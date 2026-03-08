ETV Bharat / state

IAS की तैयारी कर रही मायावती के सामने एक दिन खड़ी थी अफसरों की फौज? जानिए शिक्षक से सीएम बनने की कहानी

यूपी की 4 बार की महिला मुख्यमंत्री रहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ.

मायावती की कहानी
मायावती की कहानी (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 8:08 PM IST

लखनऊ: बसपा सुप्रीमो मायावती देश की उन शक्तिशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने संघर्ष कर अपने दम पर राजनीति में एक मुकाम हासिल किया. यूपी के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा कायम किया. 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भले कांशीराम ने की हो, लेकिन साये की तरह उनके साथ मायावती ने कदम से कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई. पार्टी खड़ी करने के लिए मायावती के संघर्ष का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह खुद साइकिल पर सवार होकर बैठकर निकल गई थी. उनके संघर्षों का ही नतीजा है कि चार बार यूपी की सत्ता पर बसपा ने राज किया है. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पढ़िए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रेरणादायक कहानी...

प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी मायावती: राजनीति के जानकार बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था. बचपन में उन्हें राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी. वह शुरुआत से ही पढ़ने लिखने से मुखरती थी. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी भी की. बता दें, माया गरीबों और वंचितों के खातिर आवाज उठाने के लिए हमेशा आगे आती रहीं.

मायावती का जीवन और संघर्ष
मायावती का जीवन और संघर्ष (ETV Bharat)

बसपा सुप्रीमो राजनीति में हाथ आजमाने के बजाय एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर गरीबों का उत्थान करना चाहती थी. उन्होंने आईएएस अधिकारी बनने का टारगेट भी सेट किया था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था. उसके बाद उनकी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम से हो गई.

ऐसे हुई राजनीति में एंट्री: कांशीराम ने मायावती को राजनीति में आने का न्योता दिया. हालांकि, बसपा सुप्रीमो इस पर तैयार नहीं हुई थी. तब कांशीराम ने उनसे पूछा था कि आखिर वह क्या करना चाहती हैं, तब मायावती ने कहा था कि उनका लक्ष्य प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज का उत्थान करना है, गरीबों को न्याय दिलाना है. इसके बाद कांशीराम ने मायावती से कहा कि ये काम और भी बेहतर तरीके से राजनीति में कदम रखकर किया जा सकता है. कांशीराम की इस बात का मायावती पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने पिता की मर्जी न होने के बावजूद भी राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए. इस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति में एंट्री हो गई. हालांकि एंट्री के बाद उनका रास्ता इतना भी आसान नहीं रहा.

चुनावी राजनीति में उभरती ताकत
चुनावी राजनीति में उभरती ताकत (ETV Bharat)

उन्हें राजनीति में मुकाम हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा. स्ट्रगल करने से मायावती कभी भी पीछे नहीं हटीं. अपने समाज को एकत्र करने के लिए वह खुद साइकिल पर सवार होकर उनसे मिलने निकल जाया करती थीं. छोटी-छोटी बैठकें और सभाएं वह साइकिल से जाकर ही निपटा देती थीं.

मायावती को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा हाथ: साल 1984 में स्थापित हुई बहुजन समाज पार्टी में उस समय नेता तो कई जुड़ गए थे, लेकिन कोई सशक्त महिला नेता नहीं थी. मायावती ने पार्टी में एंट्री ली और कांशीराम लगातार मायावती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते थे. पार्टी के कई नेताओं को यह बुरा भी लगता था, लेकिन कांशीराम को यह पता था कि किस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ मायावती पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही हैं. यही वजह थी कि उन्होंने देश स्तर पर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए खुद देश के विभिन्न राज्यों का रुख किया. उन दिनों उत्तर प्रदेश का प्रभार मायावती को सौंप दिया गया था. इसके बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने की मन में ठान ली और कठिन रास्तों पर संघर्ष के लिए निकल पड़ीं.

मुख्यमंत्री बनने तक का सफर
मुख्यमंत्री बनने तक का सफर (ETV Bharat)

मायावती की मेहनत से मिली थी बसपा को आयोग से मान्यता: बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 1984 में राजनीति में कदम रखते हुए पहली बार उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई. हालांकि बसपा सुप्रीमो को पहली बार ही हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में तीसरा स्थान मिला. उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से 1 साल बाद उपचुनाव में फिर किस्मत आजमाई. गांव-गांव पैदल और साइकिल से मायावती पहुंचती रहीं. जहां 1984 में कैराना लोकसभा सीट पर उन्हें सिर्फ 5700 वोट मिले थे. वहीं, 1 साल में ही 1985 के बिजनौर लोकसभा सीट में वोटों की संख्या 65000 तक पहुंच गई. मायावती समझ गईं कि वह एक दिन जरूर कामयाब होंगी.

मायावती
मायावती (ETV Bharat)

इसके बाद मायावती ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा और 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया. इसके बाद उनके जीतने की संभावना और प्रबल होने लगी. मायावती के चुनाव अभियान का ही नतीजा था कि बहुजन समाज पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी. पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह हाथी हो गया था. 1984 से 1989 तक मायावती और कांशीराम ने पार्टी की मजबूती के लिए खूब संघर्ष किया.

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री
यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

4 बार रहीं मुख्यमंत्री: मायावती उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में 4 बार सत्ता पर काबिज रहीं. साल 1995, 1997, 2002-2003 और 2007-2012 तक. उनका सबसे लंबा कार्यकाल 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक रहा, जिसमें उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ पूरे 5 साल तक शासन किया.

शून्य से शिखर तक पार्टी का सफर: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीएसपी को शून्य से शिखर तक जरूर पहुंचाया, लेकिन आज पार्टी की स्थिति फिर से शिखर से शून्य पर आ गई है. बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से इसे अर्श पर ले जाने के लिए जुट गई हैं. पदाधिकारियों के साथ बैठककर संगठन में फेरबदल कर रही हैं. वफादार नेताओं को पद सौंप रही हैं, साथ ही खुद भी जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आ रही हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरणों को साधने पर भी उनका पूरा फोकस है.

बसपा सुप्रीमो मायावती
बसपा सुप्रीमो मायावती (ETV Bharat)

क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार: सीनियर जर्नलिस्ट रवि गुप्ता का कहना है कि 'जब भी देश भर में सशक्त महिलाओं की बात होगी, तो मायावती का नाम हमेशा चर्चा में रहेगा. कैसे एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बेटी ने नेशनल लेवल पर बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार शासन किया. अभी भी भले पार्टी की स्थिति सही न हो, लेकिन मायावती का प्रयास लगातार जारी है. आने वाले समय में फिर से पार्टी खड़ी होगी ऐसा राजनीतिक दल भी मान रहे हैं, क्योंकि मायावती अच्छी रणनीतिकार हैं और वह अपनी रणनीति पर काम भी कर रही हैं'.

