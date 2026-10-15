नई बीमारी की चपेट में बिहार के 40 प्रतिशत युवा! नींद में रुकती सांसों पर डॉक्टरों की राय
बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18-30 वर्ष के युवा एक नई बीमारी के चपेट में आ रहे हैं. रिपोर्ट- डॉक्टर रंजीत कुमार
Published : October 15, 2026 at 7:12 PM IST
पटना: बिहार के युवा इन दोनों अजीबो गरीब बीमारी के शिकार हो रहे हैं. खासकर अर्बन क्षेत्र में रहने वाले युवा स्लीप एपनिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. शोध के रिपोर्ट चौंका देने वाले हैं. 18 से 30 साल के युवाओं की सेहत पर खान-पान, तनाव और नींद की कमी के वजह से खर्राटों जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और स्लीप एपनिया जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है.
बिहार में युवाओं में बढ़ता खर्राटों का खतरा
बिहार युवायों में खान-पान की खराब आदतें, मोटापा और मानसिक तनाव के कारण 18-30 साल के युवाओं में खर्राटे लेने की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है. चेस्ट और रेस्पिरेटरी OPD में आने वाले हर 100 युवाओं में से लगभग 40 अब खर्राटों की समस्या की शिकायत करते हैं. यह समस्या पहले ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती थी. इस बीमारी ने युवाओं को भी अपने आगोश में ले लिया है.
नींद में रुक जाती हैं सांसें
बिहार के 35 साल से 40 साल के बीच के युवा खर्राटे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है. इस बीमारी को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है. इस बीमारी में कई बार रात में बार-बार सांस रुकने की शिकायत आती है. इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं.
स्टडी में चौंका देने वाले तथ्य आए सामने
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और IGIMS के डॉक्टरों ने 12,45,000 युवाओं पर की गई अपनी स्टडी में इस ट्रेंड के बारे में जानकारी दी है. चिकित्सकों का मानना है कि जो भी रोगी इलाज के लिए आते हैं वह किसी न किसी रूप में खर्राटे की समस्या से ग्रसित रहते हैं और डॉक्टर से शिकायत भी करते हैं. चिकित्सक द्वारा रोगियों को उचित इलाज की सलाह भी दी जाती है.
बदलती जीवनशैली बन रही चुनौती
युवाओं की बदलती जीवनशैली उनकी सेहत के लिए नई चुनौती बनती जा रही है. अनियमित खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, बढ़ता मोटापा और मानसिक तनाव के कारण कम उम्र में ही नींद से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं. इनमें खर्राटे लेना भी एक प्रमुख समस्या है. आपको बता दें कि आमतौर पर खर्राटों को अधिक उम्र के लोगों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी यह परेशानी देखने को मिल रही है.
40% युवा कर रहे हैं खर्राटे बीमारी के शिकायत
बिहार के 18 से 30 साल के युवाओं में 40 फीसदी तक खर्राटों की समस्या होने और 12.45 लाख युवाओं पर आईएमए और आईजीआईएमएस के डॉक्टरों की स्टडी और शोध में यह तथ्य सामने आये है. आईएमए और आईजीआईएमएस के चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से यह शोध किया है और इलाज के लिए आउटडोर में आने वाले सैंपल सर्वे के जरिए चिकित्सक इस नतीजे पर पहुंचे हैं.
सोते समय बार-बार सांस रुकने से हो सकती है समस्या
हर व्यक्ति के खर्राटे लेना किसी बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन लगातार तेज खर्राटों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है. यह ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) का लक्षण हो सकता है. इस स्थिति में सोते समय सांस बार-बार रुकती है या उसका प्रवाह कम हो जाता है. इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है और दिन में थकान, एकाग्रता में कमी तथा सुबह सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक अनुपचारित रहने पर इसका संबंध हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और टाइप-2 डायबिटीज जैसी समस्याओं से भी है.
क्या है कारण?
आईजीआईएमएस अस्पताल के श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यदेव चौबे कहते हैं कि शोध में यह पाया गया है कि 18 साल से 40 साल के उम्र के युवाओं को खर्राटे की बीमारी हो रही है. ज्यादातर मामलों में जिन युवाओं के वजन अधिक होते हैं उनकी ओर से यह शिकायत की जाती है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वजह से युवाओं में मोटापे की समस्या आ रही है.
"नींद में आपको अगर खर्राटे आते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य नाली में अवरोध उत्पन्न होता है और उसे अवरोध के वजह से आप खर्राटे लेते हैं. नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होगी और शुगर भी नियंत्रित नहीं रहेगा. कई बार तो हार्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है."- डॉक्टर सत्यदेव चौबे, श्वसन रोग विशेषज्ञ,आईजीआईएमएस अस्पताल
मोटापा बड़ी वजह
आईजीआईएमएस के प्रख्यात चिकित्सक मनीष शंकर कहते हैं कि बिहार में खर्राटे की समस्या बढ़ रही है और युवाओं खर्राटे लेने की शिकायत अधिक मिल रही है. अनियमित खान पान और तनाव के वजह से युवा ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं. मोटापे के वजह से युवा खर्राटे बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं.
क्या न करें
डॉ मनीष शंकर कहते हैं कि खर्राटे की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन हो सकती है और दिन में अनिंद्र की समस्या आ सकती है. कई बार गाड़ी चलाने के दौरान भी नींद आ जाती है. ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने से परहेज करना चाहिए. खर्राटे की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्या हो सकती है.
"60% लोगों में खर्राटे की समस्या मोटापे के वजह से होती है. आमतौर पर यह समस्या 50 साल से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को होती थी. अब यह समस्या युवाओं को हो रही है. हवाई जहाज चलाने वाले पायलट या फिर ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को अगर खर्राटे की समस्या हो तो उन्हें पहले इलाज करना चाहिए फिर ड्राइविंग करनी चाहिए."- मनीष शंकर, आईजीआईएमएस के प्रख्यात चिकित्सक
समस्या के निदान के लिए क्या करें...
डॉ मनीष शंकर का कहना है कि युवाओं को अपनी दिनचर्या और खान-पान में सुधार करना चाहिए. नियमित व्यायाम, वजन को नियंत्रित रखना, पर्याप्त नींद लेना और सोने-जागने का निश्चित समय बनाए रखना मददगार हो सकता है. करवट लेकर सोने से भी कुछ लोगों में खर्राटे कम हो सकते हैं. यदि खर्राटों के साथ सोते समय सांस रुकती है, हांफकर नींद खुलती है या दिनभर अत्यधिक नींद आती है, तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. जरूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी के जरिए समस्या की जांच की जा सकती है.
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