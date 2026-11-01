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Explainer: क्या है बौद्ध परंपरा में महा कठिन चीवर दान? बुद्ध काल की हैरान कर देने वाली कहानी

बौद्ध परंपरा में महा कठिन चीवर दान ( ETV Bharat )

महाबोधि मंदिर में शनिवार को कठिन चीवरदान हुआ. इस दौरान थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, समित अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. भगवान बुद्ध के उपदेशों के उद्घोष के बीच कठिन चीवरदान समारोह संपन्न हुआ. इसमें दर्जन भर देश के 400 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवरदान

समारोह में शामिल सभी बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया गया. वहीं, विशेष पूजा के साथ महा कठिन चीवरदान में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की. इस तरह भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पावन नगरी बोधगया एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक आस्था की साक्षी बनी.

400 से अधिक भिक्षुओं को चीवरदान

करीब 2 घंटे तक महा कठिन का समारोह चला. इसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गई. समारोह के दौरान 400 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया गया. 3 महीने के वर्षावास के बाद महा कठिन चीवरदान होता है. बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार यह एक विशेष पूजा होती है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया जाता है.

चीवर दान करती महिला उपासक (ETV Bharat)

पर्यटन सीजन की भी शुरूआत

महा कठिन चीवरदान के साथ पूजा सत्र का आगाज भी हो जाता है. इस पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए देश-दुनिया से बौद्ध धर्मावलंबी बोधगया को पहुंचते हैं. इसी के साथ पर्यटन सीजन की भी शुरूआत हो जाती है. महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.

क्या है कठिन चीवरदान

बौद्ध परंपरा में महा कठिन चीवरदान को 8 महाकुशलों में सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय माना गया है. चीवरदान पूरे वर्ष में केवल एक निश्चित समय, जिसे वर्षावास समाप्ति कहा जाता है, उसके बाद ही किया जाता है. चीवर का अर्थ होता है, बौद्ब भिक्षुओंं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र.

सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जित करने वाला दान

बौद्ध परंपराओं में चीवरदान को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जित करने वाला दान माना गया है. महा कठिन चीवरदान में बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार बौद्ध भिक्षु को नए वस्त्र का दान करने की विशेष वार्षिक परंपरा रही है. महा कठिन चीवरदान भगवान बुद्ध के समय की परंपरा से ही चली आ रही है.

समारोह में शामिल भिक्षु (ETV Bharat)

क्या है वर्षावास की परंपरा

वर्षावास की परंपरा भगवान बुद्ध के समय काल से ही चली आ रही है. मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय से ही बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा करते आ रहे हैं. बरसात के 3 महीनों में ये यात्रा कठिन होने के कारण बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर रूक कर साधना करते हैं, इसे ही वर्षावास कहा जाता है.

परंपरा की शुरुआत को लेकर पुरानी मान्यता

महा कठिन चीवरदान की परंपरा की शुरुआत को लेकर पुरानी मान्यता है. माना जाता है कि एक बार एक बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध से मिलने श्रावस्ती जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण बौद्ध भिक्षु को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा.

3 महीनों की साधना को ही वर्षावास की संज्ञा

मान्यता है कि वहां उन्होंने 3 महीने तक कठिन नियमों का पालन करते हुए साधना पूरी की. इसी 3 महीने की साधना को वर्षावास का नाम दिया गया. जब उनकी ये साधना पूरी हुई तो वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे. कठिन साधना और बारीश के कारण बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र जीर्ण-शीर्ण हो गए थे.

चीवरदान करते उपासक (ETV Bharat)

भगवान बुद्ध ने किया था बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान