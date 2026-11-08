यूपी के दबंग विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जानिए बाहुबलियों की राजनीतिक कहानी
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 7:01 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास को अगर करीब से देखें तो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है. प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे राजनेता रहे हैं, जिनकी पहचान पहले बाहुबली या आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के तौर पर बनी, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति में न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि लंबी राजनीतिक पारी भी खेली. ऐसे नेताओं की संख्या एक दो नहीं, बल्कि दर्जनभर है. इनमें कई ऐसे चेहरे रहे, जिन्होंने एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार कई बार चुनाव जीता. कुछ विधायक बने, कुछ सांसद और कई को प्रदेश सरकार में मंत्री तक बने.
सवाल ये है कि आखिर इन बाहुबलियों में ऐसी क्या खास बात रही कि आपराधिक छवि और गंभीर मामलों में नाम आने के बावजूद जनता के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे? उन्होंने लोगों को किस तरह अपने पक्ष में किया कि जनता बार-बार वोट देती रही? उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा कैसे हुआ कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों से लेकर प्रभावी क्षेत्रीय दलों तक ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया?
राजनीति में बनाई अलग पहचान : अगर प्रदेश की राजनीति के पुराने और नए दौर को देखें तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है. प्रयागराज के अतीक अहमद और मऊ के मुख्तार अंसारी से लेकर गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज के अमरमणि त्रिपाठी, प्रतापगढ़ के राजा भैया, जौनपुर के धनंजय सिंह, भदोही के विजय मिश्रा, अयोध्या के अभय सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डीपी यादव तक कई ऐसे नाम हैं. बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है.
पहले निर्दलीय तौर पर राजनीति में उतरे : इनमें कई नेता ऐसे रहे, जो एक बार नहीं बल्कि लगातार कई चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाई तो कुछ ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव जीतकर सत्ता में जगह बनाई. कई बार राजनीतिक दलों ने भी इन नेताओं के स्थानीय प्रभाव और चुनावी ताकत को देखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ा.
स्थानीय-जातीय समीकरण और व्यक्तिगत संपर्क : राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली छवि वाले नेताओं की कामयाबी को केवल उनके आपराधिक प्रभाव से समझना सही नहीं होगा. इसके पीछे कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण काम करते हैं.
इनमें सबसे अहम है स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना. कई नेताओं ने अपने क्षेत्र में ऐसा नेटवर्क तैयार किया, जिसके जरिए उनकी पहुंच गांव से लेकर कस्बों तक बनी रही.
स्थानीय मुद्दों पर हस्तक्षेप : लोगों के छोटे बड़े विवाद, जमीन से जुड़े मामले, प्रशासनिक दिक्कतें और दूसरे स्थानीय मुद्दों पर उनका हस्तक्षेप चर्चा में रहा. कई लोगों को ऐसे नेता अपने काम कराने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए. किसी को थाने में सुनवाई करानी हो, किसी को प्रशासनिक कार्यालय में अपनी बात रखनी हो या किसी को आर्थिक मदद की जरूरत हो, ऐसे मामलों में नेताओं की व्यक्तिगत पहुंच उनके राजनीतिक आधार को मजबूत करती रही.
जातीय पकड़ : इसके साथ ही जातीय समीकरण भी अहम रहे. उत्तर प्रदेश में जाति आधारित सामाजिक और राजनीतिक पहुंच चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कई नेताओं ने अपने समाज के बीच मजबूत आधार बनाया और फिर दूसरे वर्गों के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की. हालांकि, इस राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी रहा कि कुछ क्षेत्रों में नेताओं का प्रभाव डर, दबाव, समर्थकों के नेटवर्क और विरोधियों को कमजोर करने की क्षमता से भी माना जाता है. इसलिए बाहुबली राजनीति को केवल जनसेवा या लोकप्रियता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता.
राजनीतिक दलों के लिए भी उपयोगी साबित हुए बाहुबली : वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन ने बताया कि इन नेताओं की कामयाबी के पीछे राजनीतिक दलों की रणनीति भी एक महत्वपूर्ण वजह रही. चुनाव में हर पार्टी ऐसे उम्मीदवार की तलाश करती है, जिसके पास जीतने की क्षमता हो. ऐसे में जिस नेता की अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो, समर्थकों का नेटवर्क हो और चुनावी समीकरण साधने की क्षमता हो, उसे राजनीतिक दल अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाते रहे. कई बाहुबली नेताओं ने पहले निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई.
व्यक्तिगत प्रभाव का असर : इसके बाद बड़े राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने साथ जोड़ा. कुछ नेताओं ने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर भी अपनी राजनीतिक जमीन बनाए रखी. हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं के राजनीतिक सफर में अलग-अलग दलों के साथ जुड़ाव दिखाई देता है. राजा भैया ने लंबे समय तक निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बनाई. यह बताता है कि इन नेताओं की राजनीति में व्यक्तिगत प्रभाव कई बार बड़ा हो जाता था.
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