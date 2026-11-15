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Jharkhand Foundation Day: नक्सलवाद के खात्मे से साइबर अपराध पर प्रहार तक, संगठित गिरोहों पर शिकंजा, जानें, 26 साल की पूरी कहानी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः 15 नवंबर 2000 से 15 नवंबर 2026, इन 26 वर्षों में झारखंड ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. कभी नक्सलियों की बंदूकों की गूंज से दहलने वाले इलाको में अब विकास की नई उम्मीद जगी है.

जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए पहुंचना बड़ी चुनौती थी, वहां अब सड़क, पुल, अस्पताल और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की तैयारी है.