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चंद्रबदनी में गिरा था माता सती का धड़, जानिए इस शक्तिपीठ का पौराणिक इतिहास

टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में चैत्र नवरात्र की धूम, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सभी की मन्नतें पूरा करती हैं मां चंद्रबदनी

Chandrabadni Temple
शक्तिपीठ चंद्रबदनी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 23, 2026 at 6:25 AM IST

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टिहरी: इन दिनों चैत्र नवरात्रि 2026 चल रहे हैं. ऐसे में शक्तिपीठों से लेकर तमाम देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. टिहरी जिले में भी एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसे चंद्रबदनी मंदिर के नाम से जाना जाता है. जहां चैत्र नवरात्रि के मौके पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत समागम देखने को मिल रहा है.

नवरात्र के शुभ दिनों में दूर-दूर से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है. चंद्रबदनी मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. भक्त माता के जयकारों के साथ पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

चंद्रबदनी में गिरा था माता सती का धड़ (Video-ETV Bharat)

स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. जिससे दर्शन सुचारु रूप से हो सकें. नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष पूजन, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया जा रहा है.

Chandrabadni Temple
मां चंद्रबदनी के दर्शनों के लिए लाइन में लगे लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

शक्तिपीठ चंद्रबदनी का धार्मिक महत्व: चंद्रबदनी मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. यह मंदिर टिहरी जिले के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है. जो देवी सती को समर्पित है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे.

इसी दौरान भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जिन स्थानों पर वे गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए. मान्यता है कि चंद्रबदनी में माता सती का धड़ (बदन) गिरा था. इसी कारण इसे 'चंद्रबदनी' या 'चंद्रवदनी' शक्तिपीठ कहा जाता है.

Chandrabadni Temple
चंद्रकूट पर्वत पर विराजमान है चंद्रबदनी मंदिर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

चंद्रबदनी मंदिर की विशेषताएं: यह मंदिर समुद्र तल से करीब 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है. जहां से हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत दर्शन होते हैं. मंदिर के गर्भगृह में माता की प्रतिमा के स्थान पर श्रीयंत्र की पूजा की जाती है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है.

Chandrabadni Temple
मां चंद्रबदनी के दर्शनों के लिए जाते भक्त (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

चंद्रबदनी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. बल्कि, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है. नवरात्रि या वार्षिक मेले के दौरान यहां भारी भीड़ देखने को मिलती है.

Chandrabadni Temple
चंद्रबदनी मंदिर में मन्नतें मांगते भक्त (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

भक्ति और आस्था का है केंद्र: चैत्र नवरात्रि पर यहां उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि चंद्रबदनी मंदिर आज भी लोगों की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है. श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और विश्वास जताते हैं कि मां उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं.

Chandrabadni Temple
मां चंद्रबदनी का मंदिर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

चंद्रबदनी मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट ने बताया कि इस शक्तिपीठ का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है. उनके मुताबिक, प्रजापति राजा दक्ष की ओर से आयोजित विशाल यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे माता पार्वती (सती) अत्यंत व्यथित हो गईं.

अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ स्थल के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए. इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए. वे माता सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे.

उनके इस रौद्र रूप से सृष्टि के संतुलन पर संकट उत्पन्न हो गया. तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ कर माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए. ताकि, भगवान शिव का क्रोध शांत हो सके.

पुजारी राकेश भट्ट के मुताबिक, जहां-जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे, वहां-वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई. पूरे भारत में ऐसे 52 प्रमुख सिद्धपीठ माने जाते हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के केंद्र हैं.

इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक चंद्रबदनी भी है, जहां मान्यता है कि माता सती का धड़ (शरीर का मध्य भाग) गिरा था. यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत शक्तिशाली और सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है. यहां आने वाले श्रद्धालु मां से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं.

"हम काफी दिनों से माता के दर्शनों के लिए व्याकुल थे. हमे यहां आकर बहुत अच्छा लगा और शांति मिली. उत्तराखंड काफी अच्छा है और यहां के लोग भी काफी मददगार है."- नामणि, श्रद्धालु, हैदराबाद

वहीं, मां चंद्रबदनी के दर्शन करने पहुंची श्रद्धालु जिमी कंडवाल ने बताया कि 'यहां के बारे जितना कहे उतना कम है. शब्द तो नहीं है, लेकिन अनुभूति है. हम जहां भी रहकर मां को पुकारते हैं तो मां हमारी इच्छाएं पूरी कर देती है.' उन्होंने कहा कि 'मैं देहरादून में बैठकर जब किसी चीज से व्याकुल हो जाती हूं, तब मां मेरी मुरादें पूरी कर देती हैं.'

"हमारी शादी इसी महीने हुई है और पहली बार ससुराल आने के बाद हम मां चंद्रबदनी के आशीर्वाद लेने यहां आए हैं. मां का स्थान बहुत ही सुंदर और ऊंचे स्थान पर है. यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है, चारों तरफ बर्फीली चोटियां दिख रही है."- आकांक्षा उनियाल, नवविवाहिता श्रद्धालु

स्वच्छता का भी रखें ध्यान: वहीं, श्रद्धालु राकेश कंडवाल ने बताया कि भक्ति के साथ-साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हुए कहा कि रास्ते में काफी प्लास्टिक बिखरे हुए हैं, उन्हें जगह-जगह न डालें, बल्कि एक स्थान पर डालें. पर्यावरण का ध्यान रखें, जिससे हमारा हिमालय बचा रहे. हम सभी को हिमालय को बचाने के लिए ध्यान रखना चाहिए.

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