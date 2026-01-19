ETV Bharat / state

पोल्ट्री फॉर्मिंग में करियर; छोटी सी इन्वेस्टमेंट से पा सकते हैं ज्यादा इनकम, बस करना होगा ये काम

इसके अलावा दो देशी ब्रीड कड़कनाथ और असील (Kadaknath and Aseel) का पेरेंट स्ट्रोक भी लेकर आए. मेरठ में स्थित अनुसंधान संस्थान में इन ब्रीड को केरी रेड से क्रॉस कराकर नई ब्रीड बनाई. केरी श्यामा (CARI -श्यामा ) तैयार की गई.

कैरी लाल ब्रीड मुर्गी के अंडे होते हैं ब्राउन : इसके लिए बरेली के केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र से कैरी लाल ब्रीड की मुर्गियां लेकर आए. ये ऐसी ब्रीड है जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली में ही विकसित की गई थी. इस किस्म की पहचान है कि ये मुर्गी ब्राउन अंडा देती है जिसे आम भाषा में लोग देशी अंडा कहते हैं. इस अंडे का भाव भी ज्यादा मिलता है और यह मुर्गी एक साल में ढाई सौ से ज्यादा अंडे देती है.

डॉ. कुलदीप त्यागी ने बताया, प्राइवेट कंपनियां जो चूजे देते हैं, उनके रखरखाव में ज्यादा पैसे लगते हैं. दूसरा मुर्गी पालकों का खर्च ज्यादा आता है. साथ ही जब उन्हें वे अपने यहां जिस तरह से रखते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा नहीं होती. इस बारे में विभाग से बात की और निर्देश दिए कि कुछ ऐसा क्यों न करें जिससे कि लोग साथ जुड़ें. लोगों को खासकर किसानों को भी फायदा हो.

विश्वविद्यालय में तैयार किए जा रहे चूजे : सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित कुक्कुट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉ. कुलदीप त्यागी ने बताया, कुक्कूट पालन (पोल्ट्री पालन) करने का प्लान है तो उन्हें चूजों की जरूरत पड़ती है. पहले लोगों को केंद्रीय पक्षी अनसंधान केंद्र बरेली जाना पड़ता था, या फिर चंडीगढ़. कुछ लोग हरियाणा के करनाल से चूजे लाते थे. लेकिन अब विश्वविद्यालय में ही चूजे तैयार किए जा रहे हैं.

मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कुक्कुट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में अलग-अलग मुर्गी की नस्ल के चूजे तैयार किये जा रहे हैं, जो कि सामान्य मुर्गियों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी और लाभकारी हैं. बेहद ही खास नस्ल की मुर्गियों की क्रॉस ब्रीड से तैयार चूजे (chicks) तो ले ही सकते हैं, साथ ही पोल्ट्री फॉर्म (poultry farm) का बिजनेस कैसे करें, इसके बारे में भी गाइड किया जा रहा है.

मेरठ : भूरे अंडे (brown egg) को सफेद अंडे (white egg) के मुकाबले लोग ज्यादा पसंद करते हैं. आज के समय में पोल्ट्री फॉर्मिंग (मुर्गीपालन) करियर के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है. अगर आप भी मुर्गीपालन से जुड़ना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो कम लागत में खास नस्लों के चूजे लाकर घर के कंपाउंड से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है.

कैरी लाल ब्रीड मुर्गी के अंडे होते हैं ब्राउन. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्रॉस ब्रीड से बढ़ा है उत्पादन : डॉ. कुलदीप बताते हैं कि कड़कनाथ देशी मुर्गी है, वह जल्दी बीमार नहीं पड़ती. अंडे के अलावा भी इसकी बाजार में डिमांड रहती है. इसमें ऐसे तमाम तत्व भी हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं. इसका फायदा ये हुआ कि जो कड़कनाथ मुर्गियां पहले साल भर में सिर्फ लगभग 80 अंडे ही देती थीं, अब वे मुर्गी 200 से 220 तक अंडे देती हैं. अब यहां से इनके चूजे भी मिलते हैं.

इस ब्रीड को सरकार ने LITB (Low Input Technology Breeds) में रखा है, जिसका मतलब है आपका इनपुट कम लगे ऐसी टेक्नोलॉजी. पहली जो नस्ल (breed) तैयार की वह केरी श्यामा थी. फिर इसी नस्ल की मुर्गी केरी श्यामा से असील मुर्गे को क्रॉस कराकर एक और नस्ल तैयार की केरी निर्भीक. इस नस्ल की मुर्गी की अनुकूलन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है. असील मुर्गे वे मुर्गे होते हैं जो खासतौर पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं.

प्राइवेट कंपनियां में तैयार चूजों के रखरखाव में पैसे अधिक लगते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

अधिक मुनाफा, अच्छा उत्पादन : खास बात ये भी है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन उसका अंडा उत्पादन काफी कम होता है. केरी निर्भीक नस्ल की अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है. वह घर में आराम से रह सकती है. किसान भी इस नस्ल की मुर्गी को रखकर अच्छा लाभ पा सकते हैं. क्योंकि केरी निर्भीक 200 से 230 अंडे तक दे सकती है.

दो हफ्ते के चूजे की कीमत 30 से 35 रूपये : अगर चूजे को लेकर बात करें, तो एक चूजा लगभग 5 महीने में अंडा उत्पादन करने लगता है. एक दिन का चूजा अगर कोई ले जाता है, तो उसके मरने की संभावना अधिक रहती है. इस वजह से जो चूजे यहां से दिए जाते हैं वे कम से कम सात दिन के चूजे हैं, जिससे कि वह सुरक्षित रहें, दो हफ्ते तक के चूजे को 35 रुपये में विश्वविद्यालय का कुक्कुट अनुसंधान केंद्र बिक्री करता है.

असील मुर्गे लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

खास नस्ल की मुर्गी घर के बाड़े में भी पाली जा सकती हैं : एक वयस्क मुर्गी एक दिन में लगभग सौ ग्राम दाना खाती है और एक अंडा देती है. यह जो ब्रीड है, ये घर के बाड़े में रह सकती हैं और बाजार से कोई भी सप्लीमेंट न खरीद कर घर का जो चोकर आदि बचा होता है उसे इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह से 30 से 40 फीसदी फीड बचा सकते हैं. कुल मिलाकर इन किस्म की मुर्गियों को रखकर अच्छा लाभ उठा सकते हैं.

आमतौर पर जो अंडे बाजार में दिखाई देते हैं, वह व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल के अंडे होते हैं. इनकी कीमत सस्ती होती है. यह मुर्गी 300 अंडे तक भी देती है, लेकिन इसके अंडे की कीमत ब्राउन एग से कम रहती है. साथ ही लेगहॉर्न मुर्गी (leghorn hen) को रखने के लिए पूरी व्यवस्था करनी होती है. सामान्य रूप से घर में पीछे बने (बाड़े में) में ये नहीं रह पाती. इनमें मृत्युदर ज्यादा होती है.

विश्वविद्यालय में तैयार किए जा रहे ब्रीड. (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्राउन एग की मार्केट में ज्यादा डिमांड : डॉ. कुलदीप बताते हैं, छोटे किसान अंडा उत्पादन करना चाहते हैं, तो वह संस्थान से संपर्क कर सकते हैं. बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन कोई करना चाहता है तो भी यहां से सम्पर्क कर सकता है. ब्राउन एग की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है.

इसी तरह ब्रॉयल नस्लें भी हैं. जिनमें kuroiler FFG है. 50 दिन में डेढ़ से दो किलो तक वजन हो जाता है. दूसरी नस्ल वेंकोब (Vencobb) से इसका प्रति किलोग्राम का रेट 50 रुपये ज्यादा रहता है. वेंकोब (Vencobb) का रेट वर्तमान में 120 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये कीमतें मंडी के भाव पर निर्भर करती हैं, हर दिन परिवर्तन होता रहता है.

सफेद के मुकाबले भूरे अंडे की ज्यादा डिमांड. (Photo Credit; ETV Bharat)

डॉ. कुलदीप बताते हैं कि जल्द पोल्ट्री फॉर्म की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है. समय-समय पर पोल्ट्री फॉर्मिंग की ट्रेनिंग दी जाती है. चूजा कहां से लाते हैं, लोन लेने का प्रोसेस क्या है, फीड खुद बनानी है तो उसकी भी व्यवस्था है. हैचरी की भी ट्रेनिंग दी जाती है. सबसे बड़ी सुविधा ये है कि पशुचिकित्सा महाविद्यालय भी कैंपस में है, अगर किसी को समस्या भी आती तो वह अपनी मुर्गी लाए. उससे ये पता चल जाएगा की प्रॉब्लम क्या है. इससे बचाव हो सकता है. बिक्री कराने को छोड़कर हर तरह से मदद होती है.

