ETV Bharat / state

औषधीय गुणों से भरपूर लिंगडी की सब्जी, विटामिन्स-एंटीऑक्सिडेंट्स का है भंडार, जानें इसके फायदे

वहीं, वर्तमान की अगर बात करें तो इन दिनों पहाड़ी इलाकों में लिंगड़ी सब्जी की पैदावार देखने को मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहाड़ों से इसे तोड़कर बाजारों में बेचकर अपनी आर्थिकी भी मजबूत कर रहे हैं. लेकिन इस बार सर्दियों के दौरान बारिश न होने के चलते लिंगड़ी के उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते बाजार में इसके दाम अब पांच गुना बढ़ गए हैं. ग्रामीण सुबह जंगलों में लिंगड़ी की तलाश के लिए निकल जाते हैं और दोपहर तक जंगल से लिंगड़ी तोड़कर बाजारों में से बेचने के लिए पहुंच रहे हैं.

आयुर्वेदा विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष सूद ने बताया, 'लिंगड़ी जंगल में प्राकृतिक रूप से तैयार होती है. यह एक औषधीय जड़ी-बूटी की तरह कार्य करता है. इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स तत्व भरपूर होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं. इसके अलावा विटामिन A प्रचुर मात्रा में होती है, जो आंखों की सेहत के लिए लाभदायक है. लिंगड़ी की सब्जी में विटामिन C होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. लिंगड़ी का मौसम सीमित समय के लिए होता है, जो लोग इसे अपने आहार में शामिल करते हैं, उन्हें पाचन तंत्र, त्वचा व हड्डियों से संबंधित लाभ मिलते हैं'.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जंगल जहां विभिन्न जैव विविधताओं से भरे हुए हैं तो वहीं यहां पर कई औषधीय गुण वाले फल और सब्जियां भी पाई जाती है. हिमालय के जंगलों में कई बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती है, जो जीवन रक्षक दवाओं में प्रयोग होती है. इसके अलावा अलग-अलग मौसम के अनुसार यहां पर जंगली सब्जियों का भी उत्पादन होता है. जो मानव शरीर के लिए काफी जरूरी है और उसमें मौजूद औषधीय गुण कई बीमारियों को ठीक करने की भी क्षमता रखते हैं, उनमें लिंगड़ी की सब्जी भी शामिल है.

लिंगड़ी की सब्जी बेचती महिला (ETV Bharat)

हिमाचल के जंगलों में पाई जाती है लिंगड़ी

लिंगड़ी की पैदावार हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला, किन्नौर और चंबा आदि जगहों पर पाई जाती है. यहां पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली फर्न प्रजाति की इस सब्जी को लिंगड, लिंगड़ी सहित कई अन्य नामों से जाना जाता है. खास बात यह है कि यह सर्दियों के मौसम मे घने जंगल के बीच में प्राकृतिक रूप से तैयार होना शुरू हो जाती है, और अप्रैल-मई महीने में यह बाजार में आ जाती हैं. इस सब्जी को आहार के रूप मे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वर्षों से इस्तेमाल करते आए हैं. सब्जी के साथ-साथ इसका अचार भी तैयार किया जाता है.

इस साल 80 से 100 रुपए प्रति किलो हुए दाम

जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी की बात करें तो यहां पर भी ग्रामीणों के द्वारा लिंगड़ी की सब्जी बेचने के लिए लाई जा रही है. बीते साल की बात करें तो लिंगड़ी यहां पर 30 रुपये से लेकर 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, लेकिन इस साल इसके दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो हो गए हैं. बाजार में भी ग्रामीणों के द्वारा जो लिंगड़ी बेचने के लिए लाई जा रही है. वह भी 100 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि इस बार लिंगड़ी की पैदावार जंगलों में काफी कम है और सब्जी की तलाश में उन्हें काफी दूर जाना पड़ रहा है. जिसके चलते उनकी मेहनत और समय भी काफी बढ़ गया है. ऐसे में लिंगड़ी के कम पैदावार का असर इसके दामों पर देखने को मिल रहा है और विभिन्न बाजारों में इसे 100 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है.

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इंदिरा देवी ने बताया, 'लिंगड़ी का मौसम बहुत छोटा होता है. केवल गर्मियों के कुछ हफ्तों तक ही यह जंगलों में पाया जाता है. इसलिए इसके शौकीन लोग इसका अचार बनाकर स्टोर कर लेते हैं. ताकि साल भर इसका स्वाद और लाभ ले सकें. सुबह-सुबह ग्रामीण महिलाएं जंगलों का रुख करती हैं और कठिन मेहनत के बाद दिनभर में एक बोरा भर लिंगड़ी इकट्ठा करती हैं. वह अपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ जाकर जंगल में से एकत्र करते हैं और इसका अचार तैयार कर विभिन्न मेलों में बेचने के लिए जाते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है'.

लिंगड़ी की सब्जी पौष्टिकता से भरपूर

जंगल में पाई जाने वाली लिंगड़ी की सब्जी पौष्टिकता से भरपूर है. इसका पौधा पत्तियों और डंठल के रूप मे और आगे से कुंडेनुमा मुड़ा हुआ होता है. इसमें बारीक भूरे रंग के रेशे होते हैं. यह देखने मे गहरे हरे रंग का होता है और स्वाद और पौष्टिकता में यह लाजवाब होता है. इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ग्रामीण इस सब्जी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. वही, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह रोजगार का साधन भी है. इन्हें पहाड़ों से निकालकर लोग शहर,कस्बों में बेचने के लिए ले जाते हैं और वर्तमान में यह सब्जी 100 रुपए से लेकर 120 रुपये प्रति किलो तक में बिक रही है.

विटामिन्स-एंटीऑक्सिडेंट्स का भंडार है लिंगड़ी (ETV Bharat)

ढालपुर की सब्जी विक्रेता मीना देवी ने बताया, 'वह जंगलों से लिंगड़ी तोड़कर लाती हैं, लेकिन अबकी बार पैदावार कम होने के चलते उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही है. पहले वह इस 50 या 60 रुपए प्रति किलो तक बेचती थी, लेकिन इस बार पैदावार कम होने के चलते बाजार में से 100 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है. लिंगड़ी की सब्जी को घने जंगलों में तलाश करना पड़ता है और इसके लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है'.

सर्दियों में समय पर बारिश न होने से बढ़े लिंगडी के दाम

भुंतर सब्जी मंडी के व्यापारी राकेश कुमार ने बताया, 'सब्जी मंडी में ग्रामीणों द्वारा लिंगड़ी बेचने के लिए लाई जा रही है और सब्जी मंडी में ही वह 60 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है. बीते साल यह सब्जी 30 से लेकर 60 रुपए प्रति किलो तक बिकी थी, लेकिन इस साल सर्दियों में बारिश न होने के चलते इसकी पैदावार भी काफी कम हुई है'.

पैदावार कम होने से लिंगड़ी के दामों में उछाल (ETV Bharat)

कुल्लू कॉलेज से सेवानिवृत बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर राम लाल ने बताया, 'जंगलों में प्राकृतिक तौर पर पाई जाने वाली औषधीय सब्जी लिंगड़ी का बोटेनिकल नाम (Fiddlehead firn) हैं. यह हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसी तरह की एक और प्रजाति जंगलों में पाई जाती हैं, जो देखने में बिल्कुल लिंगड़ी की तरह होती है, लेकिन वह काफी जहरीले होती हैं और उसे खाने से कई बार लोगों की भी मौत हो जाती है. ऐसे में ग्रामीण लोग लिंगड़ी की सही पहचान रखते हैं. अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में सही जानकारी ना हो तो वह जंगलों से इसे तोड़कर बिल्कुल भी घर न लाए. क्योंकि हो सकता है कि वह जहरीली हो और उसके सेवन से व्यक्ति की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है'.

ये भी पढ़ें: खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाएं किसान, कब करें धान और मक्का की बिजाई