छोटी दीपावली पर बीकानेर में इस चौक में गूंजता 'वाह बनाटी वाह', 200 साल से चल आ रही परंपरा

बीकानेर में दीपावली से एक दिन पहले बनाटी खेल का आयोजन किया जाता है, जो करीब 200 सालों से अनवरत चली आ रही है.

बीकानेर में बनाटी खेल की परंपरा
बीकानेर में बनाटी खेल की परंपरा (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
बीकानेर : सांस्कृतिक शहर के रूप में पहचान रखने वाला बीकानेर सदियों से अपनी परंपराओं के निर्वहन के लिए जाना जाता है. बीकानेर शहर में हर त्योहार से जुड़ी अलग परंपरा देखने को मिल जाएगी. शहर के परकोटा क्षेत्र के बारह गुवाड़ चौक में दीपावली से एक दिन पहले ऐसी ही एक परंपरा बनाटी खेल का आयोजन किया जाता है, जो करीब 200 सालों से अनवरत चली आ रही है.

बीकानेर अपने स्पेशल भुजिया और रसगुल्ला के लिए तो पूरी दुनिया में खास है ही, लेकिन परंपरा निभाने में भी यहां के लोग पीछे नहीं हैं. दीपावली के अवसर पर शहर में एक ऐसी ही परंपरा बारहगुवाड़ चौक में पिछले 200 से अधिक सालों से निभाई जा रही है. स्थानीय भाषा में इसे बनाटी खेल के नाम से जाना जाता है. सालों पहले बुजुर्गों की ओर से शुरू की गई परंपरा को आज भी यहां के लोग जिंदा रखे हुए हैं.

बीकानेर में इस चौक में गूंजता 'वाह बनाटी वाह' (ETV Bharat Bikaner)

खेल का इतिहास : इस आयोजन से जुड़े राजेश छंगाणी कहते हैं कि बुजुर्गों ने इसको शुरू किया था. इसका उद्देश्य यह था कि दीपावली के एक दिन पहले रात को लोग इसी बहाने एकत्र हो. यह आयोजन स्नेह मिलन जैसा हो और सभी में प्रेम बना रहे. यह परंपरा आज तक अनवरत जारी है. दरअसल, इसके पीछे एक निहित उद्देश्य यह था कि पटाखों के लिए खर्चा न हो और मनोरंजन भी हो और सब एक साथ त्योहार मनाएं. मितव्ययता का संदेश भी इस आयोजन से जुड़ा क्योंकि पटाखे के लिए खर्च न हो.

200 साल से चल आ रही परंपरा
200 साल से चल आ रही परंपरा (ETV Bharat Bikaner)

कैसे बनाते बनाटी : मोहल्ले के किशन ओझा कहते हैं कि बनाटी बनाना आसान नहीं है, क्योंकि जलती हुई. आग लकड़ी के दोनों छोर पर होती है. वे कहते हैं कि बांस की लकड़ी के दोनों छोर पर बांधे जाने वाले सूत का संतुलन रखना पड़ता है. लकड़ी के दोनों तरफ सूत के कोड़े बनाए जाते हैं और उसे दो दिन तक तेल में भिगोकर रखा जाता है. जले हुए डीजल तेल में दो दिन तक इसे भिगोते है.

बनाटी खेल का आयोजन
बनाटी खेल का आयोजन (ETV Bharat Bikaner)

वजनदार होती लकड़ी : युवा राजेश कहते हैं कि बनाटी में करीब 8 से 10 किलो वजन होता है. उसे जलती मशाल के रूप में हाथ से घुमाने के साथ ही सिर के ऊपर और पैरों के नीचे से ले जाना आसान नहीं है. आने वाली पीढ़ी इस खेल में रुचि ले इसके लिए मोहल्ले के युवाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है. मोहल्ले के बुजुर्ग युवाओं को इसके लिए तैयार करते हैं. यह खेल सामंजस्य और शारीरिक दक्षता को प्रदर्शित करता है. छोटी दीपावली के दिन दो घंटे तक चलने वाले इस खेल में बच्चों से लेकर बुजुर्गों की भागीदारी देखने को मिलती है. मोहल्ले के बुजुर्गों की शुरू की गई इस परंपरा को लोग पीढ़ियों से निभा रहे हैं.

