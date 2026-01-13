ETV Bharat / state

ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी! एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, ऐसे बचें...

ई-चालान भुगतान के लिए देशभर में केवल एक ही आधिकारिक वेबसाइट मान्य है echallan.parivahan.gov.in.

ई चालान के नाम पर ठगी (प्रतीकात्मक)
ई चालान के नाम पर ठगी (प्रतीकात्मक) (Getty Image)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 5:26 PM IST

भरतपुर : मोबाइल पर ई-चालान का मैसेज आते ही यदि आपने बिना जांच-पड़ताल किए लिंक पर क्लिक कर दिया, तो एक ही क्लिक में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. ई-चालान के नाम पर बढ़ती साइबर ठगी को लेकर परिवहन विभाग ने आमजन को गंभीर चेतावनी दी है. चालान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरकारी पोर्टल के माध्यम से होती है, लेकिन साइबर ठग इसकी आड़ में फर्जी मैसेज और नकली वेबसाइट्स के जरिए लोगों को शिकार बना रहे हैं. आइए जानते हैं कि किस तरह असली और नकली चालान मैसेज व लिंक का अंतर पहचानें.

जानिए चालान की प्रक्रिया : अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल ने स्पष्ट किया है कि वाहन चालान की प्रक्रिया पूरी तरह सरकारी और पारदर्शी है, लेकिन साइबर अपराधी इसी प्रक्रिया की नकल कर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं. थोड़ी सी लापरवाही भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. वाहन चालान केवल दो विभागों की ओर से किया जाता है, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस.

अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभय मुद्गल (ETV Bharat Bharatpur)

परिवहन विभाग की ओर से जब भी किसी वाहन का चालान किया जाता है, उसकी सूचना वाहन मालिक को 'challan' या 'vahan' पोर्टल के माध्यम से दी जाती है. यह मैसेज पूरी तरह सरकारी सिस्टम से भेजा जाता है और किसी भी स्थिति में किसी निजी या संदिग्ध मोबाइल नंबर से नहीं आता. वहीं, ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए चालान की जानकारी ITMS (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए मैसेज के रूप में वाहन मालिक तक पहुंचती है.

पेमेंट के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल लिंक : एआरटीओ मुद्गल ने बताया कि ई-चालान भुगतान के लिए देशभर में केवल एक ही आधिकारिक वेबसाइट मान्य है echallan.parivahan.gov.in. यही लिंक चालान से जुड़े मैसेज के साथ आता है और इसी पोर्टल पर जाकर कोई भी वाहन मालिक अपने सभी लंबित चालान देख सकता है, चालान की पूरी जानकारी जांच सकता है और सुरक्षित तरीके से भुगतान कर सकता है. उन्होंने साफ कहा कि इसके अलावा कोई भी लिंक, वेबसाइट या ऐप सरकारी नहीं है और उस पर किया गया भुगतान सीधे ठगी की श्रेणी में आता है.

चालान की प्रक्रिया
चालान की प्रक्रिया (ETV Bharat GFX)

फर्जी वेबसाइट्स को ऐसे पहचानें : अभय मुद्गल ने बताया कि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ठगों ने सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी आईडी और नकली लिंक तैयार कर रखी हैं. इन फर्जी वेबसाइट्स में अक्सर 'gov' नहीं होता, 'in' गायब होता है या फिर 'echallan' और 'parivahan' की स्पेलिंग में मामूली सा फर्क होता है. आम आदमी इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देता और भ्रम में आकर लिंक खोल लेता है, जिससे उसका मोबाइल और बैंकिंग जानकारी खतरे में पड़ जाती है.

प्राइवेट नंबर के मैसेज से सावधान : अभय मुद्गल ने कहा कि यदि किसी प्राइवेट मोबाइल नंबर से ई-चालान का मैसेज आता है तो उस पर दिए गए लिंक को बिल्कुल न खोलें. ऐसे लिंक में स्पाइवेयर या मालवेयर हो सकता है, जो मोबाइल फोन में घुसकर ओटीपी, पासवर्ड, बैंकिंग ऐप्स और निजी फाइल्स तक की जानकारी चुरा सकता है. एक बार डेटा हाथ लगते ही ठग कुछ ही मिनटों में बैंक खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं.

ये रखें ध्यान
ये रखें ध्यान (ETV Bharat GFX)

गाड़ी घर पर खड़ी, फिर भी चालान? : अभय मुद्गल ने बताया कि विभाग को कई ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं, जिनमें वाहन मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी, फिर भी चालान कट गया. ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए ई-चालान वेबसाइट पर 'Complaint Tab' की सुविधा दी गई है. वाहन मालिक वहां जाकर चालान से जुड़ी पूरी जानकारी, अपनी आपत्ति और जरूरी दस्तावेज अप्लोड कर सकता है.

फर्जी नंबर प्लेट से भी कट सकता है चालान : उन्होंने बताया कि कई बार फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने की घटनाओं के कारण भी निर्दोष वाहन मालिकों के नाम पर चालान हो जाता है. शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग जांच करता है और तथ्य सही पाए जाने पर चालान को रद्द कर उसका रिड्रेसल किया जाता है.

परिवहन विभाग की अपील

  1. किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें
  2. केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भुगतान करें
  3. भुगतान से पहले वेबसाइट का पूरा एड्रेस ध्यान से जांचें
  4. किसी भी संदेह की स्थिति में सीधे विभाग या पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें.

सावधानी से ठगी से बचें : स्थानीय नागरिक उपेंद्र चौधरी ने बताया कि सोमवार को उनके मोबाइल पर अचानक से एक मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि ज्यादा गति से वाहन चलाने का चालान किया गया है. यह मैसेज एक निजी नंबर से आया था. गौर से देखा तो मैसेज के साथ आई लिंक भी एकदम अलग थी. इससे शक हुआ. लिंक पर क्लिक किए बिना मैसेज डिलीट कर दिया. अगर गलती से मैसेज लिंक क्लिक कर दी होती तो संभवतः ठगी हो सकती थी.

