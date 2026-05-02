छत्तीसगढ़ में आज कल और परसों का मौसम कैसा रहेगा, जानिए
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है. आंधी तूफान और बारिश के साथ कई क्षेत्रों में ओले भी गिर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 10:48 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है. जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है लेकिन आंधी तूफान से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. बात करें आज के मौसम की तो 2 मई को प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी (गरज के साथ तूफान) की संभावना है.
छत्तीसगढ़ का मौसम
1 मई को मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 1-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. जिससे गुरुवार को उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और ओले भी गिरे. अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 41°C और 28°C रहा.
मौसम की विशेषताएं और जलवायु परिस्थितियां
ओडिशा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होते हुए मन्नार की खाड़ी तक एक पवन विच्छिन्नता फैली हुई है और यह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तृत है.
छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम
अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, इसके बाद अगले 2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. अगले 5 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और हल्की बारिश होने की संभावना है.
2 मई का मौसम
कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी चलने की संभावना है.
3 मई का मौसम
कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बिजली और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी (गरज के साथ तूफान) की संभावना है.
4 मई का मौसम
राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. एक या दो स्थानों पर बिजली और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बादल गरजने की संभावना है.