जाता है.

वहीं महिला मजदूरों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि देर शाम काम से लौटने के दौरान छेड़खानी जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिस पर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

मजदूरों की सरकार से मांग

मजदूर दिवस के मौके पर संथाल परगना के मजदूरों ने सरकार से मांग की है कि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ठोस पहल की जाए, ताकि उन्हें उनका हक और सम्मान मिल सके.

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Last Updated : May 1, 2026 at 3:28 PM IST

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