कचरे से कमाई का मॉडल: MRF सेंटर बदल रहे रांची की तस्वीर, जानिए कचरे से कैसे बन रहा पैसा और संसाधन
रांची में कचरे को रीसाइकिल करने के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा सेंटरों को विकसित किया जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 5, 2026 at 6:07 PM IST
रांची: कभी शहरों के लिए सबसे बड़ी समस्या माना जाने वाला कचरा अब कमाई और संसाधन का जरिया बन रहा है. रांची नगर निगम (RMC) भी इसी सोच के साथ ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में MRF यानी Material Recovery Facility सेंटरों को विकसित कर रहा है. इन केंद्रों में कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर रीसाइक्लिंग के लिए तैयार किया जाता है. उद्देश्य है कि डंपिंग ग्राउंड तक जाने वाले कचरे की मात्रा कम हो और कचरे से आर्थिक लाभ भी हासिल किया जा सके.
रांची शहर से प्रतिदिन लगभग 600 से 650 टन कचरा निकलता है. इसमें करीब 300 टन सूखा कचरा होता है, जिसे MRF सेंटरों में भेजकर प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और अन्य उपयोगी सामग्री अलग की जाती है. नगर निगम की योजना शहर में कुल 12 MRF सेंटर स्थापित करने की है. इनमें हरमू, मधुकम, कर्बला चौक और वेजिटेबल मार्केट ,जेल रोड के पास समेत कई केंद्र शहर में संचालित है.
MRF सेंटर में कैसे बदलता है कचरा संसाधन में ?
MRF सेंटर में सबसे पहले घरों और बाजारों से आए सूखे कचरे की छंटाई की जाती है. मशीनों और कर्मचारियों की मदद से प्लास्टिक, कागज, गत्ता, लोहा, एल्युमिनियम और कांच को अलग किया जाता है. इसके बाद रीसाइक्लिंग योग्य सामग्री को उद्योगों तक भेजा जाता है. प्लास्टिक से नई बोतलें, पाइप, टाइल्स और फाइबर बनाए जाते हैं. PET बोतलों से कपड़ा उद्योग में इस्तेमाल होने वाला पॉलिएस्टर फाइबर तैयार होता है. पुराने कागज से दोबारा कागज, पैकेजिंग बॉक्स और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं.
गीले कचरे को झिरी स्थित Bio-CNG प्लांट भेजा जाता है, जहां इससे बायो-CNG गैस और जैविक खाद बनाई जाती है. वहीं जो कचरा रीसाइकिल नहीं हो सकता, उससे RDF (Refuse Derived Fuel) तैयार कर सीमेंट कंपनियों को ईंधन के रूप में दिया जाता है.
MRF से कितनी कमाई की संभावना? रीसाइक्लिंग सामग्री की बिक्री से आय
रांची नगर निगम को MRF मॉडल से होने वाले आर्थिक लाभ को दो हिस्सों में देखा जा सकता है. MRF सेंटरों से निकलने वाले प्लास्टिक, कागज, कार्डबोर्ड और धातु जैसी सामग्री की बाजार में कीमत होती है. औसतन एक टन अच्छी गुणवत्ता वाले रीसाइक्लिंग योग्य सूखे कचरे से करीब 5 हजार से 8 हजार रुपये तक का मूल्य प्राप्त हो सकता है. एक बड़े MRF सेंटर में प्रतिदिन 30 से 50 टन कचरा प्रोसेस होने की स्थिति में लगभग 15 से 20 टन उपयोगी सामग्री निकल सकती है. इससे एक सेंटर से प्रतिदिन करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक की सामग्री का कारोबार होने की संभावना रहती है.
सभी प्रस्तावित MRF सेंटर पूरी क्षमता से संचालित होने पर सूखे कचरे की बिक्री से सालाना लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर बनने की क्षमता बताई जाती है. वास्तविक आय संचालन एजेंसी, बाजार मूल्य और अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगी.
झिरी Bio-CNG प्लांट से आर्थिक लाभ
झिरी स्थित Bio-CNG प्लांट में गीले कचरे का उपयोग किया जाता है. यहां लगभग 150 टन गीले कचरे को प्रोसेस करने की क्षमता है. इससे बायो-CNG और जैविक खाद तैयार होती है. अनुमान के अनुसार प्रतिदिन लगभग 5000 किलोग्राम बायो-CNG और करीब 25 टन जैविक खाद तैयार करने की क्षमता है. बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत लाखों रुपये प्रतिदिन तक पहुंच सकती है. PPP मॉडल के तहत नगर निगम को रॉयल्टी या लाभांश के रूप में आर्थिक फायदा मिलता है.
सिर्फ कमाई नहीं, खर्च में भी बचत
MRF सेंटरों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे निगम के खर्च में कमी आती है. पहले शहर का पूरा कचरा सीधे झिरी डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाता था, जिससे वाहनों के ईंधन और रखरखाव पर ज्यादा खर्च होता था. अब केवल 10 से 15 प्रतिशत अनुपयोगी कचरा ही लैंडफिल तक जाता है. इससे परिवहन खर्च कम होता है और डंपिंग ग्राउंड की उम्र बढ़ती है. भविष्य में नई जमीन खरीदने या नया लैंडफिल विकसित करने की जरूरत भी कम होगी.
स्वच्छ सर्वेक्षण और सरकारी फंड में फायदा
वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन स्वच्छ सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. MRF सेंटरों के बेहतर संचालन से रांची की रैंकिंग में सुधार हो सकता है. बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान मिलने की संभावना बढ़ती है.
रोजगार का भी जरिया
MRF सेंटरों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं. कचरा छंटाई से जुड़े कर्मचारियों और पहले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कचरा बीनने वालों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलती है.
देश के सफल मॉडल से सीख रहा रांची
इंदौर में आधुनिक MRF और 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन के कारण देशभर में उसकी पहचान बनी है. सूरत और अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा और निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है. पुणे में कबाड़ बीनने वालों की सहकारी संस्था के साथ काम करने वाला मॉडल सफल रहा है. अंबिकापुर ने महिला समूहों के जरिए जीरो वेस्ट मॉडल को मजबूत किया है. रांची नगर निगम भी इन्हीं मॉडलों की तर्ज पर कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
अधिकारियों का कहना है
MRF सेंटर के सुपरवाइजर ऋषी ठाकुर के अनुसार, सेंटर में आने वाले कचरे की वैज्ञानिक तरीके से छंटाई की जाती है. कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक सामग्री को रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाए और कम से कम कचरा लैंडफिल तक पहुंचे.
रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव के अनुसार, निगम का लक्ष्य केवल कचरे का उठाव नहीं, बल्कि उसे संसाधन में बदलना है. MRF सेंटरों के विस्तार से शहर में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत होगी.
MRF सेंटर रांची के लिए केवल सफाई व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय बदलाव का मॉडल हैं. कचरे से कमाई, लैंडफिल का दबाव कम करना, रोजगार पैदा करना और शहर को स्वच्छ बनाना इन सभी लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने की दिशा में यह बड़ा कदम है.
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