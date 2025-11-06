ETV Bharat / state

वोटर लिस्ट में कहां है आपका नाम और किस बूथ पर डाल पाएंगे वोट? जानने के लिए अपनाएं यह तरीका

Etv Bharat ( Etv Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो रहा है. मतदाताओं में उत्साह चरम पर है. हर कोई चाहता है कि वह लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे. लेकिन कई बार मतदाता यह नहीं जानते कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो वे किस बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने इसके लिए बेहद आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की है ताकि हर मतदाता बिना परेशानी अपने वोटिंग डिटेल्स जान सके. ऑनलाइन वोटर लिस्ट चेक करने का आसान तरीका : अगर आप अपने नाम की जांच करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं. यहां दो विकल्प मिलेंगे. पहला 'Search by Details' और दूसरा 'Search by EPIC Number'. अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो EPIC नंबर डालकर सीधे अपने नाम, पिता का नाम, विधानसभा क्षेत्र और बूथ की जानकारी पा सकते हैं. वहीं अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो नाम, उम्र, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र डालकर भी डिटेल्स देख सकते हैं. Voter Helpline App से भी मिलेगी पूरी जानकारी : चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए Voter Helpline App भी जारी किया है. यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. ऐप डाउनलोड करने के बाद 'Search Your Name in Electoral Roll' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका वोटर कार्ड डिटेल, बूथ का नाम, पता और मतदान केंद्र का नंबर दिखाई देगा. यह ऐप आपको बूथ तक पहुंचने का रास्ता (Google Map के जरिए) भी दिखाता है, जिससे मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.