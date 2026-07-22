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यहां आज भी जिंदा है बाजीराव-मस्तानी की आखिरी निशानी, जानें शमशेर बहादुर व सूरजमल का कनेक्शन

बाजीराव मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर का भरतपुर से क्या नाता है, पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट..

शमशेर बहादुर की मजार
शमशेर बहादुर की मजार (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 2:19 PM IST

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भरतपुर : इतिहास के कुछ पन्ने समय की धूल में दब जरूर जाते हैं, लेकिन उनके निशान मिटते नहीं. भरतपुर में आज भी एक ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत मौजूद है, जो मराठा साम्राज्य, महाराजा सूरजमल और बाजीराव-मस्तानी की कहानी को एक सूत्र में जोड़ती है. पानीपत के तृतीय युद्ध में घायल हुए बाजीराव-मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर का इलाज भरतपुर में कराया गया था और यहीं उनका निधन हुआ. उनकी याद में बनी मजार, उसके पास स्थित मस्तानी सराय के अवशेष और घायल मराठा सैनिकों की सेवा में महाराजा सूरजमल की ओर से किया गया विशाल व्यय, उस दौर की मानवता और शौर्य की अनूठी मिसाल पेश करता है.

सेवानिवृत्त आचार्य एवं इतिहासकार डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने बताया कि यह ऐतिहासिक स्थल मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी पत्नी मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर (कृष्णराव) की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने इन तथ्यों का विस्तृत उल्लेख अपनी पुस्तक 'अजेय योद्धा महाराजा सूरजमल : व्यक्तित्व एवं कृतित्व' में भी किया है. उन्होंने बताया कि मस्तानी बुंदेलखंड के महान शासक महाराजा छत्रसाल बुंदेला और उनकी पारसी पत्नी रुहानी बाई की पुत्री थी. जब बाजीराव प्रथम ने मस्तानी से विवाह किया तो उनके पुत्र का नाम कृष्णराव रखा गया, जो आगे चलकर शमशेर बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए.

बाजीराव मस्तानी के बेटे शमशेर बहादुर का भरतपुर से नाता (ETV Bharat Bharatpur)

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पानीपत के रण में दिखाई वीरता : शमशेर बहादुर का पालन-पोषण और सैन्य प्रशिक्षण पेशवा परिवार के अन्य राजकुमारों के साथ हुआ. वे एक कुशल योद्धा बने और महाराजा छत्रसाल के निधन के बाद उन्हें कालपी की जागीर भी प्राप्त हुई. वर्ष 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में शमशेर बहादुर ने मराठा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा. यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है. युद्ध के दौरान शमशेर बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर पर गहरे घाव थे और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी.

बाजीराव-मस्तानी की आखिरी निशानी
बाजीराव-मस्तानी की आखिरी निशानी (ETV Bharat GFX)

भरतपुर में हुआ निधन : युद्ध के बाद उन्हें उपचार के लिए पहले कुम्हेर लाया गया. उस समय भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करवाई. केवल शमशेर बहादुर ही नहीं, बल्कि पानीपत युद्ध में घायल हुए अनेक मराठा सैनिकों की चिकित्सा, भोजन, सुरक्षा और रहने की व्यवस्था भी भरतपुर राज्य ने अपने खर्च पर कराई. उपचार के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका. बाद में उन्हें भरतपुर लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. महाराजा सूरजमल ने उनके सम्मान में मथुरा गेट क्षेत्र में एक मजार और मस्जिद का निर्माण करवाया. यह स्मारक आज भी भरतपुर में मौजूद है और इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है.

शमशेर बहादुर की मजार
शमशेर बहादुर की मजार (ETV Bharat Bharatpur)

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मस्तानी सराय के अब केवल अवशेष : उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह स्थल जनाना अस्पताल के सामने, मस्तानी सराय के निकट स्थित है. हालांकि, समय के साथ इसकी पहचान सीमित होती चली गई, लेकिन यह आज भी मराठा-जाट संबंधों और उस दौर की ऐतिहासिक घटनाओं की गवाही देता है. शमशेर बहादुर की मजार के पास कभी मस्तानी सराय भी हुआ करती थी. यह सराय यात्रियों और सैनिकों के ठहरने का महत्वपूर्ण स्थान थी. समय के साथ इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और अब केवल इसके अवशेष बचे हैं.

शमशेर बहादुर की मजार पर इबादत करते लोग
शमशेर बहादुर की मजार पर इबादत करते लोग (ETV Bharat Bharatpur)

महाराजा सूरजमल ने निभाई मानवता की मिसाल : इतिहासकार डॉ. त्रिगुणायत ने बताया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद हजारों मराठा सैनिक घायल अवस्था में विभिन्न स्थानों पर पहुंचे थे. उस कठिन समय में महाराजा सूरजमल और उनकी धर्मपत्नी महारानी किशोरी ने मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत परिचय दिया. उन्होंने घायल सैनिकों के इलाज, भोजन, रहने और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करवाई. उस समय इन व्यवस्थाओं पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे. 18वीं शताब्दी में यह राशि अत्यंत विशाल मानी जाती थी. आज भी बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि बाजीराव-मस्तानी के पुत्र का अंतिम पड़ाव भरतपुर बना और उनकी स्मृति में यहां स्मारक का निर्माण कराया गया. इसी प्रकार मस्तानी सराय के अवशेष भी उस ऐतिहासिक संबंध की मौन गवाही देते हैं.

मथुरा गेट स्थित वो मस्जिद जिसके परिसर में शमशेर बहादुर की मजार है
मथुरा गेट स्थित वो मस्जिद जिसके परिसर में शमशेर बहादुर की मजार है (ETV Bharat Bharatpur)

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