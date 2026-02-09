ETV Bharat / state

किसी के पास नकद तो किसी के पास है जमीन! लोहरदगा नगर परिषद चुनाव के प्रत्याशियों का ब्योरा

लोहरदगा: नगर परिषद चुनाव को लेकर अब प्रत्याशी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं. मतदाताओं के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं. कोई शहर के विकास का दावा कर रहा है तो, कोई जन समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिला रहा है. इन सब के बीच मतदाताओं के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि कौन उनकी समस्याओं का हल करेगा और कौन विकास के सपने को पूरा करेगा.

किसके पास है कितनी संपत्ति

लोहरदगा में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है. जिसमें जो जानकारी दी गई है, वह काफी रोचक है. नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी पावन एक्का भी चुनाव मैदान में हैं. पावन एक्का के शपथ पत्र के अनुसार उनके पास दो लाख रुपये नकद है. जबकि उनकी पत्नी के पास 50 हजार रुपये नकद हैं. वहीं उनके पास चौपहिया वाहन भी है. वहीं उनकी पत्नी के पास भी वाहन है. पावन एक्का के पास लगभग 12 लाख रुपए मूल्य का सोना है. उनके पास 1.75 एकड़ कृषि योग्य भूमि भी है. इसके अलावा गैर-कृषि भूमि भी उनके पास है, जो उनकी पुश्तैनी जमीन है. जिसकी अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत 75 लाख रुपए है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी बालमुकुंद लोहरा ने जो शपथ पत्र दायर किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास डेढ़ लाख रुपए नकद है. जबकि उनकी पत्नी के पास एक लाख रुपये नकद है. वहीं उनके एक आश्रित के पास 75 हजार रुपये, जबकि दूसरे आश्रित के पास दो लाख रुपये और तीसरे आश्रित के पास 30 हजार रुपये हैं. उन पर 80 हजार रुपये का कृषि ऋण भी है. उनके पास दो वाहन भी हैं. वहीं उनके आश्रित के नाम 2 लाख 40000 रुपए का ऋण है. बालमुकुंद लोहरा के पास डेढ़ लाख रुपए मूल्य के गहने, पत्नी के पास भी डेढ़ लाख रुपए का सोने-चांदी का सामान है. जबकि आश्रितों के पास भी क्रमशः एक लाख, एक लाख और 50 हजार रुपये का सोने चांदी का जेवरात है. इनके पास 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि है. यह उनकी पुश्तैनी भूमि है. इनके और उनके परिवार के नाम 3 लाख 20 हजार रुपए का ऋण है.

अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वाले संजय टोप्पो ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास ढाई लाख रुपए नगद, जबकि पत्नी के पास दस हजारे रुपये नगद है. वहीं बैंक में 25 हजार रुपये एसबीआई में और 10 हजार रुपये केनरा बैंक में है. जबकि पत्नी के नाम भी बैंक में 12 हजार रुपये जमा है. बीमा पॉलिसी के रूप में उनके नाम 7 लाख 99 हजार रुपए की पॉलिसी है. उनके पास एक ओमनी वैन भी है. पत्नी के पास भी 5 ग्राम सोना है. आठ लाख रूपये कीमत का गैर कृषि योग्य 4:30 डिसमिल जमीन भी है.

कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी संतोष उरांव ने जो शपथ पत्र दायर किया है, उसके अनुसार संतोष उरांव के पास 50 हजार रुपये नकद और उनकी पत्नी के पास 30 हजार रुपये नकद है. जबकि पंजाब नेशनल बैंक के बैंक खाता में उनके पास 20 हजार और उनकी पत्नी के पास 30 हजार है. संतोष उरांव के पास एक स्कूटी भी है. वही उनके पास 10 ग्राम सोना है. जबकि पत्नी के पास 20 ग्राम सोना है. संतोष उरांव के पास 2.24 एकड़ पुश्तैनी जमीन भी है. इसमें से 20 डिसमिल जमीन में मकान बना हुआ है. जिसकी अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत 20 लाख रुपए है.

अध्यक्ष पद पर खड़े प्रत्याशी सतीश रंजन उरांव ने जो शपथ पत्र दायर किया है, उसमें बताया है कि उनके पास एक लाख रुपये नकद, जबकि पत्नी के पास 50 हजार नगद है. वहीं सतीश के बैंक खाते में 50 हजार और पत्नी के बैंक खाते में 83773 रुपए हैं. पत्नी के नाम एक स्कूटी भी है. सतीश के पास अपनी पुश्तैनी जमीन भी है. इसके अलावा गैर कृषि योग्य भूमि भी है. जिसकी अनुमानित बाजार की मतलब 32 लाख रुपए है. वहीं पत्नी के पास भी अपनी खरीदी हुई जमीन है. जिसकी कीमत लगभग छह लाख रुपए है. इसके अलावा एक अन्य जमीन भी है. जिसकी कीमत 17 लाख है. साथ ही पत्नी के पास 30 ग्राम सोना भी है.

भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अनिल उरांव के शपथ पत्र के अनुसार पांच लाख रुपए नकद और पत्नी के पास एक लाख रुपये नकद है. उनके बैंक खाते में 14351, पत्नी के बैंक खाते में क्रमशः सात हजार, 10 हजार और 24 हजार हैं. अनिल के पास 20 ग्राम सोना है. जबकि पत्नी के पास 30 ग्राम सोना है. अनिल के पास अपनी पुश्तैनी जमीन भी है.