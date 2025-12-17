ETV Bharat / state

Explainer : बढ़ते AQI के बीच TOD राजस्थान के शहरों के लिए साबित हो सकता है गेमचेंजर, जानिये कैसे

बढ़ते AQI के कारण राज्य सरकार की ओर से ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति लाई जा रही है, जानिए क्या है ये नीति...

राजस्थान के शहरों में बढ़ता AQI (प्रतीकात्मक)
राजस्थान के शहरों में बढ़ता AQI (प्रतीकात्मक)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 2:38 PM IST

जयपुर : राजस्थान के शहर आज केवल ट्रैफिक जाम से नहीं, बल्कि तेजी से बिगड़ते Air Quality Index (AQI) से भी जूझ रहे हैं. निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और अव्यवस्थित शहरी विस्तार ने वायु प्रदूषण को गंभीर चुनौती बना दिया है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति लाई जा रही है. इसे केवल शहरी नियोजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा रणनीतिक फैसला बताया जा रहा है. TOD नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और 2026 में इसे लागू करने का दावा किया गया है.

राजस्थान में आमतौर पर भिवाड़ी, चूरू, श्रीगंगानगर, कोटा और जयपुर जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर 'खराब' से 'गंभीर' या 'बहुत खराब' श्रेणी में रहता है. खासकर सर्दियों में, जहां भिवाड़ी और चूरू अक्सर सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाते हैं. राजधानी जयपुर में भी अलग-अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी के बीच दर्ज की जाती है. जयपुर का औसत AQI करीब 194 चल रहा है, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में AQI को 76 बताया गया है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है. विशेषज्ञों के अनुसार अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों और समय के अंतर के कारण AQI में ये अंतर देखा जा सकता है.

Transit-Oriented Development का शहरी मॉडल : राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, प्रदूषण और अव्यवस्थित भूमि उपयोग जैसी चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के रूप में एक नई शहरी नियोजन नीति लाने जा रही है. ये एक आधुनिक शहरी विकास मॉडल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास कॉम्पैक्ट, मिश्रित-उपयोग और हाई डेंसिटी वाले क्षेत्रों का विकास करना है. ये पैदल और नॉन मोटराइज्ड परिवहन (NMT) को प्रोत्साहित कर शहरों को ज्यादा सुगम, पर्यावरण-अनुकूल और रहने योग्य बनाता है.

राजस्थान के प्रमुख शहरों के हालात
TOD का AQI पर सीधा असर : शहरों की हवा खराब होने की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर बढ़ते वाहन हैं. कार, बाइक और डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं ही AQI को बिगाड़ता है. TOD मॉडल इसी समस्या को सीधे हल करता है. जब लोगों के घर, दफ्तर, दुकानें और जरूरी सेवाएं मेट्रो या बस स्टॉप के पास होंगी, तो उन्हें रोजाना निजी वाहन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी, धुएं में कमी आएगी और धीरे-धीरे शहर की हवा साफ होती जाएगी, इससे लोग खुलकर सांस ले सकेंगे.

TOD के बारे में समझिए
ऐसे समझें :

  1. निजी वाहनों में कमी : कम कार-बाइक = कम धुआं = बेहतर AQI.
  2. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा : मेट्रो-बस कॉरिडोर के पास बसने से सवारी बढ़ेगी, सड़कों पर दबाव कम होगा.
  3. पैदल और साइकिल कल्चर : छोटी दूरी के लिए मोटर व्हीकल की जरूरत नहीं.
  4. ट्रैफिक जाम में कमी : स्मूद ट्रैफिक से ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण दोनों घटेंगे.
  5. हाई डेंसिटी और मिश्रित उपयोग : जहां एक ही इलाके में घर, दुकान और दफ्तर हों.
  6. ग्रीन स्पेस का समावेश : हरित पट्टियां और खुले क्षेत्र प्रदूषकों को अवशोषित (absorb) करेंगे.

हीट आइलैंड से राहत : ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) केवल ट्रांसपोर्ट सुधार तक सीमित नहीं है. ये सिर्फ आने-जाने की सुविधा बेहतर करने की योजना नहीं है, बल्कि इसमें जमीन का सही इस्तेमाल, खुली जगह और हरियाली भी शामिल है. इससे शहरों में कंक्रीट, सड़कों और इमारतों की वजह से बढ़ती असामान्य गर्मी में कमी आएगी. वहीं, तापमान संतुलित रहने से AQI को बिगाड़ने वाले हानिकारक तत्व भी घटेंगे. कुल मिलाकर TOD शहरों को ठंडा और हवा को साफ रखने में मदद करता है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर
सरकार का विजन : इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि TOD नीति से राजस्थान के शहरों में रहना और आना-जाना आसान होगा. शहर ज्यादा साफ-सुथरे बनेंगे और योजनाएं आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार होंगी. ये नीति शहरों की आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी. TOD के जरिए सार्वजनिक परिवहन को शहरों के विकास का केंद्र बनाया जाएगा. पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी. एक ही इलाके में घर, दुकान और दफ्तर होने से लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण घटेगा, समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

कम कार-बाइक = कम धुआं = बेहतर AQI.
स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा :

  1. दमा, एलर्जी और श्वसन रोगों में कमी होगी
  2. हेल्थ खर्च घटेगा
  3. मेट्रो/ट्रांजिट नोड्स के आसपास आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी
  4. पुराने इलाकों का पुनरुद्धार होगा

मेट्रो विस्तार और आसपास बने बहुमंजिला इमारत : यूडीएच मंत्री ने कहा कि शहरों में लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण सड़कों पर वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है. कई इलाकों में स्थिति ये है कि एक किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घंटा तक लग जाता है. इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर ये विचार किया है कि जहां-जहां मेट्रो रेल संचालित हैं, वहां उसका विस्तार किया जाए. इसके साथ ही हर मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में बड़े क्षेत्रफल में बने एक मंजिला मकानों के मालिकों से बातचीत कर सहमति के आधार पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाए. इन इमारतों में 500 से 1500 परिवारों के रहने की व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें निजी वाहनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वे पैदल चलकर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकेंगे. योजना के तहत गंतव्य स्थानों पर भी चार-पांच किलोमीटर के दायरे में सुलभ यातायात साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और सड़कों पर अनावश्यक ट्रैफिक का दबाव घटे.

बढ़ते AQI के लिए सड़कों पर वाहन सबसे बड़ी वजह
ड्राफ्ट तैयार, 2026 में होगी लागू! : TOD नीति के महानगरों में पूर्ण रूप से लागू होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट होगी और नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि TOD का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया गया है और विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझावों को शामिल कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. प्रयास है कि वर्ष 2026 तक इस नीति को क्रियान्वित कर दिया जाए. TOD केवल सड़क और इमारतों की योजना नहीं, बल्कि AQI सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित विकास का ब्लूप्रिंट है. बढ़ते प्रदूषण के दौर में ये नीति राजस्थान के शहरों के लिए साफ हवा की ओर बढ़ता ठोस कदम साबित होगी. जरूरत है तय समय सीमा में इस नीति को जारी कर धरातल पर उतारने की.

यातायात, प्रदूषण और अव्यवस्थित शहरी विस्तार पर लगाम : पूर्व चीफ टाउन प्लानर हिम्मत सिंह संचेती के अनुसार TOD (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) पॉलिसी का मूल उद्देश्य ही है जहां यातायात, वहीं विकास. आज जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर जैसे बड़े शहरों में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार खराब हो रहा है. संचेती बताते हैं कि इन शहरों में होरिजेंटल डेवलपमेंट के कारण एक ओर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करना पड़ता है. व्यक्तिगत साधनों पर निर्भरता बढ़ने से ईंधन की खपत और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है. ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में TOD पॉलिसी के तहत मेट्रो स्टेशन और बस टर्मिनल के आसपास विकास को केंद्रित किया जा सकता है, जहां मिक्स लैंड यूज पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और ओपन स्पेस एक ही क्षेत्र में विकसित हों. इससे लोगों की दैनिक जरूरतें पास में पूरी होंगी और सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा. इसके लिए उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करें, ताकि सभी सेक्टरों को साथ लेकर योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से शहरी विकास संभव हो सके.

मेट्रो विस्तार और आसपास बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना
