निकाय चुनाव परिणाम : निर्दलीय प्रत्याशी बने 'किंग मेकर', 37 निकायों में पूर्ण बहुमत, 2773 प्रत्याशी जीते
ज्यादातर प्रत्याशी बीजेपी-कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में उतरे थे.
Published : September 16, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 1:31 PM IST
जयपुर : प्रदेश में 309 नगरीय निकाय चुनावों के आए परिणामों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की बल्ले-बल्ले रही है. निर्दलीय प्रत्याशियों ने 27 प्रतिशत वोट लेकर न केवल बीजेपी-कांग्रेस की गणित बिगाड़ दी है, बल्कि 100 से ज्यादा निकायों में किंग मेकर की भूमिका में सामने आए हैं. 37 निकाय ऐसे हैं, जहां पर निर्दलीय को पूर्ण बहुमत मिला है. इनमें भरतपुर नगर निगम सहित मकराना, हनुमानगढ़, कोटपूतली-बहरोड, हिंडौन, गंगापुर सिटी जैसे नगर परिषद भी हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है.
2000 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आए : प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बहुत संख्या में चुनकर आए हैं. इस बार 2773 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि भाजपा के 4179 और कांग्रेस के 3613 प्रत्याशी जीत कर आए हैं. भाजपा को 35.18 प्रतिशत वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 34.24 फीसदी वोट मिले हैं. दिलचस्प यह भी है कि इस बार निकाय चुनाव में जनता ने 7 जिलों में भाजपा-कांग्रेस से ज्यादा भरोसा निर्दलीय प्रत्याशियों पर जताया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल-तिजारा में निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं.
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भाजपा-कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन का सहारा : प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को अपने यहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों की मनुहार करनी पड़ रही है. अलवर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी किंग मेकर की भूमिका में हैं. इसी तरह जोधपुर नगर निगम में भी बीजेपी-कांग्रेस में बराबर सीटें आई हैं. यहां पर निर्दलीय जीते प्रत्याशी ही बोर्ड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. ऐसे में दोनों ही दलों के नेता निर्दलीयों की मनुहार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत मिला है. यहां पर 65 में से 36 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं, जबकि भाजपा 20 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं. ऐसे में यहां निर्दलीय प्रत्याशी ही बोर्ड बनाएंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने में लगे हुए हैं.
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इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि निकाय चुनाव में इस बार 2000 से ज्यादा निर्दलीय चुनाव जीतकर आए हैं. वैसे तो हर बार स्थानीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते रहे हैं, लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है. ज्यादातर निर्दलीय चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी वे हैं, जो बीजेपी या कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और जीत दर्ज कर ली. इस तरह से कई निकायों में निर्दलीयों का बोलबाला है.
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भाजपा-कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीयों पर जनता ने भरोसा जताया है. इसकी एक वजह यह भी है कि स्थानीय चुनाव में लोग पार्टी से ऊपर उठकर अपने व्यक्तिगत संबंधों और जान पहचान को ध्यान में रखकर वोट करते हैं. जनता ज्यादातर जगह यह नहीं देखती है कि प्रत्याशी किस दल से चुनावी मैदान में है, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव होता है. ऐसे में जनता भी सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी के संपर्क में होती है. यही वजह है कि अपने संबंधों के चलते निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जनता वोट कर देती है. भाजपा-कांग्रेस के लिए ये एक सबक है कि अगर टिकट वितरण ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर दिए जाते तो जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं, वो भाजपा-कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव जीत कर आते और उनकी संख्या में इजाफा होता.
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इन निकायों में निर्दलीय को पूर्ण बहुमत : जिन निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत है, उनमें भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ (अलवर), राजगढ़ (अलवर), बयाना, भुसावर, नदबई, रूपवास, उच्चेन, वेर, गंगापुर, मकराना, बृजनगर, डीग, कामां, कुम्हेर, पहाड़ी, सीकरी, परबतसर, भादरा, हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी, बगड़, चिड़ावा, डूंडलोद, खेतड़ी, पिलानी, विद्याविहार, हिंडौन, भिवाड़ी, खैरथल, किशनगढ़ बास, कोटकासिम, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली, रींगस है.
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इन निकायों में निर्दलीय किंग मेकर : जिन निकायों में निर्दलीय किंग मेकर हैं, उनमें अजमेर, किशनगढ़, अलवर, थानागाजी, छबड़ा, ब्यावर, बीगोद, गुलाबपुरा, श्री डूंगरगढ़, बूंदी, केशोरायपाटन, राजगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़, बांदीकुई, दौसा, महवा, सिकराय, बोरावट, डीडवाना, कुचामनसिटी, नावां, लाडनूं, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, सरमथुरा, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, पदमपुर हैं. इसके अलावा बगरू, बस्सी, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, मनोहरपुर, नरेना, फागी, फुलेरा, वाटिका, भीनमाल, मंडावा, सिंघाना, सूरजगढ़, जोधपुर, करौली, सुरोठ, जालौर, उदयपुरवाटी, बानसूर, निंबाहेड़ा, पाली, गंगापुर सिटी, फतेहपुर, खाटूश्यामजी, लक्ष्मणगढ़, लोसल, रामगढ़, शेखावाटी, देवली, मालपुरा हैं.