RajasthanBudget2026 सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में, 1 लाख नई भर्तियां और रोजगार के वादे से युवा उत्साहित

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेश किया गया राजस्थान बजट 2026-27 ने प्रदेश को 'समृद्ध राजस्थान' की ओर मजबूत कदम बढ़ाने का रोडमैप दिया है. 'समृद्ध राजस्थान' की थीम पर आधारित यह बजट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है, जहां #RajasthanBudget2026 और #SamruddhRajasthan जैसे हैशटैग छाए रहे. बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसे विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का संतुलित बजट बताया जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक सकारात्मक चर्चा हो रही है.

किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस: सरकार ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसल ऋण की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है. साथ ही 20 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे. सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष पैकेज भी घोषित हुआ है. इन घोषणाओं पर ग्रामीण इलाकों से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

सदन में शायराना अंदाज: बजट पेश करते हुए सदन में शायराना लहजे में भावुकता भी झलकी. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, "कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखा देंगे सबको, कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें..."

युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा: बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर आधुनिक लाइब्रेरी और कोचिंग सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. 50 नए राजकीय महाविद्यालय और 10 तकनीकी संस्थान खोलने का ऐलान हुआ है. सोशल मीडिया पर युवा इन रोजगार संबंधी घोषणाओं को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.