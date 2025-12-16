ETV Bharat / state

जानिए क्या है सात निश्चय पार्ट 3, जिसे CM नीतीश कुमार ने 2025 से 30 तक के लिए किया गठित

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार के तीसरी कैबिनेट में सात निश्चय पार्ट 3 पर मुहर लगाकर सबको चौंका दिया है. 2025 से 30 तक के लिए गठित सात निश्चय पार्ट 3 में फोकस एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का जो बड़ा वादा है उसे पूरा करने की तैयारी है.

सात निश्चय पार्ट 3 : दरअसल, 2015 में सात निश्चय पार्ट वन पर काम हुआ. 2020 में सात निश्चय पार्ट 2 पर और अब 2025 से 2030 तक साथ में से पार्ट 3 पर काम होगा. कैबिनेट में एकमात्र एजेंडा पर लिए गए फैसले की जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने दी. सात निश्चय पार्ट 3 में 7 निश्चय के एजेंडा पर काम किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने इसपर विस्तार से पोस्ट भी किया है.

1. दोगुना रोजगार दोगुनी आय पर काम होगा. इसमें 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से अच्छा अधिक किया जाएगा. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ₹200000 तक की सहायता दी जाएगी. महिलाओं को अभी ₹10000 की राशि मदद दी गई है. लोगों की आय दोगुनी की जाएगी

2. समृद्धि उद्योग सशक्त बिहार को लेकर काम होगा इसमें 5 वर्ष में राज्य में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित किया जाएगा. 9 चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी.

3. कृषि में प्रगति देश की समृद्धि पर काम होगा. 2024 से 2029 के लिए गठित चौथा कृषि रोड मैप के काम में तेजी लाई जाएगी. मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा. प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी. हर खेत तक पानी पहुंचाने के काम में तेजी लायी जाएगी.