वोटर लिस्ट में कहां है आपका नाम और किस बूथ पर डाल पाएंगे वोट? जानने के लिए अपनाएं यह तरीका

अगर आपके मन में यह चल रहा है कि कैसे वैटे डालें तो आगे की खबर आपके लिए है. पढ़ें पूरी जानकारी.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 6:41 AM IST

3 Min Read
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो रहा है. मतदाताओं में उत्साह चरम पर है. हर कोई चाहता है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे. लेकिन कई बार मतदाता यह नहीं जानते कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो वे किस बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने इसके लिए बेहद आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की है ताकि हर मतदाता बिना परेशानी अपने वोटिंग डिटेल्स जान सके.

ऑनलाइन वोटर लिस्ट चेक करने का आसान तरीका : अगर आप अपने नाम की जांच करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं. यहां दो विकल्प मिलेंगे. पहला 'Search by Details' और दूसरा 'Search by EPIC Number'. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर डालकर सीधे अपने नाम, पिता का नाम, विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी पा सकते हैं. वहीं अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो नाम, उम्र, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र डालकर भी डिटेल्स देख सकते हैं.

Voter Helpline App से भी मिलेगी पूरी जानकारी : चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए Voter Helpline App भी जारी किया है. यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप डाउनलोड करने के बाद 'Search Your Name in Electoral Roll' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका वोटर कार्ड डिटेल, बूथ का नाम, पता और मतदान केंद्र का नंबर दिखाई देगा. यह ऐप आपको बूथ तक पहुंचने का रास्ता (Google Map के जरिए) भी दिखाता है, जिससे मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

SMS और हेल्पलाइन नंबर से भी मिल सकती है जानकारी : अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप SMS के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल से ECI <स्पेस> EPIC नंबर टाइप कर 1950 पर भेजें. कुछ ही देर में आपको आपके नाम और बूथ की जानकारी वाला मैसेज प्राप्त होगा. इसके अलावा आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपनी डिटेल्स पूछ सकते हैं. कॉल करने से पहले यह ध्यान रखें कि कॉल उसी राज्य के कोड से करें जहां आप वोटर के रूप में पंजीकृत हैं.

मतदाता पर्ची और पहचान पत्र लेकर ही जाएं मतदान करने : मतदान के दिन अपने साथ मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा दी गई मतदाता पर्ची (Voter Slip) भी लेकर जाएं. अगर किसी कारणवश आपके पास Voter ID नहीं है, तो आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज भी साथ ले जा सकते हैं. बिना पहचान पत्र के किसी को भी मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी.

जागरूक रहें, मतदान जरूर करें : निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपका एक वोट राज्य की दिशा और दशा तय कर सकता है. इसलिए मतदान से पहले अपने नाम की जांच जरूर करें और सही बूथ पर समय से पहुंचकर अपने अधिकार का प्रयोग करें. याद रखें, सही जानकारी और समय पर कार्रवाई ही सशक्त लोकतंत्र की पहचान है.

