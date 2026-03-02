ETV Bharat / state

चंद्र ग्रहण के साये में होलीः बैद्यनाथ धाम के पुजारियों से जानिए कब जलेगी होलिका और कब खेलें रंग

रिपोर्टः हितेश कुमार चौधरी

देवघरः इस बार होली के त्योहार को लेकर लोगों के मन में संशय का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था. वजह है 3 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण. लोग असमंजस में थे कि आखिर रंगों की होली 3 मार्च को खेला जाए या 4 मार्च को. इसी भ्रम को दूर करने के लिए ईटीवी भारत ने बैद्यनाथ धाम मंदिर में मौजूद वरिष्ठ पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों से खास बातचीत की.

मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा झलक ने बताया कि 3 मार्च को शाम 5:30 बजे से करीब 7:00 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा. शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है. इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है. इसी कारण इस बार होली के शुभ मुहूर्त को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है.

हितेश चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

दूसरी ओर, मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा नितेश ने जानकारी दी कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने के कारण सूतक काल के मद्देनजर होलिका दहन 3 मार्च की अहले सुबह 3:50 बजे किया जाएगा. इसके बाद सुबह 5:30 बजे हरिहर मिलन का आयोजन होगा, जिसमें बाबा पर रंग और गुलाल अर्पित किया जाएगा. बाबा पर रंग चढ़ते ही होली के उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी.