दिल्ली के LG वीके सक्सेना का पौने चार साल का कार्यकाल, तत्कालीन AAP सरकार से जमकर हुआ था टकराव, जानें सब

नई दिल्लीः दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का तबादला लद्दाख हो गया है. वह करीब पौने चार साल तक दिल्ली के एलजी रहे. 23 मई 2022 में उन्हें दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. दिल्ली में एलजी का कार्यभार संभालने के बाद वीके सक्सेना ने सबसे पहले जून में दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ई-संजीवनी सेवाएं शुरू की.

अक्टूबर 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के लाखों आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 शुरू की. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस से एक बड़ा अभियान शुरू कराया. उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त दिल्ली अभियान की शुरूआत की. इसके तहत एक साथ 15 हजार किलोग्राम अवैध नशीली दवाएं नष्ट की गईं.

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाकर दिल्ली से गुजरात तक के ड्रग रैकेट के फंडाफोड़ किया. इसके साथ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के निपटान और पारदर्शिता व गोपनीयता सुनिश्तित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की. इसको सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली (वीसीआईएमएस) नाम दिया गया.

वीके सक्सेना के कार्यकाल में बढ़ीं दिल्ली के एलजी की शक्तियां

अरविंद केजरीवाल सरकार से लगातार टकराव के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सर्विसेज विभाग और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने वाले विजिलेंस विभाग को दिल्ली सरकार की जगह सीधा एलजी से संबद्ध कर दिया गया. केंद्र सरकार ने यह कदम उठाते हुए दिल्ली के एलजी की शक्तियों में वृद्धि की. इसके बाद दिल्ली सरकार के पास किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबित करने का अधिकार खत्म हो गया.

इसके बाद दिल्ली सरकार के पास सिर्फ किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन के लिए एलजी के पास सिफारिश भेजने का ही अधिकार रह गया. इस सिफारिश को मानने के लिए एलजी बाध्य नहीं रहे. दिल्ली सरकार और एलजी की शक्तियों को लेकर केजरीवाल कई बार सुप्रीम कोर्ट भी गए. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से कई निर्णय एलजी के पक्ष में आए. वहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग और निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल सरकार के पक्ष में आया तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एलजी को ट्रांसफर, पोस्टिंग और निलंबन की शक्ति दे दी.

कथित शराब घोटाले की शुरू कराई थी जांच, इसके बाद बढ़ते गए आप सरकार से मतभेद

दिल्ली के एलजी का पदभार संभालने के तीन महीने बाद ही वीके सक्सेना ने अगस्त में दिल्ली की कथित आबकारी नीति और उसकी आड़ में किए गए घोटाले को लेकर जांच के आदेश दिए. उसके बाद सबसे पहले दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त सहित कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई. इसके बाद फिर सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित बीआरएस नेता के. कविता सहित कई शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ. एलजी ने बेहिचक सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी को केस चलाने की अनुमित दी.