जानें अंगीठी, हीटर और ब्लोअर कैसे बन जाते हैं मौत का कारण? यूपी में 48 दिन में 956 की हुई मौत

स्वास्थ्य विभाग की मानें तो दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक 48 दिन में यूपी में 956 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है. जबकि लखनऊ में दम घुटने से मरने वालों की संख्या 346 है. आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जाता है कि व्यक्ति बंद कमरे में आग जलाकर सोया और सुबह आंख नहीं खुली.

लापरवाही जान पर भारी : यह तो सिर्फ गिनी-चुनी घटनाएं हैं. हर साल ठंड में इस तरह की घटनाएं देशभर से आती हैं. ठंड के मौसम में अंगीठी, हीटर या ब्लोवर जलाना कॉमन है. इससे गर्माहट जरूर रहती है, लेकिन जरा सी लापरवाही जान को जोखिम में डाल सकती है. इससे दम घुट सकता है. आज की खबर में बात अंगीठी या हीटर की करते हैं, जानते हैं कि किस तरह की लापरवाही इसे जानलेवा बना देती है.

घटना 3 मुजफ्फरनगर में हीटर जलाकर रात में सोए परिवार के साथ हादसा हो गया. हीटर के चलते बनी गैस से कमरे में सो रहे परिवार के चार सदस्य बेहोश हो गए. जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने ढाई साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया. जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घटना 2 सहारनपुर के रहने वाले पांच मजदूरों की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दम घुटने से मौत हो गई थी. पांचों ठंड से बचने के लिए होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे. सुबह देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो पुलिस बुलाई गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो सभी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

लखनऊ (अपर्णा शुक्ला) : घटना 1 मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र में 17 जनवरी की रात ठंड से बचने के लिए परिवार कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहा था. अंगीठी से निकली जहरीली गैस (कार्बन मोनोऑक्साइड) के कारण दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. जबकि पति-पत्नी और एक बच्चे की हालत गंभीर हो गई.

सुबह और देर रात आए मरीज : सिविल अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉ. आशुतोष दुबे ने बताया, सर्दियों में ऐसे मामले बहुत देखे जाते हैं. हाल ही में ऐसे मामले आए, जिसमें पूरा परिवार हीटर लगाकर सोया और सुबह वह उठा ही नहीं. इसके अलावा सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में और ओपीडी में ऐसे मरीज आते हैं, ज्यादातर ऐसे मरीज सुबह और देर रात को आते हैं. जिसमें देखा जाता है कि मरीज दम घुटने से बेहोश हो गया है.

जानिए कितनी खतरनाक है अंगीठी. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति रूम हीटर, ब्लोअर, अंगीठी या अलाव जलाकर सोता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत जहरीली गैस कमरे में भर जाती है. यह गैस खून में ऑक्सीजन के स्थान पर बंधती है, जिससे शरीर के सभी ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और व्यक्ति बेहोश होकर मर सकता है. प्रारंभिक लक्षण जैसे सिर दर्द, थकान, चक्कर आते हैं, लेकिन कई बार कोई चेतावनी भी नहीं मिलती है.

जानिए कितना है खतरनाक. (Photo Credit; ETV Bharat)

हो जाती है अनहोनी : सिविल अस्पताल की निदेशक डॉ. कजली गुप्ता ने कहा कि सिविल अस्पताल में इमरजेंसी में बहुत सारे मामले आ रहे हैं. जो दम घुटने के हैं और साथ ही आग से जलने वाले मामले भी बहुत आ रहे हैं. ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर लोग आग जलाकर बैठते हैं शहरों में भी खुले में लोग आग जलाते हैं, लेकिन कई बार अनहोनी हो जाती है.

उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग तमाम जतन करते हैं. लेकिन साथ में इस बात को भी ध्यान में रखें कि अपने आप को सुरक्षित रखें. इस बार सर्दी में लखनऊ के तीन से चार केस ऐसे सामने आए जिसमें ब्लोअर चलाकर परिवार सोया और सुबह उठा ही नहीं. बीते शनिवार को भी इसी तरीके का मामला आया था, यह मामला इमरजेंसी में आया था जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की सांस थम गई थी.

अंगीठी के पास बैठने से बचें. (Photo Credit; ETV Bharat)

कमरे में हो वेंटीलेशन : स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि सर्दी में ठंडे से बचने के लिए लोग रूम हिटर, ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि यह उनकी जान भी ले सकता है. हमेशा रूम हिटर, ब्लोअर और अंगीठी को कभी भी बंद कमरे में सोते वक्त न रखें या तो फिर कमरे में अच्छी वेंटीलेशन की सुविधा हो.

अंगीठी जलाते समय रहें सावधान. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा है कि जब तक आप जाग रहे हैं, तब तक आप आग के सामने बैठें. उसके बाद सोते वक्त बंद कर दीजिए, लेकिन आमतौर पर लोग जलाकर सो जाते हैं. ऐसे मामले बहुत आए हैं लखनऊ में दिसंबर से 17 जनवरी तक दम घुटने से मरने वालों की संख्या 349 पहुंच गई है. वहीं उत्तर प्रदेश में 956 लोगों की मौत दम घुटने से हुई है.

अंगीठी के धुएं से होने वाली समस्याएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

2025 में 700 की हुई थी मौत : उन्होंने कहा कि ये सरकारी जिला अस्पताल में आने वाले मामले हैं. ऐसे बहुत से मामले हैं जो अस्पताल तक पहुंचे ही नहीं या फिर निजी अस्पताल तक ही सीमित रह गए. उन्होंने कहा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में दम घुटने से मरने वालों की संख्या लगभग 700 के आसपास थी.

