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नई बीमारी की चपेट में बिहार के 40 प्रतिशत युवा! नींद में रुकती सांसों पर डॉक्टरों की राय

बिहार के 40 प्रतिशत युवाओं पर स्टडी ( प्रतिकात्मक तस्वीर )

पटना: बिहार के युवा इन दोनों अजीबो गरीब बीमारी के शिकार हो रहे हैं. खासकर अर्बन क्षेत्र में रहने वाले युवा स्लीप एपनिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं. शोध के रिपोर्ट चौंका देने वाले हैं. 18 से 30 साल के युवाओं की सेहत पर खान-पान, तनाव और नींद की कमी के वजह से खर्राटों जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और स्लीप एपनिया जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है.

बिहार में युवाओं में बढ़ता खर्राटों का खतरा