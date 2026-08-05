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कचरे से कमाई का मॉडल: MRF सेंटर बदल रहे रांची की तस्वीर, जानिए कचरे से कैसे बन रहा पैसा और संसाधन

रांची: कभी शहरों के लिए सबसे बड़ी समस्या माना जाने वाला कचरा अब कमाई और संसाधन का जरिया बन रहा है. रांची नगर निगम (RMC) भी इसी सोच के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में MRF यानी Material Recovery Facility सेंटरों को विकसित कर रहा है. इन केंद्रों में कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रीसाइक्लिंग के लिए तैयार किया जाता है. उद्देश्य है कि डंपिंग ग्राउंड तक जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो और कचरे से आर्थिक लाभ भी हासिल किया जा सके.

रांची शहर से प्रतिदिन लगभग 600 से 650 टन कचरा निकलता है. इसमें करीब 300 टन सूखा कचरा होता है, जिसे MRF सेंटरों में भेजकर प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और अन्य उपयोगी सामग्री अलग की जाती है. नगर निगम की योजना शहर में कुल 12 MRF सेंटर स्थापित करने की है. इनमें हरमू, मधुकम, कर्बला चौक और वेजिटेबल मार्केट ,जेल रोड के पास समेत कई केंद्र शहर में संचालित है.

कचरे से कमाई का मॉडल (ETV Bharat)

MRF सेंटर में कैसे बदलता है कचरा संसाधन में ?

MRF सेंटर में सबसे पहले घरों और बाजारों से आए सूखे कचरे की छंटाई की जाती है. मशीनों और कर्मचारियों की मदद से प्लास्टिक, कागज, गत्ता, लोहा, एल्युमिनियम और कांच को अलग किया जाता है. इसके बाद रीसाइक्लिंग योग्य सामग्री को उद्योगों तक भेजा जाता है. प्लास्टिक से नई बोतलें, पाइप, टाइल्स और फाइबर बनाए जाते हैं. PET बोतलों से कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाला पॉलिएस्टर फाइबर तैयार होता है. पुराने कागज से दोबारा कागज, पैकेजिंग बॉक्स और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं.

रांची में कचरे का ढेर (ETV Bharat)

गीले कचरे को झिरी स्थित Bio-CNG प्लांट भेजा जाता है, जहां इससे बायो-CNG गैस और जैविक खाद बनाई जाती है. वहीं जो कचरा रीसाइकिल नहीं हो सकता, उससे RDF (Refuse Derived Fuel) तैयार कर सीमेंट कंपनियों को ईंधन के रूप में दिया जाता है.

MRF से कितनी कमाई की संभावना? रीसाइक्लिंग सामग्री की बिक्री से आय

रांची नगर निगम को MRF मॉडल से होने वाले आर्थिक लाभ को दो हिस्सों में देखा जा सकता है. MRF सेंटरों से निकलने वाले प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड और धातु जैसी सामग्री की बाजार में कीमत होती है. औसतन एक टन अच्छी गुणवत्ता वाले रीसाइक्लिंग योग्य सूखे कचरे से करीब 5 हजार से 8 हजार रुपये तक का मूल्य प्राप्त हो सकता है. एक बड़े MRF सेंटर में प्रतिदिन 30 से 50 टन कचरा प्रोसेस होने की स्थिति में लगभग 15 से 20 टन उपयोगी सामग्री निकल सकती है. इससे एक सेंटर से प्रतिदिन करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की सामग्री का कारोबार होने की संभावना रहती है.

कचरा छांटने के लिए लगी मशीन (ETV Bharat)

सभी प्रस्तावित MRF सेंटर पूरी क्षमता से संचालित होने पर सूखे कचरे की बिक्री से सालाना लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर बनने की क्षमता बताई जाती है. वास्तविक आय संचालन एजेंसी, बाजार मूल्य और अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगी.

झिरी Bio-CNG प्लांट से आर्थिक लाभ

झिरी स्थित Bio-CNG प्लांट में गीले कचरे का उपयोग किया जाता है. यहां लगभग 150 टन गीले कचरे को प्रोसेस करने की क्षमता है. इससे बायो-CNG और जैविक खाद तैयार होती है. अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग 5000 किलोग्राम बायो-CNG और करीब 25 टन जैविक खाद तैयार करने की क्षमता है. बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत लाखों रुपये प्रतिदिन तक पहुंच सकती है. PPP मॉडल के तहत नगर निगम को रॉयल्टी या लाभांश के रूप में आर्थिक फायदा मिलता है.