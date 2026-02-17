ETV Bharat / state

पृथ्वीराज से लेकर शेरशाह सूरी, फिर मुगलों को आखिर क्यों अपनी ओर खींचता रहा यह तिलस्मी किला; जानिए इस अभेद्य दुर्ग का रहस्य

विंध्य की पहाड़ी पर बने इस किले का इतिहास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा, अब बनेगा होटल.

चुनार दुर्ग.
चुनार दुर्ग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 3:55 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 4:15 PM IST

रिपोर्ट: जय प्रकाश सिंह

मिर्जापुर : तिलस्मी किलों में शुमार इस किले का इतिहास संघर्षों, साम्राज्य के विस्तार, दिल्ली सल्तनत और मुगलकाल से जुड़ा रहा है. दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाला हर शासक इसे अपने कब्जे में लेना चाहता था. इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि इसे पूरब का द्वार कहा जाता था. यहीं से देश के पूर्वी इलाकों पर निगरानी आसान हो जाती थी. साथ ही इसकी अभेद्य बनावट इसे खास बना देती थी. बलुआ पत्थर से बने इस किले का वर्णन पुराणों तक में है. इसके पहले शासक की बात करें तो यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़ा है. जिन्होंने अपने भाई भर्तृहरि के लिए इस किले का निर्माण करवाया. राजा भर्तृहरि की इस किले में समाधि भी है. हम बात कर रहे हैं, चुनार किले की, जिसे चरणाद्रि और नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता था. 'किले: हिस्ट्री और मिस्ट्री' के इस तीसरे एपिसोड में आइए जानते हैं, इसका इतिहास, इससे जुड़े युद्ध, शासक और किवदंतियां...

रहस्यमयी चुनार किला. (Video Credit; ETV Bharat)

इस किले पर मौर्य, गुप्त, मुगल और अंग्रेजों का राज रहा. हालांकि अब इस ऐतिहासिक धरोहर को लग्जरी हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है. इस किले की चर्चा तब और अधिक होने लगी, जब बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता पर टीवी सीरियल बना. इसकी शूटिंग भी यहां हुई. काशी और प्रयागराज के मध्य मिर्जापुर में यह किला स्थित है. 21.94 एकड़ में बसी इस ऐतिहासिक धरोहर को का जीर्णोद्धार भी शुरू हो गया है, जिसके चलते किले में इस वक्त हर जगह पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं. यह किला अब 100 कमरे वाला होटल बनेगा. इस पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है.

क्यों खास है चुनार का किला.
क्यों खास है चुनार का किला. (Photo Credit; ETV Bharat)

किले से जुड़ीं किवदंतियां: किवदंतियों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार चुनार का पुराना नाम चरणाद्रि था, क्योंकि भगवान विष्णु ने सतयुग में महान राजा बलि के वंश में अपने वामन अवतार में अपना पहला कदम रखा था. अन्य किंवदंतियों में चुनार की उत्पत्ति चरण-अद्रि या 'पदचिह्न पहाड़ी' से हुई प्रतीत होती है. कथा है कि द्वापर युग के किसी संत ने हिमालय से कदम रखा और इस पहाड़ी पर अपना पैर रखा, जिससे यह स्थान बना. इसे नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता था. इसके साथ ही किले पर लगे शिलापट्ट में उल्लेख है कि इसकी स्थापना उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भर्तृहरि के सम्मान में की थी. ऐसा माना जाता है कि राजा भर्तृहरि ने इसी किले में अपना शरीर त्यागकर महासमाधि ली थी. कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने साधु गोरखनाथ की मदद से इस स्थल की खोज की थी. किले में स्थित सोनवा मंडप के बारे में किदवंती है कि कन्नौज के राजा सहदेव ने सन 1029 ई. में इस किले को अपनी राजधानी बनाया था. राजा ने अपनी बेटी सोनवा के लिए यह घोषणा की थी कि जो भी उसे युद्ध में पराजित कर देगा, वह अपनी बेटी का विवाह कर देंगे. इस लड़ाई में 52 राजा अपनी हार मानकर किले में कैद हो गए. इसकी स्मृति में राजा ने किले के भीतर बावली के पास 52 खंभे की छतरी बनवाई. आखिर में महोबा के वीर उदल सोनवा को परास्त कर अपने भाई आल्हा के साथ शादी करवा ले गए.

किले में देखने लायक स्थल.
किले में देखने लायक स्थल. (Photo Credit; ETV Bharat)

किले की संरचना: विंध्य रेंज की एक अलग चट्टान पर स्थित चुनार किला समुद्र तल से 280 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है. इसका समृद्ध इतिहास 56 ईसा पूर्व से लेकर माना जाता है. यह 34,000 वर्ग फुट की ठोस संरचना गंगा के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है. चुनार का किला 800 गज लंबा, 135 से 300 गज चौड़ा और 80 से 175 फीट ऊंचा है. इस किले के कारण गंगा यहीं से मुड़कर बनारस की तरफ प्रवाहित होती हैं. चारों ओर से ढलान से घिरे किले की परिधि 2400 गज है.

किले पर किसने किसने किया राज.
किले पर किसने-किसने किया राज. (Photo Credit; ETV Bharat)

किले में लगे शिलापट्ट पर क्या लिखा: किले पर लगे शिलापट्ट के अनुसार, पहले शासक विक्रमदित्य (56 ई. पू.) थे. इसके बाद पृथ्वीराज (1141-1191 ई.), शहाबुद्दीन गोरी ((1194 ई.), स्वामी राजा (1333 ई.), मोहम्मद शाह (1445 ई.), सिकंदर लोदी (1512 ई.), बाबर (1529 ई.), शेरशाह सूरी (1530ई.), हुमायूं (1536 ई.), शेरशाह सूरी (1538 ई.), इस्लाम शाह (1545 से 1552 ई.), अकबर (1575 ई.), शुजाउद्दौला (1765 ई.) फिर ब्रिटिश (1772 ई.). से यह किला जुड़ा रहा. इस दुर्ग में 1902 में रिफामेंट्री स्कूल खोला गया. देश विभाजन पर कश्मीरी शरणार्थी यहां कई वर्षों तक रहे. 1966 में पीएसी की 28वीं वाहिनी को यहां भेजा गया. यहां ट्रेनिंग होती है, मगर अब ट्रेनिंग सेंटर मार्च 2026 में हट जाएगा.

इन युद्धों के लिए चर्चा में रहा.
इन युद्धों के लिए चर्चा में रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

किले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष: एक कहानी में इसे पृथ्वीराज के साथ जोड़ा गया है, जिनकी मृत्यु के बाद किला खैरुद्दीन सुबुक्तगीन ने ले लिया था, लेकिन स्वामी राजा ने इसे फिर से हासिल कर लिया, जिन्होंने इस घटना की याद में प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख लगाया था. हालांकि, किले को अंततः शहाबउद्दीन के अधीनस्थों ने हासिल कर लिया, जिन्होंने एक अफ्रीकी को सानिदी और एक बहेलिया को हजारी की उपाधि के साथ किले का गवर्नर और कमांडेंट नियुक्त किया.

1452 में महमूद खिलजी ने चुनार जिले के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया. 1490 के आसपास सिकंदर लोदी ने जौनपुर से गुजरते हुए चुनार पर चढ़ाई की. 16वीं शताब्दी में कब्ज़ा करने के लिए पठानों और मुगलों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई. 1529 में बाबर भी यहां आया. बाद में शेर खान सूर ने किले के गवर्नर की विधवा लाड मलिक से शादी की और चुनार का किला हासिल किया. 1531 में हुमायूं ने चुनार के गढ़ पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और स्वयं भी उसके पीछे गया, लेकिन कुछ कारणों से पीछे हटना पड़ा. 1575 में किला मुगल साम्राज्य की चौकी बन गया. 1772 में इसे औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया. 1791 में यह किला यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की अमान्य बटालियन का मुख्यालय बन गया.

किले का महत्व.
किले का महत्व. (Photo Credit; ETV Bharat)



किले के भीतर ऐतिहासिक संरचना, इमारतें और स्थान

किले में कई दिलचस्प इमारतें हैं, जैसे पेंटिंग और नक्काशी वाला हिंदू विवाह कक्ष; जेल, भर्तृनाथ का तीर्थ. हमाम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था. किले का पश्चिमी द्वार अकबर ने 1574 में बनवाया था. इस किले में ऐतिहासिक इमारत में भर्तहरि की समाधि, सोनवा मंडप, डाक बंगला, सुपरिंटेंडेंट क्वार्टर्स, बावली, 52 खंभा, खिलवत खाना, गुफा मंदिर जैसे स्थल हैं. फारसी में एक शिलालेख जहांगीर के शासनकाल में छोटे कमरों के निर्माण का संकेत देता है. 1674 में किसी समय बारहदरी, जिसे पुराने गवर्नर हाउस के नाम से जाना जाता था, पर हेस्टिंग्स का कब्ज़ा हो गया था. इसकी स्मृति में लॉर्ड कर्जन के आदेश से दीवार में एक पट्टिका लगाई गई. राजा सहदेव की जीत की याद दिलाने वाली एक पत्थर की छतरी और पास के विजयगढ़ व रायगढ़ को जोड़ने वाली एक भूमिगत सुरंग ऐतिहासिक आकर्षण की अतिरिक्त परतें प्रदान करती है. 1815 ई. से महल का उपयोग राज्य कैदियों के लिए किया जाने लगा. कुछ महत्वपूर्ण कैदी त्रिंबकजी डेंगलिया, नवाब मुन्ना जान, अवध के बादशाह बेगम, टोंक के शाह थे.

ऐसे पहुंचे किले तक.
ऐसे पहुंचे किले तक. (Photo Credit; ETV Bharat)

टीवी सीरियल-फिल्मों की शूटिंग: चुनार किले में कई फिल्मों और टीवी सीरियलों की भी शूटिंग हुई है. 90 के दशक में मशहूर टीवी सीरियल चंद्रकांता की भी शूटिंग चुनार किले में हुई थी. इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर, वेब सीरीज मिर्जापुर, भोजपुरी फिल्म आई मिलन की रात, नागराज और रक्तअंचल जैसी चर्चित फिल्में इस कड़ी में शामिल हैं.

चुनार किला.
चुनार किला. (Photo Credit; ETV Bharat)

सामरिक महत्व: गंगा के तट पर स्थित यह किला हमेशा से ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है. देश पर शासन करने वाले हर शासक के लिए चुनार का किला जीतना गौरव का प्रतीक बन गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले के निर्माण से लेकर किले पर कब्जा करने तक लगभग 17 से अधिक शासकों ने शासन किया. मुगल शासकों, अंग्रेजों की दिलचस्पी से इसे प्रसिद्धि मिली. सभी ने इस प्राचीन शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी.

किले में घूमने आए सैलानी.
किले में घूमने आए सैलानी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सैन्य गढ़: गंगा पर स्थित किला पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जिससे शासकों को नदी यातायात और भूमि मार्गों की निगरानी करने में सहूलियत होती थी.

ऐतिहासिक महत्व: यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच सत्ता संघर्ष की कुंजी थी. अकबर ने इसके महत्व को पहचानते हुए अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित करने के लिए इस पर कब्जा कर लिया था. हमलावरों से रक्षा के लिए मोटी दीवारें और तिरछे छिद्रों जैसी रणनीतिक विशेषताएं हैं.

चुनार किले में ऐतिहासिक इमारतें.
चुनार किले में ऐतिहासिक इमारतें. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक नजर चुनार किले से जड़े खास तथ्यों पर

  • प्राचीन साहित्य में चरणाद्रि, नैनागढ़ नाम से उल्लेख 1883 ई. में लिखित ग्रियर्सन जैक्सन के गजेटियर में मिलता है. ग्रियर्सन इन नामों की ऐतिहासिकता को लोक आख्यान पर आधारित मानते हैं. 'नैनागढ़' का उल्लेख जगनिक के 'आल्हाखण्ड' में मिलता है. हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है.
  • 1781 में बनारस के राजा चेतसिंह और बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच में संघर्ष हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स भाग कर चुनार आते हैं. उस दौरान जब यहां वे रुके तो उनके लिए एक छोटा सा भवन बनवाया गया, आज उसे हेस्टिंग्स हाउस कहते हैं. हेस्टिंग्स के चुनार आगमन का उल्लेख विलियम ह्यूज ने अपनी पुस्तक 'ट्रेवल इन इंडिया में किया है'. सूर्य घटी के बारे में यह मान्यता है कि इसे भी उसी समय में बनवाया गया.
  • कहा जाता है इस भव्य किले को राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भर्तृहरि के लिए बनवाया था. चुनार के साहित्यकार शिव प्रसाद कमल, इतिहासकार डॉ. विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव और खुद उस समय के कलेक्टर ने चुनार पर जो शिलापट्ट लगवाया है, उसमें इस बात का उल्लेख है.
  • जीडी बिनानी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहासकार ऋषभ कुमार बताते हैं कि अबुल फजल की आईने अकबरी, इलियट एंड डाउसन की पुस्तक, इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और जेएन सिन्हा ने अपनी पुस्तक में चुनार किले पर कब्जे के लिए हुमायूं और शेरशाह के बीच संघर्ष का उल्लेख किया है.
  • मध्यकाल में मुख्य रूप से चुनार किला हुमायूं और शेरशाह के बीच होने वाले संघर्ष के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दौरान कासिम सुलेमानी को यहां लाया गया. उनका मकबरा यहां स्थित है.
  • डॉ. प्रवीण कुमार मिश्र, शोधार्थी, इतिहास विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुसार 1812 में जब मराठे मिर्जापुर की ओर कूच करते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन यहां उन्होंने आक्रमण किया, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता. अंग्रेजों के काल में त्रयम्बक जी मराठे को इसी किले में छह वर्षों तक कैद किया गया था.
  • शिव प्रसाद कमल ने अपनी पुस्तक 'चुनार का सांस्कृतिक वैभव' में चुनार के पर्यटन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है. वर्तमान में किले के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल भतृहरि की समाधि एक दर्शनीय स्थल शेष देखने लायक है. चुनार शहर में इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कासिम सुलेमानी की दरगाह, रौजा इख्तियार खां, आचार्य विट्ठल नाथ का कूप (आचार्य कूप) इत्यादि.
  • देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता में विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ का उल्लेख किया गया है और यह तीनों दुर्ग ऐतिहासिक रूप से वर्तमान में भी स्थित हैं. वाराणसी के रहने वाले देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास पर बने धारावाहिक की शूटिंग चुनार किले में हुई थी. स्वतंत्रता के बाद किले को इसी धारावाहिक से पहचान मिली.
  • इतिहासकार डॉ. ऋषभ कुमार बताते हैं चुनार किला प्राचीन माध्यमिक और आधुनिक काल में उत्तर भारत का पॉलिटिकल सेंटर रहा है और पावर सेंटर के रूप में भी जाना जाता रहा है. चुनार के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं. राजनीतिक और आर्थिक, दोनों दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण रहा है. इसे राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए बनवाया था. अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले चुनार के किले पर ही आधिपत्य जमाया.

