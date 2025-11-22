ETV Bharat / state

सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल का अवैध धंधा, चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला है कारोबार!

इंटरनेशनल रैकेट से इनकार नहीं किया जा सकता है. चीन और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी मांग है, यह नेटवर्क इससे जुड़ा हो सकता है. फिलहाल कार्रवाई जारी है कार्रवाई में कई तरह के खुलासे हो रहे है. सांप के जहर और स्कल का इस्तेमाल दवा कंपनी समेत कई कार्यों के लिए होता है. अभी तक पूरी जानकारी निकाल कर सामने आई है धीरे-धीरे कड़ियां जुड़ रही हैं. जहां-जहां जानकारी मिल रही हैं वहां-वहां छापेमारी की जा रही है. पड़ोस के राज्य बिहार एवं छत्तीसगढ़ की इलाके में भी कार्रवाई की गई है. बहुत सारे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर .

गिरफ्तार आरोपियों का नेटवर्क पलामू, गढ़वा, लातेहार, बिहार के गया औरंगाबाद और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर समिति कई इलाकों में फैला हुआ है. यह नेटवर्क मध्य भारत के तस्करों को तस्करी कर सांप का जहर और पैंगोलिन स्कल उपलब्ध करवा रहा है. यही नेटवर्क चीन और साउथ ईस्ट एशिया में सप्लाई भी रही है. यह नेटवर्क कितना बड़ा है और किस तरह से सप्लाई चैन तैयार किया है इसकी छानबीन चल रही है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला है सांप के जहर और पैंगोलिन स्कल का कारोबार! (ETV Bharat)

दरअसल, वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग की एक संयुक्त टीम पिछले कई दिनों से बिहार और झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. इस कार्रवाई में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार हुए है. इनके पास से 1200 एमएल सांप का जहर और 14 किलो स्कल बरामद हुआ है.

पलामूः चीन और साउथ ईस्ट एशिया में सांप के जहर और पैंगोलिन का कारोबार फैला हुआ है. मध्य भारत से बड़े पैमाने पर सांप के जहर और पैंगोलिन के स्कल की सप्लाई की का रही है.

दवा, उतेजना, रेव पार्टी में सांप का जहर और पैंगोलिन स्कल का प्रयोग

गिरफ्तार तस्करों ने वन विभाग की टीम को कई बड़ी जानकारी दी. सांप का जहर एवं पैंगोलिन के स्कल का इस्तेमाल दवा कंपनी, उतेजना और रेव पार्टी में किया जा रहा है. तस्कर स्थानीय स्तर पर ही सांप के जहर को इकट्ठा कर रहे हैं जबकि पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में पैंगोलिन का शिकार किया जा रहा है. पैंगोलिन को गर्म पानी में डाला जाता है और उसके खाल को निकाल लिया जाता है. पैंगोलिन के विभिन्न अंगों की बाजार में डिमांड भी है.

करोड़ों में बिकता है सांप का जहर, छह हजार रुपया किलो बिक रहा पैंगोलिन का स्कल

सांप का जहर का कारोबार करोड़ों में है. पलामू के हरिहरगंज से बरामद सांप का जहर में फ्रांस की एक कंपनी का टैग लगा हुआ है. शुरुआत में यह जानकारी निकाल के सामने आई थी कि इस जहर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है, लेकिन इसका वास्तविक आकलन नहीं किया जा सका है. जहर को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है. सांप का जहर का इकट्ठा करने के लिए स्थानीय जनजाति एवं समुदाय का सहयोग लिया जा रहा है. बड़ी ही सावधानी से जहर इकट्ठा किया जाता है एवं पैक किया जाता है. पैंगोलिन का स्कल स्थानीय स्तर पर तस्कर छह हजार रुपए किलो बेचते हैं. जबकि नेशनल एवं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लाखों में है.

