ETV Bharat / state

उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा, आस्था के साथ रोमांच का सगंम, जानिए क्या है मान्यता

सरकार ने बीते कुछ वर्षों में शीतकालीन चारधाम यात्रा की पहल की है, ताकि श्रद्धालु सर्दियों में भी देवभूमि की आस्था से जुड़े रहें.

Etv Bharat
उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 4:02 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

किरणकांत शर्मा...

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हर साल अप्रैल-मई से शुरू होकर अक्टूबर-नवंबर तक चलती है. चारोंधाम के कपाट बंद होने के साथ ही परंपरागत यात्रा का समापन माना जाता था, लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा को और अधिक रोमांचक व यादगार बनाना चाहते है तो अपना बैग पैक कर लें. क्योंकि कपाट बंद होने के बाद भी आप चारोंधाम की यात्रा कर सकते है और विशेष पूजा-अर्चना भी करा सकते हैं.

दरअसल, राज्य सरकार ने बीते कुछ वर्षों में शीतकालीन चारधाम यात्रा की पहल की है, ताकि श्रद्धालु सर्दियों के मौसम में भी देवभूमि की आस्था से जुड़े रहें. इस योजना का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है, ताकि ठंड के मौसम में भी स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते रहें. अगर आप इस शीतकालीन यात्रा का प्लान बना रहे है तो हम आपको बताते है कि कैसे कपाट बंद होने के बाद बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते है.

जैसे ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट सर्दियों के लिए बंद होते हैं, भगवान् की प्रतिमाओं को परंपरा के अनुसार शीतकालीन गद्दीस्थल लाया जाता है. इन स्थानों पर ही पूजा-अर्चना और दर्शन का आयोजन होता है और यहीं पर सभी देवी-देवताओं के दर्शन किए जाते है.

जानिए कहां होती है सर्दियों में पूजा-अर्चना: माता यमुना की शीतकालीन पूजा खरसाली में होती है. वहीं गंगोत्री धाम की प्रतिमा मूंखबा गांव में विराजमान की जाती है. ऐसा ही बाबा केदारनाथ नाथ का भी शीतकालीन गद्दी स्थल है. केदारनाथ धाम के भगवान शिव ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पूजे जाते हैं. जबकि बदरीनाथ धाम के भगवान विष्णु पांडुकेश्वर के योगध्यान बदरी मंदिर में विराजते हैं. इन चार स्थलों पर सर्दियों में विशेष पूजा होती है और श्रद्धालु यहां जाकर उसी भाव से दर्शन कर सकते हैं, जैसे मुख्य धामों में करते हैं. खास बात ये है कि शीतकालीन यात्रा का भी महत्त्व ठीक वैसा ही है, जैसा कपाट बंद होने से पहले होता है.

हरिद्वार से शुरू होती है यात्रा की राह: शीतकालीन चारधाम यात्रा की भी शुरुवात अधिकतर श्रद्धालु हरिद्वार या ऋषिकेश से करते हैं. यही से यात्रा की पारंपरिक शुरुआत होती है. हरिद्वार से पहले पड़ाव के रूप में बरकोट पहुंचा जाता है, जहां से खरसाली यमुनोत्री का शीतकालीन स्थल का मार्ग है. इसके बाद उत्तरकाशी होते हुए मूंखबा गंगोत्री का शीतकालीन स्थल. इसके बाद फिर रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी मार्ग से होकर ऊखीमठ केदारनाथ का शीतकालीन स्थल और अंत में जोशीमठ पांडुकेश्वर बदरीनाथ का शीतकालीन स्थल तक पहुंचा जाता है.

पूरी यात्रा लगभग सात से आठ दिनों में पूरी की जा सकती है: राज्य पर्यटन विभाग ने इस मार्ग को धार्मिक-सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित किया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिले.

    .

हेलीकॉप्टर सेवा नहीं सड़क मार्ग से ही होगी यात्रा: आपको ये भी ध्यान रखना होगा अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे है तो देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक ही हवाई मार्ग से आ सकते है. गर्मी के मौसम में चारधाम तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, लेकिन सर्दियों में यह सुविधा बंद रहती है. शीतकालीन चारधाम यात्रा पूरी तरह सड़क मार्ग से ही की जाती है. हेलीकॉप्टर सेवाओं पर मौसम की मार के कारण उड़ानें असुरक्षित मानी जाती हैं. इसीलिए सरकार ने सड़क मार्ग से ही शीतकालीन यात्रा चलाने का प्लान बनाया था.

मुख्यमंत्री के सचिव बंशीधर तिवारी की माने तो जैसे-जैसे शीतकालीन यात्रा में साल दर साल बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हो सकता है की भविष्य में हम शीतकालीन यात्रा के लिए भी हेली सुविधा उपलब्ध करवाएं. हलाकि कुछ स्थानों तक सर्दी में भी हेली से पहुंचा जा सकता है.

नवंबर से शुरू होगी यात्रा, बर्फबारी के बीच अद्भुत नजारा: चारधाम के कपाट बंद होने के बाद आमतौर पर नवंबर के दूसरे सप्ताह से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होती है. इस समय उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो जाता है. सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत वातावरण में पूजा अर्चना का अनुभव श्रद्धालुओं के लिए दिव्य बन जाता है. हालांकि इस दौरान मौसम चुनौतीपूर्ण रहता है. तापमान कई बार शून्य के आसपास पहुंच जाता है. इसलिए यात्रियों को गर्म कपड़ों, ऊनी दस्तानों, जूतों और जरूरी दवाओं के साथ यात्रा करनी चाहिए. यात्रा के पहले स्थानीय प्रशासन से मौसम की जानकारी लेना भी आवश्यक है.

यात्रियों को इन सावधानियों का रखना होगा ध्यान:

  • शीतकालीन यात्रा में सड़कें कई बार फिसलन भरी हो सकती हैं. प
  • हाड़ी इलाकों में कोहरे और बर्फ की वजह से विजिब्लटी कम हो जाती है, ऐसे में दिन के समय यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होता है.
  • ड्राइवरों को पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए.
  • साथ ही तीर्थयात्री अपने साथ भोजन-सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा किट और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था रखें.
  • स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत वाले लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही यात्रा करनी चाहिए.

बदरीनाथ के पुरोहित समाज से जुड़े पंडित आशुतोष डिमरी का कहना है कि चारधाम के कपाट भले ही बंद हो जाएं, लेकिन श्रद्धा का मार्ग कभी बंद नहीं होता. जितना महत्व मुख्य धामों में दर्शन का है, उतना ही महत्व शीतकालीन गद्दीस्थलों पर दर्शन का भी है. भगवान बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सर्दियों में इन्हीं स्थलों पर पूजे जाते हैं. श्रद्धालु यहां जाकर वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें मुख्य धाम में दर्शन का लाभ मिलता है, वो ही उन्हें यहां भी मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की यह पहल धार्मिक पर्यटन को निरंतर बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रही है.

सरकार की योजना से बढ़ा पर्यटन का दायरा: उतराखंड सरकार ने वर्ष 2021 से इस पहल को गंभीरता से लागू किया. पर्यटन विभाग ने विंटर चारधाम सर्किट के रूप में इसे प्रचारित किया है. इसके अंतर्गत स्थानीय होटल, होमस्टे, यातायात सेवाओं और पुरोहित समाज को जोड़ा गया है. इससे ठंड के मौसम में भी हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य यह है कि गर्मियों के बाद जब आमतौर पर तीर्थयात्रा ठप हो जाती थी, तब भी धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियां जारी रहें, पिछले दो वर्षों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है.

साल 2023-2024 में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या: पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मुख्य चार धाम यात्रा की, जबकि 2024 में यह संख्या 32 लाख से ऊपर रही. इनमें से हजारों श्रद्धालु बाद में शीतकालीन यात्रा में भी शामिल हुए.

  • शीतकालीन यात्रा के दौरान चारोंधामों के प्रवास स्थल के 77,093 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए.
  • शीतकाल के दौरान पिछले साल बदरीनाथ धाम के प्रवास स्थल पांडुकेश्वर में 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच 25,950 श्रद्धालुओं ने भगवान उद्धव जी और कुबेर जी के दर्शन किए.
  • केदारनाथ धाम के प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 24 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच 31,907 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए.
  • गंगोत्री धाम के प्रवास स्थल मुखबा में 4 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच 16,269 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए.
  • यमुनोत्री धाम के प्रवास स्थल खरसाली खुशीमठ में 4 नवंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच 2,967 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए.

इसमें कोई दो राय नहीं कि कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन चार धाम यात्रा से स्थानीय लोगों की आजीविका को बड़ी मदद मिलती है. होमस्टे, स्थानीय बाजार, परिवहन सेवाएं और धार्मिक आयोजन इस दौरान भी सक्रिय रहते हैं, जहां पहले सर्दियों में पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था. वहीं अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं से रौनक रहती है. अगर आप भी चाहते है तो बिना संकोच किये आ सकते है शीतकालीन चारधाम यात्रा पर.

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
UTTARAKHAND WINTER YATRA
उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा
उत्तराखंड चारधाम यात्रा
CHARDHAM WINTER YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.