गहलोत ने साफा पहनाया, अगले दिन मिली जिले की कमान, जोधपुर ग्रामीण में 3 दशक से परंपरा कायम

जोधपुर शहर से ओमकार वर्मा को और देहात से अध्यक्ष पद पर एससी वर्ग को नेतृत्व मिला है.

जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत
जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 23, 2025 at 10:25 AM IST

Updated : November 23, 2025 at 11:51 AM IST

जोधपुर : कांग्रेस नेतृत्व ने इस बार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी कमान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद ओमकार वर्मा को दी है. संगठन की दृष्टि से काफी बड़ा बदलाव है. वर्मा कायस्थ समुदाय से आते हैं. नेतृत्व ने पूर्व में महाजन, ब्राह्मण, मुस्लिम से हटकर इस बार नए चेहरे को कमान दी है. शुक्रवार को ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओमकार वर्मा को अपना साफा पहनाया था. इसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि क्या वर्मा को शहर जिले की कमान मिलेगी? शनिवार रात को आई सूची में उनका नाम आने से यह चर्चा चल पड़ी है कि जोधपुर में गहलोत की पसंद से ही जिलाध्यक्ष बनेंगे.

जिला ग्रामीण अध्यक्ष के पद पर इस बार महिला नेता को कमान दी गई है. भोपालगढ़ की विधायक गीता बरवड़ को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. वह अनुसूचित जाति से आती हैं. दोनों नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने देर रात को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से सर्किट हाउस में मुलाकात की. ओमकार वर्मा ने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य जोधपुर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनाना है, जबकि भोपालगढ़ विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आगामी पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को सफलता दिलाना है. इसके लिए वह जल्दी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगी.

जोधपुर दौरे पर अशोक गहलोत (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

वर्मा अनुभवी चेहरा, संगठन में भी रहे : ओमकार वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं. वह तीन बार नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं. वर्तमान में भी संगठन मंत्री थे. चुनाव संचालन में उनका काफी अनुभव है. वर्मा की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में गत वर्ष की परंपरा भी समाप्त हो गई, जिसके तहत जोधपुर में उत्तर और दक्षिण दो जिला अध्यक्ष बनाए गए थे. फिर से एक ही जिलाध्यक्ष की व्यवस्था लागू हो गई.

बदलाव का इंतजार नहीं हुआ पूरा : जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष पद पर लंबे समय से अनुसूचित जाति नेताओं को ही कमान मिली है. सूरसागर से विधायक रहे भंवर बलाई करीब 12 साल तक जिलाध्यक्ष रहे. उनके बाद 20 साल से निवर्तमान हीराराम मेघवाल जिलाध्यक्ष रहे. इस बार फिर अनुसूचित जाति वर्ग से ही भोपालगढ़ से विधायक गीता बरवड़ को जिले की कमान दी गई है. इस बार नियुक्ति की नई प्रकिया हुई तो नई व्यवस्था में जाट, विश्नोई, राजपूत, ओबीसी, अल्पसंख्यक दावेदार सामने आए थे. सबको आस थी कि इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव के साथ साथ चेहरा भी बदल सकता हैं, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी.

अनुसूचित वर्ग को ही मिलती है कमान : जोधपुर देहात जिले की राजनीति पूरी तरह से जातिगत व्यवस्था में बंधी है. यहां जाट, विश्नोई, राजपूत के अलावा एससी का दबदबा है. फलोदी जिला बनने के बाद यहां अब पांच विधानसभा रह गई हैं, जिसके तहत शेरगढ, लूणी, ओसियां, भोपालगढ और बिलाड़ा शामिल हैं. इन विधानसभाओं में सभी वर्गों का वर्चस्व है. किसी के मार्शल वर्ग की कमान देने से दूसरी बड़ी जाति के साथ समन्वय नहीं होने की आशंका के चलते देहात जिले के नेतृत्व के लिए पार्टी ऐसे व्यक्ति को कमान दी जाती है, जो सबके साथ फिट हो सके.

जैसलमेर में पूर्व कैबिनेट मंत्री के भाई को कमान (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर की कमान अमरदीन को : कांग्रेस ने शनिवार शाम जैसलमेर जिले की कमान अमरदीन फकीर को सौंपते हुए नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया. अमरदीन फकीर, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के छोटे भाई हैं. साथ ही वे मुस्लिम धर्मगुरु स्वर्गीय गाजी फकीर के पुत्र हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं. नियुक्ति की घोषणा होते ही ढिब्बा पाड़ा स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की.

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर भरोसा जताया है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे. उनकी राजनीतिक यात्रा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से शुरू हुई थी, इसलिए संगठन में युवाओं को अधिक मौके देना उनकी प्राथमिकता रहेगी. पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी इस मौके पर कहा कि दावेदारी सबकी होती है, मगर पद एक व्यक्ति को मिलता है. अब सबकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए संगठन को मजबूत करने में जुटें.

