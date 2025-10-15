ETV Bharat / state

दीपावली 20 अक्टूबर को ही शुभ, जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त

जानिए इस बार किस दिन दिवाली शुभ है और गणेश-लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है...

दीपावली पर सजा शहर
दीपावली पर सजा शहर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 7:29 AM IST

3 Min Read
जयपुर : इस वर्ष दीपावली को लेकर एक खास खगोलीय संयोग चर्चा में है. अमावस्या तिथि के बीच में आने से यह स्थिति बनी है कि इस बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाना शुभ और शास्त्रसम्मत माना जा रहा है. दरअसल, इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दिन में 3:45 मिनट से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम 5:55 मिनट तक रहेगी. ऐसे में दीपावली पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त और प्रदोष काल 20 अक्टूबर की रात में ही रहेगा.

दीपावली का आधार अमावस्या और प्रदोष काल : ज्योतिषाचार्य डॉ. मनोज गुप्ता के अनुसार दीपावली पूजन का विधान अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में किया जाता है. प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से लेकर लगभग ढाई घंटे की अवधि को कहा जाता है. इस बार 20 अक्टूबर की रात को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, जो लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है. 21 अक्टूबर की शाम 5:55 बजे तक ही अमावस्या रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इस कारण यदि कोई 21 तारीख को रात्रि में पूजन करना चाहे, तो वो अमावस्या का योग प्राप्त नहीं कर पाएगा.

पढ़ें. दीपावली 2025: स्वदेशी रोशनी में जगमगाएगा जयपुर, 25 किमी बाजारों में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तिरंगा थीम पर होगी सजावट

ज्योतिषाचार्य डॉ. मनोज गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)

गुरु के अतिचारी होने से बन रहा बदलाव का क्रम : डॉ. मनोज गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में बृहस्पति (गुरु) ग्रह अतिचारी अवस्था में है, यानी अपनी सामान्य गति से भिन्न स्थिति में चल रहा है. यही कारण है कि कुछ वर्षों तक पंचांग की तिथियां दोपहर के समय बदलेंगी. इस परिवर्तनशील ग्रहगति के कारण कई प्रमुख त्योहारों की तिथि और समय के बीच ऐसी असमानता देखने को मिलेगी. दीपावली अमावस्या तिथि पर आधारित हैं, उनकी पूजा-विधि का सही समय आने वाले वर्षों में भी कुछ इसी तरह दो दिनों के बीच विभाजित होता रहेगा.

2031 तक यूं ही रहेंगे दो-दिवसीय संयोग : ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ये स्थिति आगामी लगभग छह वर्षों यानी 2031 तक बनी रहेगी. इन वर्षों में कई बार ऐसा होगा कि अमावस्या तिथि की शुरुआत और अंत दो अलग-अलग दिनों में होगा, जिससे दीपावली का पर्व भी एक दिन पहले या बाद में मनाने को लेकर संशय रहेगा. हालांकि, परंपरानुसार जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या विद्यमान रहती है, वही दिन पूजन और दीपोत्सव के लिए अधिक शुभ माना जाता है.

पढ़ें. दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, जान लें उत्तम मुहूर्त, मिलेगा विशेष लाभ

गोविंद देवजी मंदिर में भी दीपावली पूजन 20 अक्टूबर को : जयपुर में अमूमन आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में मानी जाने वाली तिथि को ही श्रद्धालु पूजन करते हैं. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय रहते ही दीपावली पूजन की तिथि और झांकियों के समय का ऐलान कर दिया है. यहां 20 अक्टूबर को दीपावली पूजन होगा. इस दिन मंगला झांकी सुबह 4 से 6:30 बजे तक, धूप झांकी 7 से 9 बजे तक, शृंगार झांकी 9:30 से 10:15 तक और राजभोग झांकी 10:45 से 11:45 बजे तक रखी गई है. शाम को ग्वाल झांकी 4:45 से 5:15 तक, संध्या झांकी 5:45 से 7:30 बजे तक और शयन झांकी रात 8 बजे से 8:15 तक होगी.

