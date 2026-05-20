काम की खबर; जानें एक हजार स्क्वायर फीट से कम है जमीन तो कैसे पास होगा नक्शा?
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शुरू की पहल, सिर्फ दो दिन में होगा काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:38 PM IST
वाराणसी : मकान बनवाने से पहले नक्शा पास कराने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं. इसकी प्रक्रिया क्या होती है, यह भी स्पष्ट तौर पर लोगों को पता नहीं होता. कई लोग बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते हैं. छोटे भूखंडों यानी विशेषकर 1000 वर्ग फीट से कम पर भवन निर्माण के लिए लोग परेशान होते हैं. लोगों के इसी डर और भ्रम को दूर करने के लिए VDA ने अब सीधी पहल शुरू की है. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए हेल्प डेस्क व मैप फैसिलिटेशन सेल जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. नक्शा पास कराने के लिए क्या है प्रक्रिया और कैसे बेहद आसानी से सिर्फ दो दिनों में यह काम हो जाएगा, आइए जानते हैं....
घर बैठे समाधान: वाराणसी प्राधिकरण का लक्ष्य न सिर्फ अवैध वसूली पर लगाम लगाना है, बल्कि एक सुनियोजित शहर के सपने को साकार करना भी है. ऐसे में प्राधिकरण अब स्वयं लंबित मामलों की सूची निकालकर लोगों को कॉल कर रहा है, जिससे कि मात्र दो दिनों के अंदर ही नक्शा पास कर लिया जाए. वहीं, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली जमीन के लिए अब पारंपरिक नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है. सरकार द्वारा लागू की गई फास्ट पास (FAST PAS) वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. वहीं, पुराने बिना नक्शे वाले निर्माणों के लिए कंपाउंडिंग का विकल्प खुला रखा गया है.
न लें किसी दलाल की मदद: नक्शा पास कराना आज भी कई बार लोगों के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है. खासकर उन लोगों के लिए, जिनकी 1000 से कम वर्ग फीट में भूमि होती है. इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि, लोगों के मन में एक डर होता है कि नक्शा पास कराना बड़ा मुश्किल काम होता है. उनके अंदर एक भय बना हुआ होता है. इसके बहुत से कारण भी हैं. हम प्रयास कर रहे हैं कि उस डर को दूर किया जाए. इसके लिए जनता और हम लोगों के बीच एक संवाद स्थापित करना पड़ेगा. जनता अपना काम कराने के लिए किसी दलाल या मिडिल मैन की मदद न ले. अगर उनको नक्शा अप्लाई करना है तो यहां पर हम लोगों का हेल्प डेस्क है, मैप फैसिलिटेशन सेल है.
लोगों को डरने की जरूरत नहीं: उन्होंने बताया कि, 10 से 12 बजे के बीच जनसुनवाई की जाती है, जनता वहां आए. हम चाहते हैं कि जनता आए और नियमों को जान-समझकर नक्शा अप्लाई करे. किसी से डरने की जरूरत नहीं है. हम लोग सकारात्मक रूप से लोगों के लिए काम कर रहे हैं. वाराणसी विकास प्राधिकरण भी इस काम में लगा हुआ है. कहीं पर भी नक्शा पास कराने के नाम पर अगर अवैध वसूली की जाती है तो आप सीधे आकर बात कर सकते हैं. जहां तक नक्शा पास करने की बात है, लगभग 200 फीसदी से अधिक का नक्शा पास करने का रेट है. अभी हम लोगों के पीछे पड़ रहे हैं कि आइए और नक्शा पास कराइए.
दो दिन में होगा पास: उन्होंने बताया कि, हम हर जोन में नक्शा फाइल की लिस्ट निकाल रहे हैं कि कैसे लगभग 60 मामले इतने दिनों से पेंडिंग हैं. हम लोगों को कॉल कर रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट से नक्शा जमा कराइए. हम दो दिन में नक्शा पास कर देंगे. हम लोगों ने इस काम को लेकर अपनी अप्रोच बदली है. इसमें हम लोगों का भी रेवेन्यू आएगा और एक प्लान सिटी का जो सपना है, वह हम अचीव कर पाएंगे. लोगों से ये अपील भी है कि अगर 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है तो नक्शा पास कराने के बाद ही किसी तरह का निर्माण कार्य कराएं. अगर कानून तोड़ेंगे तो एक न एक दिन आपको ही दिक्कतें आएंगी.
फास्ट पास के माध्यम से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन: उन्होंने कहा कि, बहुत से ऐसे मामले होते हैं, जो हमारे पास तक नहीं आते हैं. ऐसे में एप्लीकेशन जो देगा, उसका काम जरूर किया जाएगा. जहां तक बात 1000 स्क्वायर फीट के नीचे की है तो आपको इसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है. सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है 'फास्ट पास'. इसके माध्यम से एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. इसमें कुछ फीस माफ है और कुछ फीस जमा करनी होती है. इस काम को आप खुद कर सकते हैं. अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप हमारे यहां हेल्प डेस्क पर आकर पता कर सकते हैं.
नक्शा पास न कराने वालों के लिए कंपाउंडिंग का विकल्प: वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि, हम लोगों ने आर्किटेक्ट को भी ट्रेनिंग दी है, उनके माध्यम से भी कर सकते हैं. जब भी वाराणसी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी जाते हैं तो आप वह सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं. वहीं, अभी एक स्थिति यह भी है कि जिन लोगों ने पहले नक्शा नहीं पास कराया था या जिनके पास नक्शा नहीं है, उन लोगों ने निर्माण कार्य करा लिया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा. इस पर उन्होंने कहा कि, ऐसे लोगों को वर्तमान में कंपाउंडिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट पास में जो चीजें हैं, वे नक्शा के लिए हैं.
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