Jharkhand Foundation Day: नक्सलवाद के खात्मे से साइबर अपराध पर प्रहार तक, संगठित गिरोहों पर शिकंजा, जानें, 26 साल की पूरी कहानी
झारखंड में 26 साल में नक्सलवाद के खात्मे से साइबर अपराध पर प्रहार तक, कैसा रहा सफर. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 15, 2026 at 6:55 AM IST
रांचीः 15 नवंबर 2000 से 15 नवंबर 2026, इन 26 वर्षों में झारखंड ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. कभी नक्सलियों की बंदूकों की गूंज से दहलने वाले इलाको में अब विकास की नई उम्मीद जगी है.
जिन इलाकों में कभी नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए पहुंचना बड़ी चुनौती थी, वहां अब सड़क, पुल, अस्पताल और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की तैयारी है.
झारखंड के गठन के समय नक्सलवाद राज्य की सबसे गंभीर समस्याओं में शामिल था. पारसनाथ, बूढ़ापहाड़, सारंडा, पोड़ाहाट और दलमा जैसे इलाकों में नक्सली संगठनों का प्रभाव था. इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था. लेकिन 26 वर्षों तक चले अभियान, हजारों गिरफ्तारियों, मुठभेड़ों और आत्मसमर्पण के बाद झारखंड पुलिस अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता मिली है.
आईजी अभियान ने ईटीवी भारत के साथ की विशेष बातचीत
झारखंड स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ईटीवी भारत के संवाददाता प्रशांत कुमार ने झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह से विशेष बातचीत की. इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ 26 वर्षों की लड़ाई, सुरक्षा बलों की शहादत, बड़े नक्सली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, संगठित अपराध, विदेश से अपराधियों के प्रत्यर्पण और साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी.
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2000 में नक्सलवाद अपने चरम पर था, जबकि वर्ष 2026 को नक्सलमुक्त वर्ष घोषित किया गया है. उन्होंने इसे झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों की बड़ी उपलब्धि बताया.
26 साल में 10,882 नक्सली गिरफ्तार, 257 मुठभेड़ और 381 ने किया आत्मसमर्पण
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड गठन के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए. इस दौरान प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के साथ-साथ जेजेएमपी, पीएलएफआई और टीपीसी जैसे उग्रवादी संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई.
आईजी अभियान ने बताया कि बीते 26 वर्षों में कुल 10,882 नक्सलियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया. इस अवधि में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 257 नक्सली मारे गए. वहीं, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 381 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.
आईजी नरेंद्र सिंह के अनुसार, लगातार चलाए गए अभियानों से नक्सली संगठनों का नेतृत्व, हथियारबंद दस्ता और उनका प्रभाव क्षेत्र कमजोर होता चला गया. एक समय जिन इलाकों में नक्सली संगठन अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थे, वहां सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर उनकी गतिविधियों को समाप्त करने में सफलता हासिल की. आईजी अभियान के अनुसार यह उपलब्धि किसी एक अधिकारी या एक अभियान की नहीं है. बल्कि 26 वर्षों तक लगातार काम करने वाले झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.
सवा दो करोड़ के इनामी नक्सलियों से लेकर बड़े कमांडरों तक पर कार्रवाई
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती संगठनों के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था. बड़े नक्सली कमांडर जंगलों में रहकर अपने दस्तों का संचालन करते थे और अलग-अलग इलाकों में संगठन को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करते थे.
उन्होंने बताया कि इन 26 वर्षों में कई बड़े नक्सली नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई. इनमें मिसिर बेसरा और असीम मंडल जैसे शीर्ष नक्सली नेता शामिल थे, जिन पर करीब सवा दो करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. इसके अलावा एक करोड़ रुपये के इनामी सहदेव सोरेन, प्रयाग मांझी और किसन दा जैसे बड़े नक्सली नेताओं के खिलाफ भी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की.
आईजी के अनुसार, इन बड़े नक्सली नेताओं में से कई मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि कई को गिरफ्तार किया गया. शीर्ष नेतृत्व के कमजोर होने से नक्सली संगठनों की कमान और उनके संचालन की क्षमता को बड़ा झटका लगा. उन्होंने कहा कि बड़े कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई से छोटे दस्तों का मनोबल भी टूटा और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाया.
कभी माओवादी यूनिवर्सिटी कहलाता था पारसनाथ, सारंडा में चलता था नक्सलियों का मुख्यालय
नक्सलवाद के पुराने प्रभाव क्षेत्रों का जिक्र करते हुए आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड के कई जंगल कभी नक्सली संगठनों के सबसे सुरक्षित ठिकाने माने जाते थे. गिरिडीह का पारसनाथ इलाका एक समय नक्सली गतिविधियों का बड़ा केंद्र था. उन्होंने बताया कि नक्सलियों के बीच इस इलाके को कभी 'माओवादी यूनिवर्सिटी' तक कहा जाता था.
इसी तरह पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा जंगल माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का मुख्यालय माना जाता था. घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के कारण इन इलाकों में सुरक्षा अभियान चलाना बेहद कठिन था. बूढ़ापहाड़, पोड़ाहाट के जंगल और दलमा वन क्षेत्र भी नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित रहे हैं.
आईजी ने दावा किया कि लगातार चलाए गए अभियानों के बाद इन प्रमुख नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों में न तो नक्सलियों का कोई सक्रिय नेतृत्व बचा है और न ही पहले जैसी हथियारबंद संरचना. उनके अनुसार, पारसनाथ और सारंडा जैसे क्षेत्रों में नक्सली संगठनों की पकड़ समाप्त होना झारखंड पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.
करीब 700 जवानों की शहादत, तब जाकर मिली सफलता
नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की शहादत का जिक्र करते हुए आईजी अभियान नरेंद्र सिंह भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि आज जिस नक्सलमुक्त झारखंड की बात की जा रही है, उसके पीछे सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा बलिदान है. आईजी के अनुसार, बीते 26 वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के करीब 700 जवानों ने अपनी शहादत दी.
नरेंद्र सिंह के अनुसार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कभी आसान नहीं रही. घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों और नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को लगातार अभियान चलाने पड़े. इस दौरान कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी. नरेंद्र सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह सफलता उन्हीं के बलिदान और मेहनत का परिणाम है.
उन्होंने कहा कि आज झारखंड में शांति और सुरक्षा का जो माहौल बना है, उसमें उन सभी जवानों और अधिकारियों का योगदान है जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी. आईजी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का श्रेय केवल वर्तमान पुलिस अधिकारियों को नहीं, बल्कि उन सभी पुलिसकर्मियों, केंद्रीय बलों के जवानों और अधिकारियों को जाता है जिन्होंने बीते 26 वर्षों में अलग-अलग परिस्थितियों में काम किया.
जिन गांवों में 20 वर्षों तक मतदान नहीं हुआ, अब वहां लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारी
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने नक्सलवाद के बाद की चुनौतियों को लेकर भी विस्तार से बातचीत की. उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने लंबे समय तक ग्रामीणों का शोषण और दमन किया. कई इलाकों में ग्रामीण भय के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर थे. नक्सलियों के दबाव के कारण लोगों को सामान्य जीवन जीने में भी कठिनाई होती थी.
उन्होंने बताया कि झारखंड में ऐसे गांव भी रहे हैं, जहां नक्सलियों के प्रभाव के कारण करीब 20 वर्षों तक लोग मतदान नहीं कर पाए. आईजी ने कहा कि अब पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, ताकि ग्रामीण बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त होने के बाद ग्रामीणों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी बड़ी प्राथमिकता होगी.
अब जंगलों में बंदूक नहीं, सड़क, पुल और अस्पताल बनाने पर जोर
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ सफलता मिलने के बाद अब पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को गति देना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में नक्सलियों के कारण विकास कार्य प्रभावित होते थे, वहां अब सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए.
आईजी के अनुसार, कई गांव आज भी दुर्गम इलाकों में स्थित हैं. वहां तक पहुंचने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग की जरूरत है. ऐसे क्षेत्रों में सड़क और पुल बनने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना जरूरी है. पुलिस भी इस दिशा में प्रशासन को पूरा सहयोग देगी.
नरेंद्र सिंह ने कहा कि नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद अब विकास का लाभ उन ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने लंबे समय तक हिंसा और भय का सामना किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से इन इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
नक्सलवाद के बाद संगठित अपराध बड़ी चुनौती, खनन क्षेत्रों में लेवी वसूली पर पुलिस की नजर
नक्सलवाद के साथ-साथ झारखंड में संगठित अपराध भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है. इस सवाल पर आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है. यहां बड़ी संख्या में खनन परियोजनाएं और उनसे जुड़े व्यवसाय संचालित होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अपराधी गिरोह लेवी और रंगदारी वसूलने का प्रयास करते हैं.
उन्होंने कहा कि संगठित अपराध केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की आपराधिक गतिविधियां सामने आती हैं. हालांकि, झारखंड पुलिस लगातार संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. आईजी ने बताया कि कई कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ में कार्रवाई हुई है, जबकि अनेक गिरोहों के सरगना गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि अपराधी गिरोहों के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार काम कर रही हैं.
विदेश में छिपे अपराधियों को भी नहीं मिलेगी पनाह, प्रत्यर्पण कर झारखंड लाए गए अपराधी
संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के दौरान विदेश में छिपे अपराधियों को झारखंड लाने के सवाल पर भी आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झारखंड पुलिस ने विदेश में मौजूद अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. आईजी ने मयंक सिंह नामक अपराधी का जिक्र करते हुए बताया कि उसे विदेश से प्रत्यर्पण के जरिए झारखंड लाया गया था.
उन्होंने कहा कि संगठित अपराध से जुड़े अपराधी चाहे राज्य में हों या देश के बाहर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. आईजी के अनुसार, झारखंड पुलिस का प्रयास है कि आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं को गिरफ्तार किया जाए और उनके नेटवर्क को समाप्त किया जाए, ताकि व्यवसायियों और आम लोगों को भयमुक्त वातावरण मिल सके.
26 वर्षों में 11,138 मामले दर्ज और 7,658 साइबर अपराधी गिरफ्तार
नक्सलवाद और संगठित अपराध के बाद झारखंड पुलिस के सामने साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर अपराध केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुका है. उन्होंने बताया कि झारखंड में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए 15 साइबर थानों का गठन किया गया है.
उनके अनुसार, पिछले 26 वर्षों में साइबर अपराध से संबंधित 11,138 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. इन मामलों में 7,658 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा साइबर अपराध से जुड़े मामलों में करीब तीन करोड़ रुपये की बरामदगी की गई है.
आईजी ने कहा कि साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं. इसी को देखते हुए झारखंड पुलिस भी अपनी जांच प्रणाली को आधुनिक बना रही है. उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी और उनके आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने के लिए तकनीक आधारित जांच पर जोर दिया जा रहा है.
साइबर ठगों की संपत्ति भी हो रही जब्त
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखी गई है. पुलिस अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर उसे जब्त कराने की दिशा में भी काम कर रही है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों की चल और अचल संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. इसका उद्देश्य साइबर अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई करना और अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है. आईजी ने कहा कि साइबर अपराध के बदलते तरीकों के अनुसार पुलिस की जांच और कार्रवाई की रणनीति भी लगातार बदली जा रही है.
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