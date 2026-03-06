ETV Bharat / state

दिल्ली के LG वीके सक्सेना का पौने चार साल का कार्यकाल, तत्कालीन AAP सरकार से जमकर हुआ था टकराव, जानें सब

कथित शराब घोटाले की एलजी वीके सक्सेना ने शुरू कराई थी जांच, इसके बाद बढ़ते गए तत्कालीन AAP सरकार से मतभेद

जानिए कैसा रहा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का पौने चार साल का कार्यकाल
जानिए कैसा रहा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का पौने चार साल का कार्यकाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 3:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का तबादला लद्दाख हो गया है. वह करीब पौने चार साल तक दिल्ली के एलजी रहे. 23 मई 2022 में उन्हें दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. दिल्ली में एलजी का कार्यभार संभालने के बाद वीके सक्सेना ने सबसे पहले जून में दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ई-संजीवनी सेवाएं शुरू की.

अक्टूबर 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के लाखों आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 शुरू की. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एक बड़ा अभियान शुरू कराया. उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त दिल्ली अभियान की शुरूआत की. इसके तहत एक साथ 15 हजार किलोग्राम अवैध नशीली दवाएं नष्ट की गईं.

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाकर दिल्ली से गुजरात तक के ड्रग रैकेट के फंडाफोड़ किया. इसके साथ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के निपटान और पारदर्शिता व गोपनीयता सुनिश्तित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की. इसको सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) नाम दिया गया.

वीके सक्सेना के कार्यकाल में बढ़ीं दिल्ली के एलजी की शक्तियां

अरविंद केजरीवाल सरकार से लगातार टकराव के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सर्विसेज विभाग और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने वाले विजिलेंस विभाग को दिल्ली सरकार की जगह सीधा एलजी से संबद्ध कर दिया गया. केंद्र सरकार ने यह कदम उठाते हुए दिल्ली के एलजी की शक्तियों में वृद्धि की. इसके बाद दिल्ली सरकार के पास किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबित करने का अधिकार खत्म हो गया.

इसके बाद दिल्ली सरकार के पास सिर्फ किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन के लिए एलजी के पास सिफारिश भेजने का ही अधिकार रह गया. इस सिफारिश को मानने के लिए एलजी बाध्य नहीं रहे. दिल्ली सरकार और एलजी की शक्तियों को लेकर केजरीवाल कई बार सुप्रीम कोर्ट भी गए. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से कई निर्णय एलजी के पक्ष में आए. वहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग और निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार के पक्ष में आया तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एलजी को ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन की शक्ति दे दी.

कथित शराब घोटाले की शुरू कराई थी जांच, इसके बाद बढ़ते गए आप सरकार से मतभेद

दिल्ली के एलजी का पदभार संभालने के तीन महीने बाद ही वीके सक्सेना ने अगस्त में दिल्ली की कथित आबकारी नीति और उसकी आड़ में किए गए घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए. उसके बाद सबसे पहले दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त सहित कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई. इसके बाद फिर सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित बीआरएस नेता के. कविता सहित कई शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ. एलजी ने बेहिचक सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी को केस चलाने की अनुमित दी.

इसके बाद से ही लगातार एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव बढ़ता चला गया. आप नेताओं पर शराब घोटाले की जांच में सहयोग कर दिल्ली सर्विसेज विभाग और विजिलेंस विभाग के सेक्रेटरी वीवीके राजशेखर के ऑफिस से आप नेताओं पर फाइलें गायब करने का भी आरोप लगा. राजशेखर पर आप नेताओं एलजी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया. इस मामले के बाद राजशेखर और सरकार में भी टकराव हुआ.

AAP की तत्कालीन सरकार ने खूब किए थे एलजी के खिलाफ मुकदमे, रेखा सरकार ने लिए वापस

आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच करीब ढ़ाई साल तक टकराव चलता रहा, जब तक दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन गई. इस समय अवधि में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एलजी वीके सक्सेना पर अपनी सरकार के काम और योजनाओं को रोकने के आरोप लगाते हुए कई मामलों में कोर्ट में एलजी के खिलाफ मुकदमे शुरू कराए. इनमें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति का मामला, दिल्ली जल बोर्ड की फंडिंग, दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की नियुक्ति, विदेश में शिक्षकों की ट्रेनिंग और यमुना प्रदूषण पर उच्च स्तरीय समिति से संबंधित कई मुकदमे उपराज्यपाल के खिलाफ किए. इसके बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो पिछले साल सरकार ने एलजी के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की. अब वह प्रक्रिया पूरी होने के बाद एलजी वीके सक्सेना का तबादला भी लद्दाख कर दिया गया.

आप सरकार ने वीके सक्सेना पर अपनी इन योजनाओं को रोकने का लगाया आरोप

अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने की महिला सम्मान योजना पर रोक लगा दी थी. साथ ही राशन की होम डिलिवरी की योजना को रोकना, बस मार्शलों को हटाना शामिल है.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनवाए कई पार्क

एलजी वीके सक्सेना ने बांसेरा पार्क, असिता ईस्ट के अलावा डीडीए से कई बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित कराए. एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए पार्कों का निर्माण भी कराया. डीडीए के चेयरमैन के रूप में उन्होंने डीडीए से कई ऐसे पार्कों का निर्माण कराया, जिनसे दिल्ली में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ीं. सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क, अक्षरधाम के पास स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, वजीराबाद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क, आईटीओ पर यमुना किनारे स्थित असिता ईस्ट जैसे पार्कों का निर्माण कराया. ये पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं.

