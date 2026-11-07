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अकाल से लड़ने का अनोखा देसी जुगाड़! बाड़मेर-जैसलमेर में 'कलार और ढूंगरे' के सहारे वर्षों तक बचता था पशुधन, अब लुप्त हो रही परंपरा

सूखे के निपटने के लिए पुरानी परंपरा ( ETV Bharat )

बाड़मेर/जैसलमेर : पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के सीमांत क्षेत्रों में गोवंश के सामने चारे और पानी का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है. कई स्थानों पर पशुपालकों के लिए अपने पशुधन का पालन-पोषण करना चुनौती बनता जा रहा है. इन परिस्थितियों के बीच रेगिस्तानी इलाकों में अकाल से निपटने की एक पुरानी पारंपरिक व्यवस्था फिर चर्चा में है. स्थानीय लोग इसे 'कलार और ढूंगरे' के नाम से जानते हैं.

अकाल से मुकाबले के लिए पहले से करते थे चारे का इंतजाम : स्थानीय निवासियों के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में पहले वर्षा की अनिश्चितता और बार-बार पड़ने वाले अकाल को देखते हुए ग्रामीण पहले से ही तैयारियां करके रखते थे. खेती के बाद बचने वाले चारे और अन्य उपयोगी सामग्री को पारंपरिक तरीकों से सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वर्षा नहीं होने की स्थिति में पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था बनी रहे. रेगिस्तानी क्षेत्रों में कलार और ढूंगरे जैसी संरचनाएं इसी पारंपरिक व्यवस्था का हिस्सा रही हैं. इनके जरिए पशुचारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता था.