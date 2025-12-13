ETV Bharat / state

..तो इसलिए तेज प्रताप यादव लड़ना चाहते हैं बंगाल और यूपी का चुनाव, जानें इनसाइड स्टोरी

NDA में भविष्य की तलाश!: एक्सपर्ट का मानना है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अलग-अलग राह पर हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. तेजस्वी यादव जहां इंडिया ब्लॉक की राजनीति कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव एनडीए ब्लॉक में अपना भविष्य तलाश रहे हैं.

किसे तेज पहुंचाएंगे नुकसान?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि ऐसा संभव हो सकता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में वह कुछ यादव वोटों में डेंट कर सकते हैं. तेज प्रताप यादव के वजह से यूपी में अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है.

"तेज प्रताप यादव को यह भी उम्मीद है कि कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन कर वह पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं. क्योंकि बिहार में तेज प्रताप यादव बहुत प्रभावी नहीं हुए हैं, इस वजह से इसकी संभावना भी कम है कि वह पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी होंगे." - कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक

वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और जनता उनको उसी नजरिए से देखती भी है. तेज प्रताप यादव की पहचान यह है कि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद के राजनीतिक करिश्मा का फायदा मिल सकता है. क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार से बाहर चुनाव नहीं लड़ती रही है. इस वजह से तेज प्रताप उस खाली जगह को भरना चाहते हैं.

क्यों बिहार से बाहर जाना चाहते हैं लालू के लाल?: दरअसल तेज प्रताप यादव को ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी है, लेकिन बिहार के बाहर लालू प्रसाद यादव के विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है और यह स्पेस खाली पड़ा है. इस वजह से तेज प्रताप यादव बिहार से बाहर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं और उन्होंने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है.

UP और पश्चिम बंगाल की तैयारी 'तेज': सवाल यह उठता है कि जिस तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल बिहार में खाता तक नहीं खोल पाई. खुद भी तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर आ गए. वह तेज प्रताप यादव क्यों बिहार से बाहर जाना चाहते हैं.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी मौन धारण किए हुए है और तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर अभी तक किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने आने वाले दो सालों की पूरी प्लानिंग कर ली है. जनशक्ति जनता दल के संरक्षक और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का जोश हाई है और अब वह 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं.

लालू की विरासत को संभालने का मौका: दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की रणनीति भी शायद इसलिए है कि गठबंधन में उन्हें जगह मिल सके. वर्तमान में तेजस्वी यादव जहां दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर सक्रिय नहीं दिख रहे हैं. वहीं तेज प्रताप यादव मुहिम में आगे बढ़ते दिख रहे हैं. तेज प्रताप यादव इस कोशिश में भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर वह लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं.

बिहार में तेज प्रताप की करारी हार: लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से अलग किया तो तेज प्रताप यादव ने भी चुनावी साल में राजनीतिक दल का गठन किया. तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के बैनर तले 2025 में 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार थे और वह तीसरे स्थान पर रहे. 2025 में महुआ विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को 35,703 वोट मिले.

तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

JJD का सदस्यता अभियान: तेज प्रताप यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन बिहार के सियासी जमीन पर सक्रिय दिख रहे हैं. चुनाव में हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने बिहार में एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन दिया है. इसके साथ ही तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान को दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी है.

संशय की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल: तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राज्यों के चुनाव में क्या करने वाली है इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है पश्चिम बंगाल चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का रुख क्या होगा इसे लेकर अभी पार्टी नेता संशय की स्थिति में है. तेजस्वी यादव फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और कार्यकर्ता उनकी राह तक रहे हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था.

चुनाव से पहले की तस्वीर (तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया X)

तेज प्रताप यादव को उम्मीद: बदली हुई परिस्थिति में तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को औकात बताना चाहते हैं और भविष्य में भी वह तेजस्वी के सामने झुकने को तैयार नहीं है.पहले भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अब राष्ट्रीय जनता दल में नहीं लौटेंगे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां भाजपा विरोध की राजनीति को धार दे रहे हैं,वहीं तेज प्रताप यादव एनडीए खेमे में अपना भविष्य तलाश रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भाग्य आजमाना चाहते हैं.

राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता आरजू खान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम लड़ेंगे या नहीं इस पर फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता बिहार है और हम बिहार की जनता के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं. चुनाव के पहले एनडीए की सरकार थी जो घोषणाएं जनता के लिए की थी वह पूरी हुई या नहीं उसे पर हमारा पूरा ध्यान है.

राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता आरजू खान (ETV Bharat)

"जहां तक सवाल तेज प्रताप यादव का है तो हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. वह अपनी पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. इससे राष्ट्रीय जनता दल का कोई लेना-देना नहीं है ना ही हमारा उनसे कोई कंपटीशन है."- आरजू खान,प्रवक्ता,राजद

तेज प्रताप यादव ने बिहार सहित दूसरे राज्यों में भी सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रखी है और ऑनलाइन सदस्यता का भी प्रावधान किया जा रहा है. तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि कुछ लोग चुनाव के बाद मैदान छोड़ चुके हैं लेकिन मैं मैदान में मैं डटा हुआ हूं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं.

कभी थे पास आज परिवार और पार्टी से दूर तेज प्रताप (तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया X)

"बिहार के बाहर से भी लोग संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं. चुनाव के बाद बहुत सी पार्टियां शिथिल पड़ गई हैं. हमारी पार्टी एक्टिव मोड में है. हमलोग अपना काम कर रहे हैं."- तेज प्रताप यादव, जनशक्ति जनता दल के संरक्षक

