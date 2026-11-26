संविधान सभा में बिहार की आवाज, जानिए किन मुद्दों पर प्रतिनिधियों ने रखे अपने विचार
CONSTITUTION DAY 2026: भारत के संविधान में बिहार के तीन महापुरुषों ने बेहद निर्णायक और नेतृत्वकारी भूमिका अदा की है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 26, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 12:19 PM IST
पटना: भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की विविधता, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक सूत्र में बांधने वाला ऐतिहासिक संकल्प है. संविधान निर्माण की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में बिहार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही. संविधान सभा में बिहार के 36 प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि से आकर देश की भावी व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे थे.
संविधान में बिहार के इन महापुरुषों का योगदान
इन प्रतिनिधियों में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह, आदिवासी समाज की बुलंद आवाज जयपाल सिंह मुंडा और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख नाम शामिल थे. किसी ने सामाजिक न्याय और समानता की बात उठाई तो किसी ने आदिवासी अधिकारों, अल्पसंख्यकों के हित, शिक्षा, आर्थिक विकास और संघीय व्यवस्था पर अपने विचार रखे. पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि बिहार के प्रतिनिधियों ने संविधान को केवल शासन चलाने का दस्तावेज बनाने के बजाय सामाजिक और लोकतांत्रिक बदलाव का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
सच्चिदानंद सिन्हा की ऐतिहासिक भूमिका
संविधान निर्माण की कहानी में बिहार का योगदान संविधान सभा की पहली बैठक से ही दिखाई देने लगता है. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी. इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता बिहार के वरिष्ठ विधिवेत्ता और शिक्षाविद् डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी. उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था. वह 9 और 10 दिसंबर तक इस पद पर रहे. इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया. इस तरह आजाद भारत का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत बिहार के एक ऐसे व्यक्तित्व की अध्यक्षता में हुई, जिनकी विद्वता और प्रशासनिक अनुभव का उस दौर में विशेष महत्व था.
कानून के जानकार थे डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अपने समय के बड़े विद्वान और कानून के जानकार थे. उन्होंने लंदन के इनर टेंपल से बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी. वह 1910 से 1920 तक केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य रहे. बिहार-उड़ीसा संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा 1936 से 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी निभाई. लंबे विधायी और प्रशासनिक अनुभव के साथ कानून की गहरी समझ के कारण संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए उनके नाम का प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था. डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी उन्हें अपना गुरु मानते थे.
सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान केवल संविधान सभा तक सीमित नहीं था. बिहार को अलग प्रांत बनाने की मुहिम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें बिहार के निर्माण के प्रमुख शिल्पकारों में गिना जाता है. उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग भी सार्वजनिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए किया. अपनी खेती की जमीन दान की, जिस पर आगे चलकर बिहार विधानसभा का भवन तैयार हुआ. अपनी पत्नी की स्मृति में उन्होंने अपने आवास का एक हिस्सा पुस्तकालय के लिए दान कर दिया, जो आज सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपना मकान भी सरकार को दान कर दिया था. वर्तमान में इसी परिसर के दूसरे हिस्से में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय संचालित होता है.
संविधान की मूल प्रति पटना पहुंची
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़ा संविधान निर्माण का एक बेहद दिलचस्प प्रसंग संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर से जुड़ा है. संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों के विचार-विमर्श के बाद संविधान तैयार किया था. 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया गया. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तैयारी थी. इसी बीच संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा उन दिनों काफी बीमार थे और पटना स्थित अपने आवास पर रह रहे थे. ऐसे में संविधान सभा के सदस्यों ने निर्णय लिया कि संविधान की मूल प्रति उनके पास ले जाई जाए, ताकि वह भी इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकें.
पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की मूल प्रति विशेष विमान से पटना लाई गई थी. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में सदस्यों का एक दल पटना पहुंचा और सच्चिदानंद सिन्हा के आवास पर गया. इसी आवास में आज बिहार बोर्ड का कार्यालय संचालित होता है. यहां सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए. यह घटना बिहार के संवैधानिक इतिहास का एक अनूठा प्रसंग है, क्योंकि देश के संविधान की मूल प्रति पर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पटना में हुआ था.
संविधान सभा में कुल 299 सदस्य
डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे. इनमें से 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे. कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि कुछ सदस्य बीमारी या अन्य कारणों से हस्ताक्षर नहीं कर सके थे. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा भी उन दिनों गंभीर रूप से बीमार थे. संविधान पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 6 मार्च 1950 को उनका निधन हो गया, लेकिन संविधान निर्माण में ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने वाले इस विद्वान ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अपना जुड़ाव बनाए रखा.
राजेंद्र प्रसाद का बड़ा योगदान
डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे. संविधान सभा में अलग-अलग राज्यों, समुदायों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे. ऐसे में सभी को एक मंच पर लाकर व्यापक सहमति के आधार पर संविधान तैयार कराना बड़ी चुनौती थी. डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने संतुलित व्यक्तित्व और विद्वता से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी थी.
डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की कार्यवाही को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया और अलग-अलग विचारों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान किसी एक विचारधारा या वर्ग की सोच तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें. बाद में वह देश के पहले राष्ट्रपति बने और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को मजबूत किया.
जयपाल सिंह मुंडा बने आदिवासी समाज की आवाज
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों का सवाल मजबूती से उठाया. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते समय उनकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है. उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासन में उचित भागीदारी देने की जरूरत पर जोर दिया. छोटानागपुर और संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से जुड़े उनके विचार महत्वपूर्ण थे. आज जमीन, जंगल, भाषा और आदिवासी स्वायत्तता को लेकर होने वाली चर्चाओं में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं.
अनुग्रह नारायण सिंह की सोच में राज्य हित
बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में थे. डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय संतुलन और राज्यों की मजबूती को महत्व दिया. उनका मानना था कि भारत जैसे विशाल देश में केवल केंद्र की मजबूत व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्यों को भी अपनी जरूरतों के अनुसार विकास और प्रशासन चलाने की क्षमता मिलनी चाहिए. केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. आज भी राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी और अधिकारों को लेकर होने वाली बहस में इस सोच का महत्व दिखाई देता है.
सामाजिक न्याय की मजबूत पैरवी
संविधान सभा में सामाजिक असमानता दूर करना एक बड़ा मुद्दा था. जगजीवन राम, चंद्रिका राम, रघुनंदन प्रसाद और कमलेश्वरी प्रसाद यादव जैसे प्रतिनिधियों की भूमिका इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण रही. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि इन प्रतिनिधियों ने दलितों, पिछड़े वर्गों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों को महत्व दिया. जगजीवन राम ने सामाजिक समानता और वंचित वर्गों की भागीदारी को लोकतंत्र की बुनियाद माना. वहीं, कमलेश्वरी प्रसाद यादव ने ग्रामीण समाज और किसानों से जुड़े सवालों को प्रमुखता दी. संविधान में समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और कमजोर वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था इसी व्यापक सामाजिक बदलाव की सोच से जुड़ी है.
अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात
देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सामने राष्ट्रीय एकता और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास कायम करने की चुनौती थी. बिहार से हुसैन इमाम, तजामुल हुसैन और लतिफुर रहमान जैसे प्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यकों के हितों और राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया. डॉ. गुरु रहमान ने कहा कि इन प्रतिनिधियों का मानना था कि स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक के अधिकार उसके धर्म या समुदाय के आधार पर कम नहीं होने चाहिए. संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण तथा अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार दिए गए. ये प्रावधान भारत की बहुलतावादी पहचान को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं.
केटी शाह का अलग प्रस्ताव
संविधान सभा में केटी शाह ने देश के संवैधानिक स्वरूप को लेकर महत्वपूर्ण वैचारिक प्रस्ताव रखा था. उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, संघीय और समाजवादी शब्दों को शामिल करने की मांग की थी. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि केटी शाह चाहते थे कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता स्पष्ट हो. हालांकि, उस समय उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया. बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए.
शिक्षा और विकास पर विचार
बिहार के प्रतिनिधियों में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह, महेश प्रसाद सिन्हा और सारंगधर सिन्हा जैसे नाम शिक्षा और संस्थागत विकास से जुड़े रहे. डॉ. गुरु रहमान ने कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शिक्षा को समाज और राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना. कामेश्वर सिंह ने शैक्षणिक संस्थानों के विकास में योगदान दिया था. वहीं, शिक्षा के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विचार भी संविधान सभा के विमर्श का हिस्सा रहे. संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया गया. बाद में 86वें संविधान संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया.
संघीय व्यवस्था और पंचायत
संविधान सभा में केंद्र और राज्यों के अधिकारों के साथ स्थानीय स्वशासन का विषय भी महत्वपूर्ण था. रामनारायण सिंह और रामेश्वर प्रसाद सिंह जैसे प्रतिनिधियों ने ग्रामीण प्रशासन और पंचायत व्यवस्था की जरूरत को महत्व दिया. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने और स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने की सोच उस समय भी मौजूद थी. संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया. बाद में 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला.
अन्य प्रतिनिधियों की भूमिका
बिहार से संविधान सभा में पहुंचे अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभवों के आधार पर अलग-अलग विषयों पर योगदान दिया. बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला ने व्यापार और उद्योग से जुड़े आर्थिक सवालों को महत्व दिया तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने विधायी अनुभव के आधार पर संसदीय व्यवस्था के व्यवहारिक पहलुओं पर विचार रखे. दीप नारायण सिंह और कृष्ण बल्लभ सहाय जैसे नेताओं की भूमिका प्रशासनिक व्यवस्था और शासन संचालन से जुड़े विमर्श में महत्वपूर्ण रही. श्रीकृष्ण सिंह ने स्वतंत्रता के बाद बिहार में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दिया. वहीं, जगत नारायण लाल, देवेंद्रनाथ सामंतो, सत्यनारायण सिन्हा, श्यामनंदन सहाय, पीके सेन, बाबू गुप्तनाथ सिंह, भागवत प्रसाद, जदुबंस सहाय और नारायण महथा जैसे प्रतिनिधियों ने भी अपनी राजनीतिक, सामाजिक और विधायी पृष्ठभूमि के आधार पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाई.
आज भी प्रासंगिक हैं विचार
डॉ. गुरु रहमान ने कहा कि बिहार के 36 प्रतिनिधियों की भागीदारी ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सामाजिक और क्षेत्रीय दृष्टि से व्यापक बनाया. इन प्रतिनिधियों के विचार केवल उस समय की समस्याओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनमें भविष्य के भारत की तस्वीर भी दिखाई देती थी. आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, राज्यों की स्वायत्तता और स्थानीय लोकतंत्र जैसे मुद्दे आज भी देश की नीतियों और राजनीतिक बहसों का हिस्सा हैं.
''संविधान निर्माण में बिहार के प्रतिनिधियों की भूमिका को स्कूली पाठ्यक्रम में विस्तार से शामिल किया जाए. बच्चों को केवल संविधान के निर्माण, उसके लागू होने और मौलिक अधिकारों के बारे में ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि यह भी बताया जाना चाहिए कि संविधान सभा में बिहार के 36 प्रतिनिधियों ने किस तरह अपना योगदान दिया था. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, जयपाल सिंह मुंडा और अनुग्रह नारायण सिंह समेत सभी प्रतिनिधियों के विचारों और उनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना जरूरी है. उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा में भी इन महापुरुषों और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका से जुड़े प्रश्न पूछे जाएं, ताकि विद्यार्थी उनके योगदान को जानें और बिहार के इस गौरवशाली इतिहास से जुड़ सकें''. -डॉ. गुरु रहमान, शिक्षक, पटना विश्वविद्यालय
पाठ्यक्रम में शामिल हों योगदान
डॉ. गुरु रहमान ने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में संविधान निर्माण में योगदान देने वाले बिहार के सभी 36 प्रतिनिधियों के नाम पर एक विशेष दीर्घा तैयार की जानी चाहिए. इस दीर्घा में सभी प्रतिनिधियों के चित्र, उनका परिचय और संविधान सभा में उनके योगदान से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की जाएं. साथ ही, समय-समय पर सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को वहां शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाए, ताकि वह तस्वीरों और ऐतिहासिक जानकारियों के माध्यम से समझ सकें कि संविधान निर्माण में बिहार के महापुरुषों की क्या भूमिका रही थी. इससे बच्चों में अपने राज्य के इतिहास और संविधान के प्रति समझ विकसित होगी और आने वाली पीढ़ियां भी उन महापुरुषों के योगदान को याद रख सकेंगी.
क्या कहते हैं इतिहास के जानकार?
डॉ. गुरु रहमान का कहना है कि संविधान दिवस पर इन प्रतिनिधियों को याद करने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज हम जिन मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ जीवन जी रहे हैं, वह लंबे विचार-विमर्श और सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं. बिहार के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपनी आवाज के जरिए इस ऐतिहासिक दस्तावेज को समृद्ध किया. विशेष विमान से संविधान की मूल प्रति का पटना पहुंचना और सच्चिदानंद सिन्हा का उस पर हस्ताक्षर करना इस इतिहास का ऐसा प्रसंग है, जो बिहार के संवैधानिक योगदान को हमेशा याद दिलाता रहेगा.
क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस
भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था.
क्या है संविधान
संविधान सर्वोच्च कानून और मूल नियम-पुस्तिका है. जिसके जरिए पूरा देश चलता है. संविधान सरकार के कामकाज का ढांचा तय करता है और देश में रहने वाले देशवासियों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षित रखता है.
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