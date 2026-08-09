ETV Bharat / state

भरतपुर के लोहगढ़ किले में छिपा है 'काले' हनुमान का इतिहास, युद्ध में हाथी पर साथ जाती थी प्रतिमा, आज भी नहीं चढ़ता चोला

युद्ध में हाथी पर रखी जाती थी प्रतिमा : उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा से जुड़ी सबसे रोचक मान्यता युद्धकालीन परंपरा से संबंधित है. भरतपुर के शासक जब भी किसी युद्ध पर निकलते थे, तब खेत वाले हनुमान जी की प्रतिमा को हाथी पर स्थापित कर सेना के सबसे आगे ले जाया जाता था. यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं था, बल्कि सैनिकों के मनोबल और विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था. माना जाता था कि भगवान हनुमान की कृपा से सेना को शक्ति, साहस और विजय प्राप्त होगी. हालांकि, इस परंपरा का उल्लेख मुख्यतः स्थानीय इतिहास, जनश्रुतियों और मौखिक परंपराओं में मिलता है.

खेत वाले हनुमान की प्रतिमा : सुभाष व्यास ने बताया कि वर्तमान में बसंत बगीची मंदिर में स्थापित खेत वाले हनुमान जी की प्रतिमा पहले किसी अन्य स्थान पर विराजमान थी. यह स्थान किले के भीतर वह मैदान था, जहां राजाओं के समय होली के अवसर पर पारंपरिक स्वांग और सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते थे. बाद में किसी समय इस प्रतिमा को वहां से हटाकर बसंत बगीची मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जहां आज भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

लोहगढ़ किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था, बल्कि राजपरिवार की धार्मिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा. किले के भीतर अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर बनाए गए, जहां राजपरिवार नियमित रूप से पूजा-अर्चना करता था. बसंत बगीची मंदिर भी इन्हीं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल माना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर राजपरिवार की विशेष आस्था का केंद्र था.

कहा जाता है कि भरतपुर के राजा जब भी युद्ध के लिए निकलते थे, तब इस प्रतिमा को हाथी पर स्थापित कर सेना के सबसे आगे ले जाया जाता था. इतिहास में रुचि रखने वाले सुभाष व्यास बताते हैं कि लोहगढ़ किले के भीतर स्थित बसंत बगीची मंदिर का इतिहास उसी दौर से जुड़ा है, जब किले के अंदर दादी जी का महल बनाया गया था. यह मंदिर देवस्थान विभाग के अभिलेखों में सुपुर्दगी श्रेणी के अंतर्गत बसंत बगीची के नाम से दर्ज है.

भरतपुर : लोहगढ़ किला अपनी अभेद्य सुरक्षा, जाट शासकों की वीरता और समृद्ध इतिहास के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है. इस किले के भीतर कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. रियासतकालीन बसंत बगीची मंदिर, जिसे स्थानीय इतिहासकार भरतपुर राजघराने की आस्था और सैन्य परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं. इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक मान्यता 'खेत वाले हनुमान' की प्राचीन प्रतिमा को लेकर है.

विराजमान हनुमान जी को काले हनुमान भी कहते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

राजकीय ध्वज पर भी हनुमान जी : उनका कहना है कि भरतपुर रियासत के राजकीय ध्वज पर अंकित हनुमान जी का स्वरूप भी इसी खेत वाले हनुमान की प्रतिमा से प्रेरित है. उनके अनुसार राजध्वज पर जो हनुमान जी का चित्र दिखाई देता है, वह इसी प्रतिमा का स्वरूप है. यह प्रतिमा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भरतपुर राज्य की राजनीतिक और सैन्य पहचान का भी महत्वपूर्ण प्रतीक है.

पढे़ं. ​अलवर के 'ग्रेजुएट हनुमान': परीक्षा में पास होने की गारंटी है यह 133 साल पुराना मंदिर!

नहीं चढ़ता चोला : सुभाष व्यास ने बताया कि बसंत बगीची मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहां स्थापित खेत वाले हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला नहीं चढ़ाया जाता. जहां देशभर के अधिकांश हनुमान मंदिरों में सिंदूर और चोला अर्पित करने की परंपरा है, वहीं इस मंदिर में ऐसा नहीं किया जाता. यहां हनुमान जी को सुगंध (इत्र या सेंट) अर्पित किया जाता है. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी उसी रूप में निभाई जा रही है. यही विशेषता इस मंदिर को अन्य हनुमान मंदिरों से अलग पहचान देती है.

लोहगढ़ किला (ETV Bharat Bharatpur)

नहर निर्माण के समय स्थापना : मंदिर से जुड़े स्थानीय निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि बसंत बगीची स्थित खेत वाले हनुमान मंदिर का संबंध केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं, बल्कि भरतपुर राजघराने की परंपराओं से भी जुड़ा रहा है. उनका कहना है कि जब पूर्व महाराजा सूरजमल के समय लोहगढ़ दुर्ग की नहर व्यवस्था का निर्माण (संभवतः 1743) कराया गया, यह मंदिर उसी समय काल का है. मंदिर की स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी, इसीलिए इसका नामकरण उसी आधार पर बसंत बगीची रखा गया.

मंदिर में श्रद्धालु (ETV Bharat Bharatpur)

पढे़ं. Special: भरतपुर के 'रेल वाले हनुमान जी', जहां भक्तों की हर मन्नत को मिलता है 'ग्रीन सिग्नल', बिना हॉर्न बजाए नहीं गुजरती ट्रेन

आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा : मान्यता है कि राजा-महाराजा किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा पर निकलने से पहले सबसे पहले यहां आकर हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लेते थे. मंदिर में शीश नवाने के बाद ही प्रस्थान करते थे. यह परंपरा लंबे समय तक राजपरिवार की धार्मिक आस्था का हिस्सा रही. मंदिर के सामने ही दादी जी के महल का मुख्य द्वार हुआ करता था. महल में रहने वाले राजपरिवार के सदस्य वहीं से प्रतिदिन हनुमान जी के दर्शन करते थे. समय के साथ महल का स्वरूप बदल गया, लेकिन मंदिर आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ लोगों के बीच मौजूद है.

लोहगढ़ किले में मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

हर मनोकामना पूर्ण : प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं. मान्यता के अनुसार खेत वाले हनुमान जी के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती. श्रद्धालु यहां नौकरी, विवाह, नया मकान या प्लॉट खरीदने, व्यापार में सफलता और अन्य पारिवारिक और व्यक्तिगत इच्छाओं को लेकर अर्जी लगाते हैं. लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

पढे़ं. Sawan 2026 : बीकानेर का शिवबाड़ी मंदिर, महाराजा डूंगर सिंह ने विशेष अभिषेक, विकास कार्य के लिए खोला था राजकोष

इसीलिए खेत वाले हनुमान : राकेश शर्मा के अनुसार इस स्थान को बसंत बगीची के नाम से जाना जाता है और यहां विराजमान हनुमान जी को काले हनुमान और खेत वाले हनुमान के नाम से पुकारा जाता है. बताया जाता है कि यह प्रतिमा राजा-महाराजाओं के खेतों से प्राप्त हुई थी. प्रतिमा मिलने के बाद उसे वर्तमान स्थान पर विधिवत स्थापित किया गया. स्थानीय परंपरा यह भी कहती है कि इस स्थल का निर्माण और नामकरण बसंत पंचमी के अवसर पर होने के कारण इसे बसंत बगीची कहा जाने लगा. यही वजह है कि यह स्थान इतिहास, लोकआस्था और राजपरंपरा का अनूठा संगम माना जाता है.

हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला नहीं सुगंध अर्पित किया जाता है (ETV Bharat Bharatpur)

आज भी लोहगढ़ किले के भीतर स्थित बसंत बगीची मंदिर में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं. मंदिर की प्राचीन प्रतिमा, उससे जुड़ी लोकमान्यताएं और भरतपुर राजघराने के इतिहास से जुड़े प्रसंग इस स्थान को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और परंपरा का जीवंत संगम बनाते हैं. यही कारण है कि यह मंदिर भरतपुर की उन अनमोल धरोहरों में शामिल है, जिनकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है.

पढे़ं. 128 साल से गोलमोल महादेव की अटूट मान्यता, व्यापारी से लेकर अधिकारी तक, हर कोई यहीं टेकता है माथा