साइबर ठगी से बचाने वाला 'संचार साथी', चोरी या गुम हुए मोबाइल को करवा सकते हैं ब्लॉक, ये सुविधाएं उपलब्ध

दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक मुकेश कुमार चौहान ने बताया कि संचार साथी ऐप के चक्षु मॉड्यूल पर धोखाधड़ी से संबंधित संदिग्ध या अवांछित कॉल, एसएमएस और वाट्सएप की रिपोर्ट करने की सुविधा मिलती है. ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर झूठी कॉल, नौकरी या लॉटरी की फर्जी पेशकश, केवाईसी या लोन के नाम पर धोखाधड़ी और सेवा समाप्ति की धमकी वाले संदिग्ध कॉल, मैसेज या वाट्सएप मैसेज को लेकर चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट की जा सकती है.

जयपुर : दैनिक जीवन में तकनीक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण साइबर ठगी एक बड़ी समस्या और गंभीर चुनौती बनती जा रही है. आमजन को साइबर ठगी के तौर तरीकों के प्रति सावचेत करने, ऐसी वारदातों पर लगाम लगाने और अपराध की रिपोर्ट के लिए भारत सरकार का संचार मंत्रालय 'संचार साथी' ऐप लाया है. इसके कई फीचर आमजन के लिए बहुत कारगर हैं. इसके 'चक्षु मॉड्यूल' में धोखाधड़ी या अवांछित कॉल को रिपोर्ट करने की सुविधा है. इसके साथ ही खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक भी किया जा सकता है.

खोए या चोरी हुए मोबाइल को करें ब्लॉक : इस ऐप पर सीईआईआर मॉड्यूल में गुम या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया जा सकता है. इससे उसका उपयोग किसी भी दूरसंचार प्रदाता के नेटवर्क में प्रयोग नहीं होगा. कोई व्यक्ति ऐसे हैंडसेट में सिम लगाता है तो उसकी जानकारी संबंधित थाने में पहुंच जाती है. इसके साथ ही जब मोबाइल मिल जाता है तो उसे अनब्लॉक भी किया जा सकता है.

अपने नाम के मोबाइल कनेक्शन की जांच : कई बार देखने में आता है कि दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग कर आपके नाम से सिम जारी करवा ली जाती है. ऐसे में उपभोक्ता यह भी पता कर सकता है कि उसके नाम से कौन-कौनसी सिम चल रही है. इसके आधार पर उपभोक्ता ऐसे मोबाइल कनेक्शन को कटवा भी सकता है, जो उसकी जानकारी के बिना हासिल किए गए हैं. इससे भविष्य में ग्राहक की पहचान का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहती है.

मोबाइल हैंडसेट की वैधता की जांच : कई बार लोग सेकंड हैंड मोबाइल लेते हैं या मोबाइल ऑनलाइन भी मंगवाते हैं. ऐसे में संचार साथी ऐप के माध्यम से आईएमईआई का उपयोग करके हैंडसेट की वैधता भी सत्यापित की जा सकती है. इसके लिए KYM के साथ 15 अंक वाला आईएमईआई नंबर लिखकर 14422 पर एसएमएस करना होता है. इसका फायदा यह है कि आप जान सकते हैं कि आप जो मोबाइल हैंडसेट ले रहे हैं. वो नकली या जाली तो नहीं है.

भारतीय नंबर से आने वाली इंटरनेशनल कॉल : इस ऐप से स्थानीय नंबर से आने वाली इंटरनेशनल कॉल को रिपोर्ट करने की भी सुविधा मिलती है. कई अंतरराष्ट्रीय कॉल अवैध दूरसंचार सेटअप पर इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर उन्हें घरेलू कॉल के रूप में लोगों को ट्रांसफर की जाती है. ऐसी कॉल की रिपोर्ट करने से सरकार को अवैध दूरसंचार एक्सचेंज के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलती है. ऐसी कॉल का उपयोग रंगदारी के लिए लोगों को धमकाने के लिए भी किया जाता है. इन कॉल से सरकारी राजस्व का तो नुकसान होता ही है. साथ ही ऐसी कॉल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होती हैं.