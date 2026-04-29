जानें कौन था रामधनी यादव जो पुलिस एनकाउंटर में हुआ ढेर, सिर काटकर पहुंच गया था थाना
भागलपुर में अधिकारी की हत्या और उसके बाद हुए एनकाउंटर की हर ओर चर्चा है. आइये आपको बताते हैं कौन था रामधनी यादव?
Published : April 29, 2026 at 4:25 PM IST
भागलपुर : बिहार में आज एक चर्चा आम हो गई है, आखिर कौन था वो रामधनी यादव जिसने सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद को गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद पुलिस एनकाउंडर में रामधनी यादव भी ढेर हो गया.
जब कटा हुआ सिर लेकर पहुंच गया था थाना : रामधनी यादव भागलपुर में खौफ का दूसरा नाम था. उसके आतंक का अंदाजा इसी से लगया जा सकता है कि एक बार उसने एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी. फिर उसके सिर को लेकर थाने पहुंच गया. इस घटना के बाद सुल्तानगंज इलाके में उसका खौफ छा गया.
अपराध की दुनिया से राजनीतिक एंट्री : कहते हैं बिहार में जब कोई अपराधी नामचीन हो जाता है तो वह 'सफेदपोश' बनकर राजनीति में एंट्री करता है. रामधनी यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ठेकेदारी के रास्ते वह राजनीति में प्रवेश कर गया. अपनी पत्नी को 'चेहरा बनाकर' अपनी पैठ बनाता गया.
ठेकेदारी को लेकर चल रहा था विवाद : रामधनी यादव की पत्नी फिलहाल सुल्तानगंज नगर परिषद में उपसभापति है. अब तक हुए खुलासे में पता चल रहा है कि रामधनी यादव का सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू से तनातनी चल रही थी. ठेकेदारी को लेकर ही टशन था.
पुलिस के मुताबिक, सुल्तानगंज उप सभापति का पति रामधनी यादव का नगर परिषद के सभापति राज कुमार गुड्डू के साथ लंबे समय से विवाद था. बताया जाता है कि बस ठेके और नगर परिषद के लाभदायक टेंडरों को लेकर रामधनी और गुड्डू के बीच तनातनी चल रही थी, रामधनी चाहता था कि ठेके उसके हिसाब से बांटे जाएं, जबकि गुड्डू इसका विरोध कर रहे थे.
जब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा नगर परिषद कार्यालय : इस कथा का पटाक्षेप मंगलवार को देखने को मिला. जब रामधनी यादव अपने दो सहयोगियों के साथ सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और राजकुमार गुड्डू पर फायरिंग शुरू कर दी. कार्यपालक अधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद जब बीच-बचाव में आए तो उन्हें भी भून डाला. कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत हो चुकी है जबकि राजकुमार गुड्डू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं.
एनकाउंटर में रामधनी ढेर : मंगलवार शाम 4 बजे के आसपास यह गोलीबारी हुई थी. इसके बाद पुलिस का जोरदार एक्शन देखने को मिला. पुलिस की कार्रवाई से घबराकर रामधनी यादव ने सरेंडर कर दिया. इसके बाद पुलिस उसको लेकर वहां पहुंची जहां उसने हथियार छिपाकर रखे थे. कहा जा रहा है कि इसी दौरान रामधनी के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी फायरिंग में रामधनी यादव मारा गया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों में एक डीएसपी और दो पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं.
पहले भी हुआ था हमला : वैसे फरवरी 2023 में भी रामधनी यादव पर जानलेवा हमला भी हुआ था. स्थानीय लोग बताते हैं कि उसके घर के पास दो अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चलाई थी. हालांकि इसमें वह बाल-बाल बच गया था. कहा जाता है वर्चस्व की लड़ाई में ही उपर फायरिंग हुई थी.
भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिनदहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने “मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में” से प्रेरित सुशासनी अपराधी, बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों… pic.twitter.com/0esClEJBD4— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 29, 2026
तेजस्वी यादव ने कसा तंज : भागलपुर में हुए अधिकारी की हत्या और उसके बाद हुए एनकाउंटर को लेकर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिनदहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने 'मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में' से प्रेरित सुशासनी अपराधी, बीजेपी संरक्षित गुंडा व एनडीए नेता रामधनी यादव है. यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों/विधायकों का नजदीकी है. जंगलराज का बेसुरा राग अलपाने वाले हत्यारे एनडीए नेताओं के बारे में क्या कहेंगे?''
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