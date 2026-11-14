Special: 26 साल में कितना बदला झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम! जानें, इस रिपोर्ट से
झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं का विस्तार पिछले 26 साल में कितना रहा और आगे क्या चुनौतियां हैं. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 14, 2026 at 7:36 AM IST
रांची: 15 नवंबर 2026 को झारखंड अपने गठन के 26 साल पूरा कर लेगा. अलग राज्य के रूप में इन 26 वर्षों में झारखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निसंदेह कई उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन देश के अन्य कई राज्यों से उसकी रफ्तार धीमी ही रही है.
15 नवम्बर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक नए राज्य बनने के समय झारखंड में महज तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुआ करते थे. जो आज की तारीख़ में राज्य में AIIMS देवघर के साथ साथ कई सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं. इन 26 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हुआ, AIIMS देवघर शुरू हुआ तो अभी कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. इस दौरान सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क बढ़ा और संस्थागत प्रसव तथा टीकाकरण का दायरा भी बढ़ा है.
इन उपलब्धियों के बीच राज्य के प्रख्यात ENT स्पेशलिस्ट एवं IMA रांची, झारखंड के पदाधिकारी डॉ अभिषेक रामदीन कहते हैं कि जब हम राज्य में हेल्थ सेक्टर में विकास की बात करते हैं तो हमें देश दुनिया में हुई तरक्की के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना होगा. उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में विकास एक सामान्य और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के ही कई राज्यों की तरह विकास कर पाएं?
उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर झारखंड से संबंधित कुछ आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसे आंकडें हैं जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाते हैं. राज्य में MMR का बढ़ना, एनीमिया, कुपोषण, ग्रामीण इलाकों में अभी भी 25% प्रसव संस्थागत नहीं होना. डॉक्टरों-नर्सों की कमी जैसे कई पहलुओं पर अगर गौर करेंगे तो यह पता चलेगा कि हेल्थ सेक्टर में तमाम विकास के दावे के बावजूद 26 वर्षों में विकास की रफ्तार धीमी ही रही है.
वहीं झारखंड के सरकारी डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) के अध्यक्ष डॉ बिमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में जरूर सुधार हुआ है लेकिन आज भी ह्यूमन रिसोर्स की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ने प्रखण्ड और जिला स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है. राज्य में रोबोटिक सर्जरी और सुपर स्पेशलिटी सर्विस को बढ़ावा दिया जा रहा है. राज्य में मेडिकल कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट सीटों में 7 सालों में करीब तीन गुणी वृद्धि हुई है.वित्तीय वर्ष 2019-20 में 580 सीटें थीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में सीटें बढ़कर 1650 हो गईं है.
सबसे चिंताजनक मातृ मृत्यु दर का फिर बढ़ना
Registrar General of India के SRS के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में मातृ मृत्यु दर 54 से बढ़कर 82 हो गई है, वहीं, NFHS-6 के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों में कुपोषण की समस्या अब भी गंभीर है. सवाल है कि 26 साल में झारखंड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी तरक्की की और कहां अब भी बहुत कुछ करना बाकी है?
मातृ मृत्यु दर(MMR) में सुधार के बाद बढ़ोतरी से फिर बढ़ी चिंता
झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति को समझने के लिए मातृ मृत्यु दर (MMR) सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक होता है, यह बताती है कि एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर कितनी माताओं की मौत राज्य में हो जाती है. SRS 2021-23 के मुताबिक, झारखंड की मातृ मृत्यु दर 54 थी, इस आंकड़े को राज्य की बड़ी उपलब्धि माना गया था लेकिन मई 2026 में जारी SRS 2022-24 के नए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है. इसमें झारखंड की मातृ मृत्यु दर बढ़कर 82 हो गई है यानी एक लाख जीवित जन्म पर 82 माताओं की मौत...यानी इसमें 28 अंकों की वृद्धि हुई है.
यह सिर्फ आंकड़ों में बदलाव नहीं, बल्कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, समय पर रेफरल और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. राष्ट्रीय स्तर पर इसी अवधि में मातृ मृत्यु दर 88 से घटकर 87 हुई है यानी देश में मामूली सुधार हुआ, जबकि झारखंड में स्थिति उलट गई. इस लिहाज से राज्य को अपनी मातृ स्वास्थ्य रणनीति पर दोबारा गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
अस्पताल में प्रसव बढ़े लेकिन ग्रामीण-शहरी अंतर कायम
प्रसव के दौरान मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए अस्पताल में डिलीवरी बेहद महत्वपूर्ण है. झारखंड में इस दिशा में प्रगति हुई है.
NFHS-6 (2023-24) (जिसकी रिपोर्ट इसी वर्ष सार्वजनिक की गई है) के मुताबिक, राज्य में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत है, जबकि NFHS-5 (2019-21) में यह 75.8 प्रतिशत था यानी मामूली सुधार हुआ है. इस आंकड़े के पीछे एक बड़ा अंतर छिपा है, शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव 91.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 75 प्रतिशत है. इसका मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में आज भी हर चार में से करीब एक प्रसव अस्पताल के बाहर हो रहा है.
गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच के मामले में भी सुधार हुआ है. पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 68 से बढ़कर 75.4 हो गया. लेकिन कम से कम चार बार प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का आंकड़ा 38.7 से बढ़कर सिर्फ 59 प्रतिशत पहुंचा है. यानी अभी भी 41 प्रतिशत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चार जरूरी जांचें नहीं मिल पा रही हैं. मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी के संदर्भ में यह आंकड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है.
मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का बढ़ा नेटवर्क
राज्य गठन के समय उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा और विशेषज्ञ इलाज के विकल्प सीमित थे. अब झारखंड में रिम्स के अलावा पलामू, दुमका और हजारीबाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं. जमशेदपुर और धनबाद में भी मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था है. देवघर में AIIMS की स्थापना ने संताल परगना को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा का नया विकल्प दिया है.
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, राज्य में कुल 4,996 सरकारी स्वास्थ्य संस्थान हैं. इनमें उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पताल शामिल हैं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 16,719 बेड उपलब्ध हैं. यह स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार की बड़ी तस्वीर है. लेकिन अस्पतालों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर जगह बेहतर इलाज भी उपलब्ध हो गया है.असली सवाल है कि इन अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, दवाइयां और आधुनिक जांच की सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं.
डॉक्टरों की कमी सबसे बड़ी बाधा
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ियों में मानव संसाधन की कमी शामिल है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से केवल 54.5 प्रतिशत पद भरे हुए हैं यानी लगभग 45.5 प्रतिशत पद खाली हैं. ग्रेड-ए नर्सों के स्वीकृत पदों में 61.1 प्रतिशत पर ही नियुक्ति है. वहीं, 2,280 स्वीकृत एमबीबीएस चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों में 1,613 भरे हुए हैं यानी यहां भी करीब 667 पद खाली हैं.
इसका सबसे अधिक असर ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिलों में देखने को मिलता है. कई जगह स्वास्थ्य केंद्र तो हैं लेकिन वहां पर्याप्त डॉक्टर और विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं. गंभीर मरीजों को रांची, जमशेदपुर या दूसरे बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है.
यह स्थिति बताती है कि स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार हुआ है लेकिन उसके संचालन के लिए जरूरी मानव संसाधन अब भी पर्याप्त नहीं हैं.
कुपोषण में कुछ सुधार लेकिन बच्चों का वजन अब भी चिंता
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का आकलन सिर्फ अस्पतालों और डॉक्टरों से नहीं किया जा सकता. बच्चों का पोषण भी इसका बड़ा पैमाना है. NFHS-6 के मुताबिक, राज्य में पांच साल से कम उम्र के 35 प्रतिशत बच्चे अभी भी उम्र के अनुपात में कम लंबाई यानी स्टंटिंग से प्रभावित है वहीं उम्र के अनुपात में बच्चों के वजन की स्थिति और भी चिंताजनक हुई है. राज्य में NFHS -6 के अनुसार पांच साल से कम उम्र के 41.1 प्रतिशत बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन वाले हैं जबकि NFHS-5 में यह आंकड़ा 39.4 प्रतिशत था. यानी इस मोर्चे पर स्थिति और खराब हुई है.
वहीं, वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 22.4 से मामूली घटकर 22.3 प्रतिशत हुआ है. एक और गंभीर शर्मनाक और चिंताजनक तथ्य यह है कि छह से 23 महीने के केवल 13.3 प्रतिशत बच्चों को पर्याप्त आहार मिल रहा है यानी तमाम प्रयासों के बावजूद NFHS-6 की रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि छोटे बच्चों के पोषण में अभी भी बड़ी कमी है. इन आंकड़ों से साफ है कि कुपोषण के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यक्रमों का असर एक जैसा नहीं है, कुछ संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन बच्चों को पर्याप्त और संतुलित आहार उपलब्ध कराना अब भी बड़ी चुनौती है.
किशोर गर्भावस्था में बढ़ोतरी, ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज्यादा खराब
झारखंड में किशोरियों का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय है. NFHS-6 के मुताबिक, 15 से 19 वर्ष की 11.7 प्रतिशत लड़कियां सर्वेक्षण के समय मां बन चुकी थीं या गर्भवती थीं. NFHS-5 में यह आंकड़ा 9.8 प्रतिशत था. ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच अंतर और भी चौंकाने वाला है। शहरी क्षेत्रों में यह दर 4.7 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 13.3 प्रतिशत है. इसका संबंध कम उम्र में शादी, शिक्षा की कमी, पोषण, परिवार नियोजन और किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक मिलने वाली पहुंच से है. यह केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं, बल्कि शिक्षा और महिला-बाल विकास विभाग की भी चुनौती है.
सरकारी अस्पतालों में बढ़े मरीज लेकिन जेब से खर्च अब भी भारी
सरकारी अस्पतालों पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है. झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी मरीजों की संख्या 2020-21 के 95.49 लाख से बढ़कर 2024-25 में 2.46 करोड़ हो गई यानी पांच वर्षों में करीब 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से चल रहा है, इससे लोगों को राहत मिली है.
सर्वेक्षण के मुताबिक, योजना के तहत 550 सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से 19.34 लाख मरीजों को लाभ मिला है. इसके लिए कुल 2,553 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इसके बावजूद इलाज का खर्च आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है.राज्य के कुल स्वास्थ्य खर्च का 47.5 प्रतिशत हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है यानी इलाज के दौरान होने वाले कुल खर्च का लगभग आधा बोझ परिवार खुद उठाते हैं.
स्वास्थ्य बजट बढ़ा लेकिन नतीजे भी बेहतर करने होंगे
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी खर्च भी लगातार बढ़ा है. झारखंड का स्वास्थ्य बजट 2022-23 में 5,892 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 7,850 करोड़ रुपये हो गया. चार वर्षों में इसमें 33.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. लेकिन बजट बढ़ने के साथ यह देखना भी जरूरी है कि उसका कितना हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, डॉक्टरों की नियुक्ति, ग्रामीण अस्पतालों, दवाइयों और पोषण कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है.
राज्य में आज भी मलेरिया जैसी बीमारियां भी चुनौती बनी हुई हैं. विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जैसे जिलों में इसका प्रभाव अधिक है. इसके अलावा मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संचारी बीमारियों का बढ़ता बोझ भी स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई चुनौती है.
26 साल का हिसाब: उपलब्धियां हैं लेकिन मंजिल अभी दूर
झारखंड के 26 साल के स्वास्थ्य सफर को देखें तो तस्वीर मिली-जुली है, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, AIIMS देवघर, सरकारी अस्पतालों का बढ़ता नेटवर्क, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण में सुधार निश्चित रूप से उपलब्धियां हैं. लेकिन मातृ मृत्यु दर का 54 से बढ़कर 82 होना बताता है कि उपलब्धियों को स्थायी परिणाम में बदलने में अभी भी कमी है. डॉक्टरों नर्सों की कमी, ग्रामीण-शहरी असमानता, बच्चों का कुपोषण और इलाज पर आम लोगों का निजी खर्च बड़ी चुनौतियां हैं.
अब राज्य को केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी, आपातकालीन प्रसूति सेवाएं, पोषण कार्यक्रम और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए.
26 साल बाद झारखंड के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने अस्पताल बने, बल्कि यह है कि क्या राज्य के किसी दूरदराज गांव में रहने वाली गर्भवती महिला को समय पर सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिल रही है? क्या गरीब परिवार खासकर मध्यमवर्ग बिना कर्ज लिए बेहतर इलाज करा पा रहे हैं? और क्या राज्य का हर बच्चा कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन शुरू कर पा रहा है? इन सवालों के जवाब ही झारखंड की स्वास्थ्य क्षेत्र में वास्तविक प्रगति की राह तय करेगा.
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