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Special: झारखंड राज्य स्थापना दिवस विशेष: 26 साल में कृषि-पशुपालन-फिशरीज में आया बड़ा बदलाव

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड राज्य गठन के 26 वर्षों में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं. एक समय मे झारखंड की पहचान खान-खनिज को लेकर हुआ करती थी लेकिन राज्य गठन के बाद सरकार की नीतियों और अन्नदाता किसानों-पशुपालकों और मत्स्यपालकों की मेहनत का नतीजा हुआ है कि आज झारखंड कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में खूब तरक्की की है.

अनाज उत्पादन से लेकर मछली और दूध उत्पादन तक राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है. खेती का रकबा बढ़ा है, नई तकनीकों को अपनाया गया है और परंपरागत खेती के अलावा बागवानी के क्षेत्र में भी ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, संतरा,अमरूद, आम्रपाली जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला है.