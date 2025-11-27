ETV Bharat / state

मानव वन्यजीव संघर्ष : खुद भी सजग रहें और वन्यजीव को भी न पहुंचाएं नुकसान, जानिए क्या करें

शिकार या रास्ता भटकने पर ही आते हैं बस्तियों में : डीसीएफ तरुण मेहरा ने बताया कि वन्यजीव शर्मिले और मानवीय उपस्थिति से भयभीत रहते हैं. वे मानवीय बस्ती से दूर ही रहते हैं. विशेष परिस्थिति में ही वह मानवीय बस्ती के समीप आते हैं. इनमें घायल अवस्था, ज्यादा भूख लगना या फिर रास्ता भटकना शामिल है. मानवीय बस्ती में आसानी से प्रे (शिकार) मिलने पर भी वो आ जाते हैं. अधिकांश वन्यजीव के रास्ते से बाधा हटा दी जाए तो वह जंगल में चला जाएगा. अगर वन्यजीव के आने पर ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है तो वन्यजीव हिंसक होकर अटैक कर सकता है, क्योंकि वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है. वन क्षेत्र के आसपास फूड वेस्टेज डालने से भी वन्यजीव की उपस्थिति बढ़ सकती है, इसीलिए कॉलोनी और आपके परिसर के आसपास इस तरह की गतिविधि नहीं करना चाहिए.

वन विभाग के उपवन संरक्षक प्रबोधक एवं मूल्यांकन, कोटा तरुण मेहरा ने बताया कि दिनों दिन वाइल्ड एनिमल वर्सेस ह्यूमन बीइंग का कनफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बचपन से ही हमारे मन में बैठा दिया जाता है कि सांप है तो उसे मार दिया जाए. वाइल्ड एनिमल खास तौर पर खुद ही शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं. वह लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार बीमार होने पर, बूढ़ा होने के कारण, शिकार नहीं कर पाने या रास्ता भटक जाने के कारण वे आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं. ऐसी स्थिति में भी ज्यादातर वन्यजीव बचने का ही प्रयास करते हैं, जब तक कि उनके नजदीक कोई नहीं पहुंच जाए. इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर ये महत्वपूर्ण भी है. जब तक हम इनके छेड़ेंगे नहीं या नजदीक नहीं जाएंगे तो यह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. यह प्रकृति के संरक्षक हैं, लेकिन डर के चलते ही मारे जा रहे हैं.

वन्यजीव प्रेमी और फॉरेस्ट अधिकारियों का मानना है कि ऐसी स्थिति में वन्यजीव को चोटिल करना अपराध होता है. दूसरी तरफ वन्यजीव के सामने आ जाने पर वह असुरक्षित महसूस करने या भूखा होने पर हमला भी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति की जान भी चली जा सकती है. कई बार लोग अज्ञानता के चलते वन्यजीव का रेस्क्यू भी शुरू कर देते हैं. यह सब गैरकानूनी और वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपराध है.

कोटा : कोटा में बीते दिनों व्यक्ति पर अजगर और जयपुर में पैंथर के अटैक करने का मामला सामने आया था. इस मामले में दोनों पर लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. दूसरी तरफ वन क्षेत्र के नजदीक भी आबादी बस जाने के चलते लगातार वन्यजीव आबादी में प्रवेश कर जाते हैं. इसके चलते मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल कनफ्लिक्ट भी सामने आ रहे हैं. दूसरी तरफ वन्यजीव के आबादी क्षेत्र में आ जाने पर लोग ही उसका रेस्क्यू शुरू कर देते हैं. कुछ मामलों में वन्यजीव हमला कर देते हैं. कई मामलों में लोग डर के कारण वन्यजीव पर भी अटैक कर देते हैं.

स्वयं भी बचें और वन्यजीव को भी नुकसान नहीं करें : वन्यजीव प्रेमी एएच जैदी का कहना है कि लोगों को यह भी सतर्कता बरतनी चाहिए कि कहां-कहां वन्यजीव आ जाते हैं. उसके आने का कारण भी ध्यान में होना चाहिए. साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं भी बचें और उन्हें भी नुकसान नहीं करें. बीते दिनों अजगर के आने का मामला सामने आया था, जहां व्यक्ति को बचा लिया गया था तो अजगर को मारना जरूरी नहीं था. इस तरह से उन लोगों पर भी कार्रवाई भी की जा रही है. इसी तरह से जयपुर में पैंथर को घायल कर दिया था. यह घटनाएं नहीं होनी चाहिए. जब जंगल के नजदीक आबादी बस गई है, तब वन्यजीवों का इसमें प्रवेश करना आम बात है. फॉरेस्ट डिपार्मेंट भी लगातार इन्हें रेस्क्यू करता रहता है, इसीलिए उन्हें सूचना देकर पकड़ा भी जा सकता है. घटनाओं को रोकना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है. लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए.

फॉरेस्ट को दे तत्काल जानकारी : नेचर प्रमोटर शेख जुनैद का कहना है कि कई वन्यजीव के अटैक हुए हैं. रिहायशी इलाके में जानवर आ रहे हैं. उनमें पैंथर श्वान का शिकार करने के लिए आता है. जंगल में कंपटीशन ज्यादा होने से भी यह बाहर आ रहे हैं. भालू का आना भी आम बात है. कोटा में मॉनिटर लिजर्ड, मगरमच्छ, स्नेक व अजगर आ जाता है. ऐसे में लोगों को इन सभी वन्यजीव के संबंध में जानकारी भी रखनी चाहिए और सबसे पहले उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए. अपना बचाव करते हुए वन विभाग की मदद लें, क्योंकि वन विभाग तत्काल रेस्क्यू भी कर रहा है.

डीसीएफ मेहरा के अनुसार वन क्षेत्र में मिलने वाले हर वन्यजीव और पक्षी को बचाने के लिए वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है. उन्हीं के अनुसार वन्यजीव को प्रजाति के अनुसार अलग-अलग शेड्यूल में विभाजित किया है. यह उनके संरक्षण के आवश्यकता के प्रयास के अनुसार कई शेड्यूल विभाजित हैं, जिन्हें इकोसिस्टम, फूड चेन में महत्वपूर्ण भागीदारी, देश में उनकी संख्या के अनुसार ही संरक्षणात्मक प्रयास किए गए हैं. वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार इन वन्यजीव के खिलाफ होने वाले अपराधों में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी रखा है. यह हर शेड्यूल के वन्यजीव के अनुसार अलग-अलग है.

ये अपराध नॉन बेलेबल ओर नॉन कंपाउंडेबल : शेड्यूल 1 और 2 के पार्ट 2 में नॉन बेलेबल ओर नॉन कंपाउंडेबल है. इन अपराध में शामिल व्यक्ति को वन विभाग या पुलिस सीधा नहीं छोड़ सकती है, उन्हें न्यायालय से ही जमानत मिलती है, जबकि शेड्यूल 2, 3 और 4 में आने वाले वन्यजीव के खिलाफ होने वाले अपराध जमानती हैं. उन्हें वन विभाग और पुलिस उचित लगने पर जमानत दे सकती है. साथ ही जुर्माना लेकर इस मामले को कंपाउंड किया जा सकता है. किसी भी वन्यजीव को चोट पहुंचाना अपराध ही है, इन मामलों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है.

स्कूल एजुकेशन और जागरूकता से खत्म हो फोबिया : वन्यजीव को लेकर शुरुआत से ही बच्चों से लेकर हर उम्र में एक फोबिया बैठ जाता है, इसीलिए वन्यजीव का डर सबको लगता है. वन्यजीव को देखते हैं तो डर जाते हैं, जिनमें लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, बिल्ली प्रजाति के वन्यजीव भी शामिल हैं. लोग फोबिया के तहत उन पर हमला कर देते हैं. देखते ही उस पर हमला करने की आदत या उसे मार कर भगा दिया जाता है, जबकि वन्यजीव इंसानी बस्तियां या व्यक्ति की उपस्थिति से डरता है. ऐसे में उसे नुकसान पहुंचाना गलत है. इस संबंध में जागरूकता होनी चाहिए, स्कूल एजुकेशन से ही वन्यजीव के संबंध में यह फोबिया खत्म होना चाहिए कि वन्यजीव तब तक हिंसक होकर अटैक नहीं करता जब तक वह स्वयं अपने को खतरे में महसूस नहीं करता है. इसके अलावा एनजीओ व अन्य तरीके से भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिन क्षेत्रों में वन्य जीव ज्यादा है, वहां पर लोगों को एजुकेट करना जरूरी है.

वन्यजीव कानून से प्रोटेक्ट में शेड्यूल के अनुसार संरक्षित :