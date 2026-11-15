Special: झारखंड राज्य स्थापना दिवस विशेष: 26 साल में कृषि-पशुपालन-फिशरीज में आया बड़ा बदलाव
झारखंड में पिछले 26 साल में कृषि, पशुपालन और फिशरीज में काफी बदलाव आया है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 15, 2026 at 2:41 PM IST
रांची: झारखंड राज्य गठन के 26 वर्षों में कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं. एक समय मे झारखंड की पहचान खान-खनिज को लेकर हुआ करती थी लेकिन राज्य गठन के बाद सरकार की नीतियों और अन्नदाता किसानों-पशुपालकों और मत्स्यपालकों की मेहनत का नतीजा हुआ है कि आज झारखंड कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में खूब तरक्की की है.
अनाज उत्पादन से लेकर मछली और दूध उत्पादन तक राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है. खेती का रकबा बढ़ा है, नई तकनीकों को अपनाया गया है और परंपरागत खेती के अलावा बागवानी के क्षेत्र में भी ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, संतरा,अमरूद, आम्रपाली जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिला है.
राज्य बनने के बाद सबसे लंबे दिनों तक कृषि सचिव की जिम्मेवारी निभाने वाले अबु बकर सिद्दिकी कहते हैं कि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद अभी भी अन्न की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से कम है. राज्य में वर्ष 2001-2002 में राज्य में जहां अन्न का उत्पादन 2010000 टन था जो 2025-26 में 68,08,000 टन हो गया है, यह बढ़ोतरी 238.71% है.
खेती का रकबा 28 से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर
कृषि सचिव अबु बकर सिद्दिकी ने बताया कि पहले परंपरागत रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में करीब 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती थी. लेकिन हाल में कराए गए क्रॉप सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 33 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, यानी करीब पांच लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि खेती के दायरे में आई है. राज्य में मिलेट उत्पादन में भी लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है. गुमला और सिमडेगा में मिलेट की खेती को बढ़ावा मिला है. मछली उत्पादन जहां वर्ष 2001-02 में महज 0.72MT था जो 2025-26 में बढ़कर 3.81 MT हो गया.
10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा भरा बनाने का लक्ष्य
राज्य में करीब 10 लाख हेक्टेयर बंजर और परती भूमि को खेती के दायरे में लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. कृषि सचिव ने बताया कि सभी जिलों के कृषि अधिकारियों (DAOs) को अपने-अपने क्षेत्र में बंजर भूमि का एक हिस्सा चिह्नित कर उसे खेती योग्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है. जिला स्तर पर कृषि, उद्यान और संबंधित विभागों के अधिकारी मिलकर जमीन की समस्याओं का आकलन करेंगे. इसके बाद परियोजना तैयार कर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. मिट्टी की बढ़ती अम्लीयता, सिंचाई की कमी और कृषि मशीनीकरण का अपेक्षित विस्तार नहीं होना प्रमुख चुनौतियां हैं.
अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने पर जोर
कृषि सचिव अबु बकर सिद्दिकी ने माना कि झारखंड, अंडा उत्पादन के मामले में अभी अपनी जरूरत पूरी करने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में इस बार पोल्ट्री सेक्टर को विशेष रूप से बढ़ावा देने की तैयारी है. महिलाओं के समूहों के माध्यम से अंडा उत्पादन के लिए सहकारी फेडरेशन बनाने और विशेष योजना लागू करने पर काम किया जा रहा है. इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत छोटे पशुपालन के साथ बड़े व्यावसायिक यूनिट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. इसमें 100 बकरी और 25 गाय जैसे बड़े पशुपालन यूनिट स्थापित करने की योजना शामिल है.
500 से अधिक एफपीओ को मिल रहा सहयोग
कृषि सचिव ने बताया कि राज्य में 500 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPO) काम कर रहे हैं. इन्हें नाबार्ड से मिलने वाले अनुदान के साथ राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट और अन्य सहयोग दिया जा रहा है. किसानों के लिए गोदाम निर्माण पर भी काम हो रहा है ताकि धान खरीद और कृषि उपज के भंडारण में परेशानी कम हो.बीज वितरण में पारदर्शिता और लीकेज रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. वहीं किसान पाठशाला के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
कृषि सचिव ने बताया कि आने वाले दिनों में महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी नई योजना लागू की जाएगी. सरकार का लक्ष्य कृषि, मत्स्य, डेयरी, पशुपालन और बागवानी के सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
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