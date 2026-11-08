ETV Bharat / state

यूपी के दबंग विधायक, सांसद और मंत्री तक बने, जानिए बाहुबलियों की राजनीतिक कहानी

सियासत में बाहुबलियों का दबदबा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास को अगर करीब से देखें तो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है. प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे राजनेता रहे हैं, जिनकी पहचान पहले बाहुबली या आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के तौर पर बनी, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति में न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि लंबी राजनीतिक पारी भी खेली. ऐसे नेताओं की संख्या एक दो नहीं, बल्कि दर्जनभर है. इनमें कई ऐसे चेहरे रहे, जिन्होंने एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार कई बार चुनाव जीता. कुछ विधायक बने, कुछ सांसद और कई को प्रदेश सरकार में मंत्री तक बने.

सवाल ये है कि आखिर इन बाहुबलियों में ऐसी क्या खास बात रही कि आपराधिक छवि और गंभीर मामलों में नाम आने के बावजूद जनता के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे? उन्होंने लोगों को किस तरह अपने पक्ष में किया कि जनता बार-बार वोट देती रही? उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा कैसे हुआ कि राष्ट्रीय स्तर की बड़ी राजनीतिक पार्टियों से लेकर प्रभावी क्षेत्रीय दलों तक ने उन्हें अपने साथ जोड़ा और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया?

जानिए बाहुबलियों की राजनीतिक कहानी. (Video Credit; ETV Bharat) राजनीति में बनाई अलग पहचान : अगर प्रदेश की राजनीति के पुराने और नए दौर को देखें तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है. प्रयागराज के अतीक अहमद और मऊ के मुख्तार अंसारी से लेकर गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी और महाराजगंज के अमरमणि त्रिपाठी, प्रतापगढ़ के राजा भैया, जौनपुर के धनंजय सिंह, भदोही के विजय मिश्रा, अयोध्या के अभय सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डीपी यादव तक कई ऐसे नाम हैं. बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं ने भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है. पहले निर्दलीय तौर पर राजनीति में उतरे : इनमें कई नेता ऐसे रहे, जो एक बार नहीं बल्कि लगातार कई चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाई तो कुछ ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव जीतकर सत्ता में जगह बनाई. कई बार राजनीतिक दलों ने भी इन नेताओं के स्थानीय प्रभाव और चुनावी ताकत को देखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ा. स्थानीय-जातीय समीकरण और व्यक्तिगत संपर्क : राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली छवि वाले नेताओं की कामयाबी को केवल उनके आपराधिक प्रभाव से समझना सही नहीं होगा. इसके पीछे कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण काम करते हैं.

इनमें सबसे अहम है स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना. कई नेताओं ने अपने क्षेत्र में ऐसा नेटवर्क तैयार किया, जिसके जरिए उनकी पहुंच गांव से लेकर कस्बों तक बनी रही.