आस्था, इतिहास और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम! जानिए सावन माह में क्यों है जलाभिषेक का विशेष महत्व
सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हर तरफ भगवान भोलेनाथ का जयकारा लग रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 30, 2026 at 9:05 PM IST
रांची: भगवान शिव की आराधना का पावन माह श्रावण गुरूवार से शुरू हो गया. श्रावण महोत्सव में भक्त आस्था की डूबकी लगाएंगे. पहाड़ी मंदिर, चुटिया का सबसे प्राचीन शिवालय, स्वर्णरेखा नदी की चट्टानों पर विराजमान इक्कीसो महादेव धाम और देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग स्वरूप सुरेश्वर महादेव धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. अब सभी की निगाहें 3 अगस्त को पड़ने वाली पहली सोमवारी पर है, जहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.
आस्था, इतिहास और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम
रांची का पहाड़ी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि आस्था, इतिहास और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम है. समुद्र तल से करीब 2140 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. कभी इस पहाड़ी को 'टिरीबुरू' और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 'फांसी टुंगरी' कहा गया क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहां कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी.
इसी पहाड़ी पर फहराया गया था पहली बार तिरंगा
आजादी की पूर्व संध्या पर इसी पहाड़ी पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था. शायद यही वजह है कि यह देश का ऐसा अनूठा मंदिर है, जहां हर साल धार्मिक ध्वज के साथ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज पूरे सम्मान के साथ फहराया जाता है. सावन माह में यहां जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है और मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ की आराधना करने पर भक्तों की 'मनोकामना' पूरी होती है.
21 शिवलिंग नागवंशी शासनकाल की धार्मिक विरासत
श्रावण मास में आस्था का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है चुटिया स्थित स्वर्णरेखा नदी की चट्टानों पर विराजमान इक्कीसो महादेव धाम. मान्यता है कि यहां स्थापित 21 शिवलिंग नागवंशी शासनकाल की धार्मिक विरासत से कनेक्ट हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां विधि-विधान से जलाभिषेक करने पर भगवान शिव 'विशेष कृपा' बरसाते हैं.
जलस्तर की वजह से 21 में से 12 शिवलिंग दिखाई दे रहे
कालसर्प दोष से 'मुक्ति', 'संतान सुख' और जीवन की बाधाओं के निवारण की कामना लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. वर्तमान में स्वर्णरेखा नदी के बढ़े जलस्तर के कारण 21 में से केवल 12 शिवलिंग ही दिखाई दे रहे हैं जबकि शेष जलमग्न हैं और एक मुख्य मंदिर में स्थापित है बावजूद इसके श्रद्धालुओं की आस्था अटूट है और सावन में यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं.
108 फीट ऊंचे शिवलिंग के आकर में निर्मित
वहीं केतारी बागान स्थित सुरेश्वर महादेव धाम अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है. 108 फीट ऊंचे शिवलिंग के आकार में निर्मित यह मंदिर झारखंड का सबसे ऊंचा शिवालय और देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग स्वरूप मंदिरों में शामिल माना जाता है. गर्भगृह में नर्मदा नदी से लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसे अत्यंत शुभ और स्वयंभू स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.
मंदिर के मुख्य द्वार पर पीतल से बने 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक नक्काशी श्रद्धालुओं को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक अनुभूति कराती है. यहां स्थापित स्वचालित दुग्धाभिषेक प्रणाली भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है, जहां शिवलिंग पर लगातार दुग्धाभिषेक होता रहता है.
ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं 'पहाड़ी मंदिर'
श्रावण मास के पहले दिन से ही रांची के शिव मंदिरों में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनूठा वातावरण देखने को मिल रहा है. पहाड़ी मंदिर अपनी ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रभक्ति, इक्कीसो महादेव धाम, प्राचीन और पौराणिक मान्यताओं तथा नागवंशी इतिहास जबकि सुरेश्वर महादेव धाम अपनी भव्यता और आधुनिक धार्मिक व्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. यही विविधता सावन के दौरान रांची को देश के प्रमुख शिवधामों में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है.
श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की तैयारियां
दरअसल, 3 अगस्त को पड़ने वाली पहली सोमवारी पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और मंदिर समितियों ने सुरक्षा, ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी के अलावा अलग प्रवेश-निकास मार्ग, अरघा सिस्टम से जलाभिषेक और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दर्शन कर सके.
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