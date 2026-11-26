ETV Bharat / state

संविधान सभा में बिहार की आवाज, जानिए किन मुद्दों पर प्रतिनिधियों ने रखे अपने विचार

पटना: भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की विविधता, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक सूत्र में बांधने वाला ऐतिहासिक संकल्प है. संविधान निर्माण की इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में बिहार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही. संविधान सभा में बिहार के 36 प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि से आकर देश की भावी व्यवस्था को लेकर अपने विचार रखे थे.

इन प्रतिनिधियों में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह, आदिवासी समाज की बुलंद आवाज जयपाल सिंह मुंडा और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा जैसे प्रमुख नाम शामिल थे. किसी ने सामाजिक न्याय और समानता की बात उठाई तो किसी ने आदिवासी अधिकारों, अल्पसंख्यकों के हित, शिक्षा, आर्थिक विकास और संघीय व्यवस्था पर अपने विचार रखे. पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि बिहार के प्रतिनिधियों ने संविधान को केवल शासन चलाने का दस्तावेज बनाने के बजाय सामाजिक और लोकतांत्रिक बदलाव का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

संविधान सभा में बिहार की आवाज (ETV Bharat)

सच्चिदानंद सिन्हा की ऐतिहासिक भूमिका

संविधान निर्माण की कहानी में बिहार का योगदान संविधान सभा की पहली बैठक से ही दिखाई देने लगता है. 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी. इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता बिहार के वरिष्ठ विधिवेत्ता और शिक्षाविद् डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी. उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था. वह 9 और 10 दिसंबर तक इस पद पर रहे. इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया. इस तरह आजाद भारत का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत बिहार के एक ऐसे व्यक्तित्व की अध्यक्षता में हुई, जिनकी विद्वता और प्रशासनिक अनुभव का उस दौर में विशेष महत्व था.

कानून के जानकार थे डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अपने समय के बड़े विद्वान और कानून के जानकार थे. उन्होंने लंदन के इनर टेंपल से बैरिस्टरी की पढ़ाई की थी. वह 1910 से 1920 तक केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य रहे. बिहार-उड़ीसा संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा 1936 से 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी निभाई. लंबे विधायी और प्रशासनिक अनुभव के साथ कानून की गहरी समझ के कारण संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए उनके नाम का प्रस्ताव आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था. डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी उन्हें अपना गुरु मानते थे.

सच्चिदानंद सिन्हा का योगदान केवल संविधान सभा तक सीमित नहीं था. बिहार को अलग प्रांत बनाने की मुहिम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें बिहार के निर्माण के प्रमुख शिल्पकारों में गिना जाता है. उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग भी सार्वजनिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए किया. अपनी खेती की जमीन दान की, जिस पर आगे चलकर बिहार विधानसभा का भवन तैयार हुआ. अपनी पत्नी की स्मृति में उन्होंने अपने आवास का एक हिस्सा पुस्तकालय के लिए दान कर दिया, जो आज सिन्हा लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपना मकान भी सरकार को दान कर दिया था. वर्तमान में इसी परिसर के दूसरे हिस्से में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय संचालित होता है.

संविधान की मूल प्रति पटना पहुंची

डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़ा संविधान निर्माण का एक बेहद दिलचस्प प्रसंग संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर से जुड़ा है. संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों के विचार-विमर्श के बाद संविधान तैयार किया था. 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया गया. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तैयारी थी. इसी बीच संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा उन दिनों काफी बीमार थे और पटना स्थित अपने आवास पर रह रहे थे. ऐसे में संविधान सभा के सदस्यों ने निर्णय लिया कि संविधान की मूल प्रति उनके पास ले जाई जाए, ताकि वह भी इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकें.

पटना विश्वविद्यालय में इतिहास के शिक्षक डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की मूल प्रति विशेष विमान से पटना लाई गई थी. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में सदस्यों का एक दल पटना पहुंचा और सच्चिदानंद सिन्हा के आवास पर गया. इसी आवास में आज बिहार बोर्ड का कार्यालय संचालित होता है. यहां सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए. यह घटना बिहार के संवैधानिक इतिहास का एक अनूठा प्रसंग है, क्योंकि देश के संविधान की मूल प्रति पर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पटना में हुआ था.

संविधान सभा में कुल 299 सदस्य

डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे. इनमें से 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे. कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि कुछ सदस्य बीमारी या अन्य कारणों से हस्ताक्षर नहीं कर सके थे. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा भी उन दिनों गंभीर रूप से बीमार थे. संविधान पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद 6 मार्च 1950 को उनका निधन हो गया, लेकिन संविधान निर्माण में ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने वाले इस विद्वान ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अपना जुड़ाव बनाए रखा.

राजेंद्र प्रसाद का बड़ा योगदान

डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे. संविधान सभा में अलग-अलग राज्यों, समुदायों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे. ऐसे में सभी को एक मंच पर लाकर व्यापक सहमति के आधार पर संविधान तैयार कराना बड़ी चुनौती थी. डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने संतुलित व्यक्तित्व और विद्वता से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं की जानकारी थी.

डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की कार्यवाही को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया और अलग-अलग विचारों के बीच सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान किसी एक विचारधारा या वर्ग की सोच तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें. बाद में वह देश के पहले राष्ट्रपति बने और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को मजबूत किया.

जयपाल सिंह मुंडा बने आदिवासी समाज की आवाज

जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों का सवाल मजबूती से उठाया. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत में आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते समय उनकी विशिष्ट पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है. उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासन में उचित भागीदारी देने की जरूरत पर जोर दिया. छोटानागपुर और संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से जुड़े उनके विचार महत्वपूर्ण थे. आज जमीन, जंगल, भाषा और आदिवासी स्वायत्तता को लेकर होने वाली चर्चाओं में भी उनके विचार प्रासंगिक हैं.

अनुग्रह नारायण सिंह की सोच में राज्य हित

बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों में थे. डॉ. गुरु रहमान ने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय संतुलन और राज्यों की मजबूती को महत्व दिया. उनका मानना था कि भारत जैसे विशाल देश में केवल केंद्र की मजबूत व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्यों को भी अपनी जरूरतों के अनुसार विकास और प्रशासन चलाने की क्षमता मिलनी चाहिए. केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है. आज भी राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी और अधिकारों को लेकर होने वाली बहस में इस सोच का महत्व दिखाई देता है.

सामाजिक न्याय की मजबूत पैरवी

संविधान सभा में सामाजिक असमानता दूर करना एक बड़ा मुद्दा था. जगजीवन राम, चंद्रिका राम, रघुनंदन प्रसाद और कमलेश्वरी प्रसाद यादव जैसे प्रतिनिधियों की भूमिका इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण रही. डॉ. गुरु रहमान बताते हैं कि इन प्रतिनिधियों ने दलितों, पिछड़े वर्गों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों को महत्व दिया. जगजीवन राम ने सामाजिक समानता और वंचित वर्गों की भागीदारी को लोकतंत्र की बुनियाद माना. वहीं, कमलेश्वरी प्रसाद यादव ने ग्रामीण समाज और किसानों से जुड़े सवालों को प्रमुखता दी. संविधान में समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन और कमजोर वर्गों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था इसी व्यापक सामाजिक बदलाव की सोच से जुड़ी है.