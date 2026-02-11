RajasthanBudget2026 सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में, 1 लाख नई भर्तियां और रोजगार के वादे से युवा उत्साहित
सोशल मीडिया पर #बजट_समृद्ध_राजस्थान_का टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. राजस्थान बजट में युवा, किसान, महिलाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस वाली बड़ी घोषणाएं.
Published : February 11, 2026 at 1:38 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किया गया राजस्थान बजट 2026-27 ने प्रदेश को 'समृद्ध राजस्थान' की ओर मजबूत कदम बढ़ाने का रोडमैप दिया है. 'समृद्ध राजस्थान' की थीम पर आधारित यह बजट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है, जहां #RajasthanBudget2026 और #SamruddhRajasthan जैसे हैशटैग छाए रहे. बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसे विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का संतुलित बजट बताया जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सकारात्मक चर्चा हो रही है.
किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस: सरकार ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसल ऋण की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है. साथ ही 20 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे. सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष पैकेज भी घोषित हुआ है. इन घोषणाओं पर ग्रामीण इलाकों से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
इसे भी पढ़ें- Rajasthan Budget 2026 : विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी का बजट भाषण यहां देखें LIVE
सदन में शायराना अंदाज: बजट पेश करते हुए सदन में शायराना लहजे में भावुकता भी झलकी. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, "कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखा देंगे सबको, कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें..."
युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा: बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर आधुनिक लाइब्रेरी और कोचिंग सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. 50 नए राजकीय महाविद्यालय और 10 तकनीकी संस्थान खोलने का ऐलान हुआ है. सोशल मीडिया पर युवा इन रोजगार संबंधी घोषणाओं को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- राजस्थान बजट 2026-27 आज: युवाओं, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा भजनलाल सरकार का फोकस
महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती: महिला सशक्तिकरण के लिए 'लाड़ो प्रोत्साहन योजना' के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है. उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को रियायती गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया. वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी कर सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाया गया है. महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ये घोषणाएं भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल रहीं.
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश: प्रदेश में 15 नए उप-जिला अस्पताल खोले जाएंगे और जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे. 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाएं शुरू होंगी. जयपुर मेट्रो के विस्तार और नए औद्योगिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है.
इस भी पढ़ें- वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में पेश कर रही हैं बजट, 36 हजार फार्म पॉन्ड्स के लिए 585 करोड़ का अनुदान
बजट 2026-27 की प्रमुख हाइलाइट्स
- अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे.
- हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
- एक्सीडेंट रोकने के लिए प्रदेश भर में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे.
- ऊर्जा क्षेत्र में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकार बिजली की मॉनिटरिंग करेगी.
- अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे.
- बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.