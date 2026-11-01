Explainer: क्या है बौद्ध परंपरा में महा कठिन चीवर दान? बुद्ध काल की हैरान कर देने वाली कहानी
Buddhists Chivar Daan:चीवरदान को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जित करने वाला दान माना गया है. भगवान बुद्ध के समय से है परंपरा.रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 1, 2026 at 9:01 PM IST
गया: बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर में बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा के तहत कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन हुआ. त्रैमासिक वर्षावास की समाप्ति के बाद महा कठिन चीवरदान समारोह का होता है. रविवार को विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार बोधगया में महा कठिन चीवरदान में दर्जन भर देशों के चार सौ की संख्या में बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए.
कठिन चीवरदान समारोह
महाबोधि मंदिर में शनिवार को कठिन चीवरदान हुआ. इस दौरान थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, समित अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. भगवान बुद्ध के उपदेशों के उद्घोष के बीच कठिन चीवरदान समारोह संपन्न हुआ. इसमें दर्जन भर देश के 400 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए.
बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवरदान
समारोह में शामिल सभी बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया गया. वहीं, विशेष पूजा के साथ महा कठिन चीवरदान में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की. इस तरह भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पावन नगरी बोधगया एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक आस्था की साक्षी बनी.
400 से अधिक भिक्षुओं को चीवरदान
करीब 2 घंटे तक महा कठिन का समारोह चला. इसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गई. समारोह के दौरान 400 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया गया. 3 महीने के वर्षावास के बाद महा कठिन चीवरदान होता है. बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार यह एक विशेष पूजा होती है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान दिया जाता है.
पर्यटन सीजन की भी शुरूआत
महा कठिन चीवरदान के साथ पूजा सत्र का आगाज भी हो जाता है. इस पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए देश-दुनिया से बौद्ध धर्मावलंबी बोधगया को पहुंचते हैं. इसी के साथ पर्यटन सीजन की भी शुरूआत हो जाती है. महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.
क्या है कठिन चीवरदान
बौद्ध परंपरा में महा कठिन चीवरदान को 8 महाकुशलों में सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय माना गया है. चीवरदान पूरे वर्ष में केवल एक निश्चित समय, जिसे वर्षावास समाप्ति कहा जाता है, उसके बाद ही किया जाता है. चीवर का अर्थ होता है, बौद्ब भिक्षुओंं द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र.
सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जित करने वाला दान
बौद्ध परंपराओं में चीवरदान को सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जित करने वाला दान माना गया है. महा कठिन चीवरदान में बौद्ध धर्म परंपरा के अनुसार बौद्ध भिक्षु को नए वस्त्र का दान करने की विशेष वार्षिक परंपरा रही है. महा कठिन चीवरदान भगवान बुद्ध के समय की परंपरा से ही चली आ रही है.
क्या है वर्षावास की परंपरा
वर्षावास की परंपरा भगवान बुद्ध के समय काल से ही चली आ रही है. मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय से ही बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यात्रा करते आ रहे हैं. बरसात के 3 महीनों में ये यात्रा कठिन होने के कारण बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर रूक कर साधना करते हैं, इसे ही वर्षावास कहा जाता है.
परंपरा की शुरुआत को लेकर पुरानी मान्यता
महा कठिन चीवरदान की परंपरा की शुरुआत को लेकर पुरानी मान्यता है. माना जाता है कि एक बार एक बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध से मिलने श्रावस्ती जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण बौद्ध भिक्षु को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा.
3 महीनों की साधना को ही वर्षावास की संज्ञा
मान्यता है कि वहां उन्होंने 3 महीने तक कठिन नियमों का पालन करते हुए साधना पूरी की. इसी 3 महीने की साधना को वर्षावास का नाम दिया गया. जब उनकी ये साधना पूरी हुई तो वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे. कठिन साधना और बारीश के कारण बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र जीर्ण-शीर्ण हो गए थे.
भगवान बुद्ध ने किया था बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान
बौद्ध भिक्षुओं की इस स्थिति को देख भगवान बुद्ध ने कहा कि वह वर्षावास की कठिन साधना पूरी करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को नए चीवरदान करेंगें. 3 माह के वर्षावास के बाद ही महा कठिन चीवरदान की परंपरा है. तभी से बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के बाद चीवरदान की परंपरा चली आ रही है.
क्या है बौद्ध परंपरा के महाकुशल
बौद्ध परंपरा में "महाकुशल" शब्द का संदर्भ मुख्य रूप से उन उच्च और पवित्र कार्यों या अभ्यासों से है जो इंसानको दुखों से मुक्ति (निर्वाण) की ओर ले जाते हैं और मन को पूरी तरह शुद्ध करते हैं. बौद्ध धम्म के दर्शन में जब 8 के समूह में सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी मार्गों या कर्मों की बात की जाती है, तो इसका सीधा संबंध आर्य अष्टांगिक मार्ग से होता है. इसे जीवन में अपनाना ही सबसे बड़ा कुशल कर्म माना गया है.
भगवान बुद्ध के सिखाए इन आठ 8 महाकुशल मार्ग को तीन श्रेणियों (प्रज्ञा, शील और समाधि) में बांटा जा सकता है:
प्रज्ञा(ज्ञान) - सही नजरिया और समझ
सही नजरिया: चार आर्य सत्यों (दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और उसके अंत का रास्ता) और कर्म के नियम की सही समझ होना.
सही इरादा: मानसिक बीमारियों (जैसे वासना, गुस्सा और हिंसा) का त्याग और दया, करुणा और दया के साथ दूसरों का भला करने का पक्का इरादा.
शील - नैतिक आचरण और व्यवहार
सही वाणी: झूठ, कठोर शब्द और बेकार की बातों से बचना और हमेशा मीठी और सच्ची बातें बोलना.
सही कर्म: शारीरिक स्तर पर शुद्ध आचरण बनाए रखना, जीवों को न मारना, चोरी न करना और गलत कामों से बचना.
सही आजीविका: ईमानदारी और सही तरीकों से अपनी रोजी-रोटी कमाना, ऐसे किसी भी व्यवसाय या काम से बचना जिससे किसी जीव को दुख या नुकसान हो.
समाधि - मानसिक एकाग्रता और ध्यान
सही प्रयास: नकारात्मक विचारों को मन में आने से रोकना और लगातार सकारात्मक विचारों को जगाने और बनाए रखने की कोशिश करना.
सही सचेतनता: हर समय अपने शरीर, इंद्रियों, मन और विचारों के प्रति सचेत और जागरूक रहना
सही एकाग्रता: मन को पूरी तरह से केंद्रित करके ध्यान का एक उच्च स्तर प्राप्त करना, जो सच्ची शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है
अंतरराष्ट्रीय भिक्षु संघ के बीच कार्यक्रम
वहीं इस कार्यक्रम को लेकर टेंपल केयरटेकर दीनानाथ भंते ने बताया कि महाबोधि महाविहार में महा कठिन चीवरदान संपन्न हुआ. वर्षावास समाप्त होने के बाद यह पूरे अंतरराष्ट्रीय भिक्षु संघ के बीच में महाकठिन चीवरदान होता है. महाकठिन चीवरदान में कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए.
"चीवरदान में थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका समेत अन्य देशों से थे. जितने भी बोधगया में मॉनेस्ट्री है, सभी की मदद से महाकठिन चीवरदान समारोह हुआ, जिसमें करीब 400 लामा शामिल हुए. यह परंपरा भगवान बुद्ध के समय से चल रही है. बौद्ध भिक्षु वर्षावास करते हैं. उसके साथ ही जूनियर, सीनियर, संघ, नायक का पद मिलता है, जो वर्षावास के स्थान पर 3 महीने बीताते हैं."- दीनानाथ भंते, टेंपल केयरटेकर, महाबोधि महाविहार
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