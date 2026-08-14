गले में खाना अटकने पर चंद मिनट में बिगड़ सकती है हालत, जानिए क्या करें और क्या नहीं ?
सांस की नली बंद होने पर कुछ ही मिनटों में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है.
Published : August 14, 2026 at 7:52 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के एक स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत की घटना ने बच्चों के खाना खाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, पूरे मामले पर पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है. कुछ मामलों में कई बार खाना या कोई वस्तु फंसना यानी चोकिंग एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. सांस की नली पूरी तरह बंद होने पर कुछ ही मिनटों में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित अग्रवाल का कहना है कि गले में खाना या कोई दूसरी वस्तु फंसने की स्थिति को चोकिंग कहा जाता है. इसमें सांस की नली आंशिक या पूरी तरह बंद हो सकती है और कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से स्थिति जानलेवा हो सकती है.
सांस पूरी तरह रुके तो क्या करें : एक साल से अधिक उम्र के बच्चे या वयस्क के सांस न ले पाने की स्थिति में पीठ पर तेज प्रहार किए जा सकते हैं. इससे वस्तु बाहर न निकले तो एब्डोमिनल थ्रस्ट किया जाता है. एब्डोमिनल थ्रस्ट का मतलब है कि बच्चे को 45 डिग्री लिटा कर मुट्ठी से अटकी हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है. डॉक्टरों के अनुसार सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वस्तु गले में आंशिक रूप से फंसी है या सांस की नली पूरी तरह बंद हो गई है. यदि व्यक्ति खांस पा रहा है, बोल पा रहा है और सांस ले पा रहा है तो उसे जोर से खांसने देना चाहिए. इस दौरान बिना जरूरत पीठ पर हाथ मारने या मुंह में उंगली डालकर वस्तु निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.
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बेहोश होने पर तत्काल CPR : चिकित्सकों का कहना है कि अगर चोकिंग के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाए तो इसे बेहद गंभीर स्थिति माना जाता है. ऐसी हालत में तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए और CPR शुरू करना चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सांस रुकने से मस्तिष्क समेत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है.
बच्चों को खाते समय अकेला न छोड़ें : विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों में चोकिंग का खतरा ज्यादा रहता है. बच्चों को खाना हमेशा बैठाकर खिलाना चाहिए. भोजन को उनकी उम्र के अनुसार छोटे और आसानी से निगलने योग्य टुकड़ों में देना चाहिए. खाना खाते समय दौड़ना, खेलना, हंसना या मुंह में खाना रखकर बात करना भी जोखिम बढ़ा सकता है. स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को भी चोकिंग की स्थिति में प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.
स्वास्थ्य विभाग ने सैम्पल उठाए : झोटवाड़ा स्थित निजी स्कूल में पेटीज खाने के बाद 12वीं कक्षा के छात्र की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले में सीएमएचओ प्रथम की टीम ने स्कूल की कैंटीन के साथ पेटीज सप्लाई करने वाले सप्लायर के यहां से सैंपल लिए हैं. इन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा. बताया जा रहा है कि स्कूल की कैंटीन में पेटीज खाने के बाद छात्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.