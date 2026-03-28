पर्यटन, उद्योग और लॉजिस्टिक्स को मिलेगी नई उड़ान, जानिये जेवर एयरपोर्ट से पूर्वांचल को मिलेगा कितना फायदा?
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि शेड्यूल मिलने पर जल्द उड़ान शुरू की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:09 PM IST
वाराणसी : जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए यात्रा और व्यापार को नया पंख मिलेगा. इस एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर के साथ ही अन्य जिलों की दूरी कम होगी और समय की बचत होगी. जेवर एयरपोर्ट से धार्मिक पर्यटन, उद्योग और बिजनेस ट्रैवल (व्यावसायिक यात्रा) को भी नई गति मिलेगी. पूर्वांचल के लोगों को पश्चिमी यूपी के शहर जैसे आगरा, मेरठ और ग्रेटर नोएडा ज्यादा नजदीक और सुलभ हो जाएंगे.
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि "विभिन्न एयरलाइंस द्वारा जेवर एयरपोर्ट के लिए शेड्यूल मिलने पर जल्द उड़ान शुरू की जाएगी. इस एयरपोर्ट के शुरू होने से निर्यातकों और आयातकों के बीच की दूरी घटेगी. कम समय में सीधी कनेक्टिविटी से समय और पैसे दोनों की बचत होगी. इससे बनारसी साड़ी, पूर्वांचल के किसानों, हस्तशिल्पकारों और व्यापारियों को अपने उत्पाद राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. होटल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और छोटे व्यापारों में भी तेजी आने की संभावना है, जिसका लाभ पूर्वांचल के युवाओं को भी मिलेगा."
धर्मार्थ कार्य विभाग के संयुक्त निदेशक विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि "जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के धार्मिक यात्रा (पर्यटन) को काफी लाभ मिलने वाला है. जेवर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भारतीय व विदेशी पर्यटकों के लिए मथुरा, आगरा, बटेश्वर, शाकुंभरी देवी, प्रयागराज, अयोध्या, विंध्याचल, उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा भी करीब पड़ेगी. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ ही वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से अपने गंतव्य को जा सकते हैं. दक्षिण भारतीय पर्यटक काशी से यात्रा प्रारंभ करके जेवर से अपने गंतव्य को जा सकेंगे."
राष्ट्रीय पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी कमेटी (आईआईए) के चेयरमैन राहुल मेहता ने बताया कि "जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कृषि, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन व उद्योगों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सकेगा. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वांचल के निकट होने से वहां हुए विकास का लाभ मिलेगा. किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि फल, सब्जी, डेयरी और सजावटी फूल जैसे उत्पाद सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे, साथ ही पूर्वांचल के उद्योग को भी सीधा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मिलेगा. जेवर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को शहर के सड़क यातायात में फंसे बिना गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे और तेजी से हवाई यात्रा करने में मदद मिलेगी. धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल को भी नई गति मिलेगी."
जीआई मैन पद्मश्री डॉ रजनी कांत ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की समृद्ध विरासत को नई ऊंचाई देगा. प्रदेश के ओडीओपी और जीआई टैग उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ जाएंगे. उत्तर प्रदेश जल्द ही शतक लगाने जा रहा है. वहीं, ओडीओपी की योजनाओं और एक जनपद-एक व्यंजन भी साकार रूप ले रहा है, जिसे प्रधानमंत्री का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश मिल रहा है.
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत के सबसे प्रमुख राज्य के "क्राफ्ट कुजीन और कल्चर" इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के द्वारा दुनिया के सभी भूभाग तक पहुंचेंगे, निर्यात बढ़ेगा और लोकल से ग्लोबल का सपना साकार होगा. सही मायने में उत्तर प्रदेश अब अपने दम पर एक ट्रिलियन डॉलर की ऊंचाई को साकार रूप देने जा रहा है, जिससे करोड़ों शिल्पियों, बुनकरों, महिलाओं, किसानों और युवाओं द्वारा निर्मित उत्पाद अपना परचम लहराने को तैयार है. किसानों को भी सीधा बाजार मिलेगा.
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय सचिव अनुपम देवा ने बताया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेक इन यूपी और ग्लोबल मार्केट का सेतु बनेगा. इसका गंगा एक्सप्रेसवे तथा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लिंक, वृहद मल्टीमॉडल कार्गो हब, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय उड़ानों से पूर्वांचल तथा पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापार तथा उद्योग के लिए अत्यंत लाभदायक होगा.
यह भी पढ़ें : PM मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर कहा, ये नौजवानों के भविष्य को उड़ान देगा