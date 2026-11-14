ETV Bharat / state

Special: 26 साल में कितना बदला झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम! जानें, इस रिपोर्ट से

रांची: 15 नवंबर 2026 को झारखंड अपने गठन के 26 साल पूरा कर लेगा. अलग राज्य के रूप में इन 26 वर्षों में झारखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निसंदेह कई उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन देश के अन्य कई राज्यों से उसकी रफ्तार धीमी ही रही है.

15 नवम्बर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नए राज्य बनने के समय झारखंड में महज तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुआ करते थे. जो आज की तारीख़ में राज्य में AIIMS देवघर के साथ साथ कई सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं. इन 26 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ, AIIMS देवघर शुरू हुआ तो अभी कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. इस दौरान सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ा और संस्थागत प्रसव तथा टीकाकरण का दायरा भी बढ़ा है.

इन उपलब्धियों के बीच राज्य के प्रख्यात ENT स्पेशलिस्ट एवं IMA रांची, झारखंड के पदाधिकारी डॉ अभिषेक रामदीन कहते हैं कि जब हम राज्य में हेल्थ सेक्टर में विकास की बात करते हैं तो हमें देश दुनिया में हुई तरक्की के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना होगा. उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में विकास एक सामान्य और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के ही कई राज्यों की तरह विकास कर पाएं?

जानकारी देते झासा अध्यक्ष और रांची आईएमए उपाध्यक्ष (ETV Bharat)

उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर झारखंड से संबंधित कुछ आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसे आंकडें हैं जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाते हैं. राज्य में MMR का बढ़ना, एनीमिया, कुपोषण, ग्रामीण इलाकों में अभी भी 25% प्रसव संस्थागत नहीं होना. डॉक्टरों-नर्सों की कमी जैसे कई पहलुओं पर अगर गौर करेंगे तो यह पता चलेगा कि हेल्थ सेक्टर में तमाम विकास के दावे के बावजूद 26 वर्षों में विकास की रफ्तार धीमी ही रही है.

वहीं झारखंड के सरकारी डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) के अध्यक्ष डॉ बिमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में जरूर सुधार हुआ है लेकिन आज भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ने प्रखण्ड और जिला स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है. राज्य में रोबोटिक सर्जरी और सुपर स्पेशलिटी सर्विस को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य में मेडिकल कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट सीटों में 7 सालों में करीब तीन गुणी वृद्धि हुई है.वित्तीय वर्ष 2019-20 में 580 सीटें थीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में सीटें बढ़कर 1650 हो गईं है.

डॉक्टर्स की कमी है बाधा (ETV Bharat)

सबसे चिंताजनक मातृ मृत्यु दर का फिर बढ़ना

Registrar General of India के SRS के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में मातृ मृत्यु दर 54 से बढ़कर 82 हो गई है, वहीं, NFHS-6 के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों में कुपोषण की समस्या अब भी गंभीर है. सवाल है कि 26 साल में झारखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी तरक्की की और कहां अब भी बहुत कुछ करना बाकी है?

मातृ मृत्यु दर(MMR) में सुधार के बाद बढ़ोतरी से फिर बढ़ी चिंता

झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति को समझने के लिए मातृ मृत्यु दर (MMR) सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक होता है, यह बताती है कि एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की मौत राज्य में हो जाती है. SRS 2021-23 के मुताबिक, झारखंड की मातृ मृत्यु दर 54 थी, इस आंकड़े को राज्य की बड़ी उपलब्धि माना गया था लेकिन मई 2026 में जारी SRS 2022-24 के नए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है. इसमें झारखंड की मातृ मृत्यु दर बढ़कर 82 हो गई है यानी एक लाख जीवित जन्म पर 82 माताओं की मौत...यानी इसमें 28 अंकों की वृद्धि हुई है.

यह सिर्फ आंकड़ों में बदलाव नहीं, बल्कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, समय पर रेफरल और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. राष्ट्रीय स्तर पर इसी अवधि में मातृ मृत्यु दर 88 से घटकर 87 हुई है यानी देश में मामूली सुधार हुआ, जबकि झारखंड में स्थिति उलट गई. इस लिहाज से राज्य को अपनी मातृ स्वास्थ्य रणनीति पर दोबारा गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

अस्पताल में प्रसव बढ़े लेकिन ग्रामीण-शहरी अंतर कायम

प्रसव के दौरान मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए अस्पताल में डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण है. झारखंड में इस दिशा में प्रगति हुई है.

NFHS-6 (2023-24) (जिसकी रिपोर्ट इसी वर्ष सार्वजनिक की गई है) के मुताबिक, राज्य में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत है, जबकि NFHS-5 (2019-21) में यह 75.8 प्रतिशत था यानी मामूली सुधार हुआ है. इस आंकड़े के पीछे एक बड़ा अंतर छिपा है, शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव 91.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 75 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी हर चार में से करीब एक प्रसव अस्पताल के बाहर हो रहा है.

गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के मामले में भी सुधार हुआ है. पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 68 से बढ़कर 75.4 हो गया. लेकिन कम से कम चार बार प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का आंकड़ा 38.7 से बढ़कर सिर्फ 59 प्रतिशत पहुंचा है. यानी अभी भी 41 प्रतिशत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चार जरूरी जांचें नहीं मिल पा रही हैं. मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी के संदर्भ में यह आंकड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है.

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का बढ़ा नेटवर्क

राज्य गठन के समय उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ इलाज के विकल्प सीमित थे. अब झारखंड में रिम्स के अलावा पलामू, दुमका और हजारीबाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं. जमशेदपुर और धनबाद में भी मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था है. देवघर में AIIMS की स्थापना ने संताल परगना को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा का नया विकल्प दिया है.

झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, राज्य में कुल 4,996 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हैं. इनमें उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पताल शामिल हैं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 16,719 बेड उपलब्ध हैं. यह स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार की बड़ी तस्वीर है. लेकिन अस्पतालों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर जगह बेहतर इलाज भी उपलब्ध हो गया है.असली सवाल है कि इन अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, दवाइयां और आधुनिक जांच की सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं.

चुनौतियों के साथ मंजिल अभी दूर (ETV Bharat)

डॉक्टरों की कमी सबसे बड़ी बाधा

झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ियों में मानव संसाधन की कमी शामिल है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से केवल 54.5 प्रतिशत पद भरे हुए हैं यानी लगभग 45.5 प्रतिशत पद खाली हैं. ग्रेड-ए नर्सों के स्वीकृत पदों में 61.1 प्रतिशत पर ही नियुक्ति है. वहीं, 2,280 स्वीकृत एमबीबीएस चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों में 1,613 भरे हुए हैं यानी यहां भी करीब 667 पद खाली हैं.

इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिलों में देखने को मिलता है. कई जगह स्वास्थ्य केंद्र तो हैं लेकिन वहां पर्याप्त डॉक्टर और विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं. गंभीर मरीजों को रांची, जमशेदपुर या दूसरे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है.

यह स्थिति बताती है कि स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार हुआ है लेकिन उसके संचालन के लिए जरूरी मानव संसाधन अब भी पर्याप्त नहीं हैं.