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क्या फिर डूब जाएगी महादेव गली, अंबिकापुर नगर निगम की क्या है इस साल तैयारी, मानसून की होने वाली है दस्तक

ईटीवी भारत की टीम अंबिकापुर के उस महादेव गली में पहुंची, जहां हर साल वाटर लॉगिंग के चलते लोगों के घर और दुकान डूब जाते हैं. पूरे मानसून में लोग नगर निगम से मदद मांगते नजर आते हैं.

सवाल उठता है कि क्या नगर निगम को समस्या का समाधान बारिश से पहले नहीं कर लेना चाहिए. क्योंकि मानसून में एक साथ जब कई जगह वाटर लॉगिंग होगी, तो उसको ठीक करना नगर निगम के कर्मियों के लिए आसान नहीं होगा, लोग अलग परेशान होंगे. हर साल मानसून में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाटर लॉगिंग को लेकर आरोपी प्रत्यारोप का दौर चलता है. लेकिन दुर्भाग्य की समस्या का हल फिर भी नहीं निकाला जाता.

सरगुजा: उत्तर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर अंबिकापुर है. इसे प्रदेश की उप राजधानी भी कही जा सकती है. सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की बड़े सियासतदान सरगुजा के इसी शहर से निकलकर विधानसभा तक पहुंचते हैं. लेकिन इस शहर का दुर्भाग्य है की बारिश में शहर के कई इलाके तालाब बन जाते हैं. कालोनियों और घरो में इस कदर जल भराव होता है की लोग घर छोड़कर कहीं और रहने मजबूर हो जाते हैं. बड़ी बात ये है की इस समस्या से सिर्फ आम लोग नही बल्की पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी प्रभावित होते हैं. उनके निवास तपस्या में भी बारिश का पानी घुस चुका है.

क्या फिर डूब जाएगी महादेव गली (ETV Bharat)

बरसात में यहां हर साल पानी भर जाता है. सड़क पर आना जाना तो छोड़िए घरों तक में पानी घुस जाता है. कई सालों से हम इस समस्या को झेल रहे हैं. हम चाहते हैं बारिश के आने से पहले इस समस्या का समाधान हो जाए: नंदलाल केशरी, निवासी, महादेव गली

बारिश के दिनों में हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है. घर में रखा राशन तक खराब हो जाता है. पानी की निकासी के लिए पक्की नाली बननी चाहिए. जब बारिश होता है तो नाली और सड़क दोनों एक बराबर हो जाता है: बिहारी प्रसाद, निवासी, महादेव गली

बरसात में बहुत दिक्कत होती है. घर के भीतर तक पानी घुस जाता है. नगर निगम को चाहिए को समस्या के समाधान के लिए पक्का इंतजाम किया जाए. दो साल पहले यहां बारिश की वजह से कई मकान भी गिर गए थे: रेनू देवी, निवासी, महादेव गली

जो नाली है उसकी गहराई काफी कम है. नाली पतला भी है जिससे पानी की निकासी तेजी से नहीं हो पाती. यहां गहरा और चौड़ा नाली बनाया जाना चाहिए. नाली को कवर भी किया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा: मोंटी लाकड़ा, निवासी, महादेव गली

मेयर क्या कहती हैं जानिए

इस समस्या पर मेयर मंजूषा भगत से जब ईटीवी भारत ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "शहर में पूर्व से ही मास्टर प्लान दिशाहीन बना है, ये पार्षदों की मांग के अनुसार जहां पाते हैं वहां नाली बना देते हैं. कही भी निकासी सही नही है, और आगे पानी नहीं निकल पाता है. व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही है. अभी हमारे शहर में दो एसटीपी भी बन रहा है, हम लोग जल स्रोत को मेन रोड में मिलाएंगे. लेकिन तब तक ये गंभीर समस्या बनी रहेगी. किसी के घर में पानी भर जाता है तो हम जरूर मदद के लिए तैयार रहेंगे. रही बात महादेव गली और कुंडला सिटी की तो वहां पर पिछले साल भी दिक्कत हुई थी. वहां पर नाला बनना स्वीकृत है लेकिन वो अबतक बन नहीं पाया है. इस साल तक तो ये समस्या बनी रहेगी. अगले साल जरूर इसे ठीक कर लिया जाएगा.



जनता बोली, जिम्मेदारी तो निभानी होगी

बहरहाल, जिम्मेदार उसे माना जाता है जो वर्तमान में उस जिम्मेदारी के पद पर होता है, पूर्व में क्या हुआ इससे जनता को क्या लेना देना, उसे तो अपनी समस्या के समाधान से मतलब है. क्योंकी चुनाव में तो नेता जी हर समाधान का वादा करते हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद मास्टर प्लान को दोष देकर बच निकलते हैं. हालाकी अम्बिकापुर की मेयर बेहद सरल स्वभाव की हैं तो उन्होंने साफ़ साफ यह कह दिया है कि इस बरसात में ज्यादा राहत नही मिल पाएगी क्योंकी नाला निर्माण वो नहीं करा सकी हैं.

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