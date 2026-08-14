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गले में खाना अटकने पर चंद मिनट में बिगड़ सकती है हालत, जानिए क्या करें और क्या नहीं ?

जयपुर : राजधानी जयपुर के एक स्कूल में पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत की घटना ने बच्चों के खाना खाने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, पूरे मामले पर पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है. कुछ मामलों में कई बार खाना या कोई वस्तु फंसना यानी चोकिंग एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. सांस की नली पूरी तरह बंद होने पर कुछ ही मिनटों में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति बेहोश हो सकता है. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित अग्रवाल का कहना है कि गले में खाना या कोई दूसरी वस्तु फंसने की स्थिति को चोकिंग कहा जाता है. इसमें सांस की नली आंशिक या पूरी तरह बंद हो सकती है और कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से स्थिति जानलेवा हो सकती है.

सांस पूरी तरह रुके तो क्या करें : एक साल से अधिक उम्र के बच्चे या वयस्क के सांस न ले पाने की स्थिति में पीठ पर तेज प्रहार किए जा सकते हैं. इससे वस्तु बाहर न निकले तो एब्डोमिनल थ्रस्ट किया जाता है. एब्डोमिनल थ्रस्ट का मतलब है कि बच्चे को 45 डिग्री लिटा कर मुट्ठी से अटकी हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है. डॉक्टरों के अनुसार सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि वस्तु गले में आंशिक रूप से फंसी है या सांस की नली पूरी तरह बंद हो गई है. यदि व्यक्ति खांस पा रहा है, बोल पा रहा है और सांस ले पा रहा है तो उसे जोर से खांसने देना चाहिए. इस दौरान बिना जरूरत पीठ पर हाथ मारने या मुंह में उंगली डालकर वस्तु निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.