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निकाय चुनाव परिणाम : निर्दलीय प्रत्याशी बने 'किंग मेकर', 37 निकायों में पूर्ण बहुमत, 2773 प्रत्याशी जीते

जयपुर : प्रदेश में 309 नगरीय निकाय चुनावों के आए परिणामों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की बल्ले-बल्ले रही है. निर्दलीय प्रत्याशियों ने 27 प्रतिशत वोट लेकर न केवल बीजेपी-कांग्रेस की गणित बिगाड़ दी है, बल्कि 100 से ज्यादा निकायों में किंग मेकर की भूमिका में सामने आए हैं. 37 निकाय ऐसे हैं, जहां पर निर्दलीय को पूर्ण बहुमत मिला है. इनमें भरतपुर नगर निगम सहित मकराना, हनुमानगढ़, कोटपूतली-बहरोड, हिंडौन, गंगापुर सिटी जैसे नगर परिषद भी हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है.

2000 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आए : प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बहुत संख्या में चुनकर आए हैं. इस बार 2773 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि भाजपा के 4179 और कांग्रेस के 3613 प्रत्याशी जीत कर आए हैं. भाजपा को 35.18 प्रतिशत वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 34.24 फीसदी वोट मिले हैं. दिलचस्प यह भी है कि इस बार निकाय चुनाव में जनता ने 7 जिलों में भाजपा-कांग्रेस से ज्यादा भरोसा निर्दलीय प्रत्याशियों पर जताया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल-तिजारा में निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं.

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भाजपा-कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन का सहारा : प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को अपने यहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों की मनुहार करनी पड़ रही है. अलवर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में हैं. इसी तरह जोधपुर नगर निगम में भी बीजेपी-कांग्रेस में बराबर सीटें आई हैं. यहां पर निर्दलीय जीते प्रत्याशी ही बोर्ड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. ऐसे में दोनों ही दलों के नेता निर्दलीयों की मनुहार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत मिला है. यहां पर 65 में से 36 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं, जबकि भाजपा 20 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं. ऐसे में यहां निर्दलीय प्रत्याशी ही बोर्ड बनाएंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में लगे हुए हैं.

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इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकाय चुनाव में इस बार 2000 से ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं. वैसे तो हर बार स्थानीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते रहे हैं, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है. ज्यादातर निर्दलीय चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी वे हैं, जो बीजेपी या कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और जीत दर्ज कर ली. इस तरह से कई निकायों में निर्दलीयों का बोलबाला है.