Bhajanlal Government : सरकार ने कहा- दो साल बेमिसाल, विपक्ष बोला- जनता दिन गिन रही है

जोगाराम पटेल ने कहा कि ERCP परियोजना का समाधान, 'हरियालो राजस्थान' के तहत 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करना, 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता और नई नीतियों (पर्यटन, टाउनशिप) को मंजूरी देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं. 2024-25 के दौरान सरकार ने कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है.

इसके साथ इन दो सालों में सरकार के लिए नासूर बन चुके पेपर लीक करने वाले गिरोह पर एक्शन लिया. कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पेपर लीक के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया. साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, जिससे प्रदेश के युवाओं में फिर से सरकार के प्रति भरोसा पैदा किया जा सके और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो सके. सरकार ने चरणबद्ध भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए 92 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी. 15 हजार को इसी महीने नियुक्ति पत्र दिया जाएगा.

दो सालों में किए गए काम : सरकार इस दूसरी वर्षगांठ को जनता को समर्पित करते हुए पूरे 15 दिन अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता के बीच रहेगी. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि दो साल पहले बनी भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक और बड़ी पहल की. सरकार ने पहले ही साल में इनवेसमेंट समिट कर 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन, जिसमें से काफी कुछ धरातल पर भी उतरने लगे. इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया. दूसरे साल में सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है, जससे दूसरे देशों या प्रदेशों में रहने वाले प्रवासी भाइयों को अपनी माटी दे जुड़ने का मौका मिलेगा.

सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, मीसा बंदियों को पेंशन देने का विधेयक, राजस्थान कोचिंग सेंटर और जन विश्वास अध्यादेश शामिल हैं. सरकार के दो साल को भले ही सत्ता पक्ष बेमिसाल करार दे रहा हो, लेकिन विपक्ष सिर्फ सरकार के दिल्ली दौरे ही दिखाई दे रहे हैं. सामाजिक संगठन भी महिलाओं को लेकर किए गए वादे याद दिला रहे हैं. व्यापारी राइजिंग राजस्थान और प्रवासी सम्मेलन को बड़ी उलब्धि मन रहा है, जबकि कमर्चारी संगठन सरकार के दोल गुजर जाने पर भी मांग पूरी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर कर रहा है.

सीएम भजनलाल ने पहले ही साल में कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक निर्णय लिए कि उसका सीधा लाभ पिछले साल हुए 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिखा. इसमें 7 से में पांच सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया. यहां तक कि चुनाव पूर्व भाजपा के संकल्प पत्र के वादे के मुताबिक 450 रुपए में गरीबों को रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना, कर्ज से डूबे हुए प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करके राहत देने का दावा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पहले कार्यकाल के पहले साल में किया है. राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए निवेश के द्वार खोले. इसके बाद जब दूसरा वर्ष शुरू हुआ तो युवाओं के लिए समयबद्ध परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करते हुए 92 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी गई.

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने शासन का दूसरा कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा करने जा रही है. इन 2 साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन की चर्चा सियासी हलकों में भी हो रही है. 15 दिसंबर 2024 को भाजपा के विधायक दल ने राजस्थान में मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा को कमान सौंपी. ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी आता है. सरकार बनने के साथ सीएम भजनलाल के फैसलों ने सुर्खियां भी बटोरी, जिसमें युवाओं से जुड़ा पेपर लीक को लेकर एसआईटी बनाने का फैसला, पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी समझौते की बात और शेखावाटी अंचल को पेयजल की सौगात देने वाली यमुना जल समझौता शामिल हैं.

प्रमुख उपलब्धियां:

पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई : राजस्थान में आते ही पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें RPSC सदस्यों की गिरफ्तारी भी शामिल है. इससे युवाओं का भरोसा बढ़ा. ERCP परियोजना का समाधान : वर्षों से अटकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को सुलझाया गया, जिससे 21 जिलों को सिंचाई और पेयजल मिलेगा और DPR के लिए MoU हुआ. निवेश को प्रोत्साहन : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट' में 35 लाख करोड़ के MoU हुए, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं. किसानों के लिए योजनाएं : 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि' की किस्त जारी की गई और प्लास्टिक मल्चिंग व प्याज भंडार गृहों के लिए किसानों को अनुदान दिया गया. साथ ही डेनमार्क यात्रा के माध्यम से नई तकनीक सिखाई गई. 'हरियालो राजस्थान' अभियान : 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया गया. नई नीतियों की मंजूरी : पर्यटन नीति 2025, टाउनशिप नीति, ऊर्जा नीति और मेडिकल टूरिज्म नीति को मंजूरी दी गई. महिला सुरक्षा : महिलाओं की सहायता के लिए 'राजकोप सिटीजन ऐप' में 'नीड हेल्प' फीचर लॉन्च किया गया, जिससे तत्काल पुलिस सहायता मिल सके. रोजगार सृजन : सरकार ने 1.24 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की हैं और नियुक्ति पत्रों का वितरण भी किया जा रहा है. अब तक 92 हजार नियुक्ति पात्र जारी किए जा चुके हैं. कृषि क्षेत्र : प्रगतिशील किसानों को डेनमार्क जैसे देशों की यात्रा कराई गई ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत हो सकें. सब्सिडी वाला सिलेंडर : पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर ₹450 में उपलब्ध कराना शुरू किया गया है. आयुष्मान आरोग्य योजना : यह योजना ₹25 लाख तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है. लाड़ली प्रोत्साहन योजना : महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल शुरू की गई है. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना : इसके तहत पात्र महिलाओं को ₹6500 की राशि मिल रही है. गोपाल क्रेडिट कार्ड : पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की योजना है. धर्मांतरण रोकथाम विधेयक : प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिस पर सरकार काम कर रही है. मीसा बंदियों को पेंशन विधेयक : मीसा बंदियों को पेंशन देने से संबंधित यह विधेयक भी सरकार के एजेंडे में है. राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 : इस अध्यादेश के माध्यम से कई कानूनों में छोटे उल्लंघनों या तकनीकी गलतियों के लिए आपराधिक दंड (जैसे कारावास) हटाकर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, जिससे व्यापार और जीवनयापन आसान हो सके. राजस्थान पर्यटन नीति 2025 : धार्मिक पर्यटन सहित पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ) बनाने का प्रस्ताव है. प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 : प्रवासी राजस्थानियों के राज्य से जुड़े और योगदान को बढ़ाने के लिए यह नीति लाई गई है. कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 : कारखानों में काम के घंटों में लचीलापन लाने और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है. कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु करना : विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम को 'कुलगुरु' करने का प्रावधान भी नए कानूनों में शामिल है. आयुष विश्वविद्यालय विधेयक : अजमेर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी विधेयक लाया गया है.

दो साल पर सरकार की खामियां गिनाएंगे : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिनने की भले कितनी कोशिश करें, लेकिन 2 सालों में जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है. सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस आम जनता के बीच में जाएगी और सत्ता पक्ष की नाकामियों को गिनाने का काम करेगी. जूली ने कहा कि सरकार ने 2 साल में किया क्या है? जिसका वो जश्न मना रही है. इन 2 साल के अंदर राजस्थान को कई साल पीछे धकेल दिया है. हर एक राजस्थानी पर एक लाख का कर्ज कर दिया है. किसी काम की मॉनिटरिंग नहीं हो रही.

उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुनवाई शुरू की, लेकिन वहां सिर्फ बीजेपी के लोगों सुनवाई हो रही है. आमजन की सुनवाई नहीं हो रही है. रोजगार के वादे किए, लेकिन रोजगार सरकार दे नहीं पाई. महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. रोजगार को लेकर राइजिंग राजस्थान की दुहाई दी जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. सरकार सिर्फ कागजों में अपनी उपलब्धियां को बनाए, लेकिन आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है. जनता अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर चुकी है.

मॉनिटरिंग करें तो सकारात्मक परिणाम सामने आए : सामाजिक कार्यकर्ता लता सिंह ने कहा कि सरकार ने अपने शुरुआत के दोनों बजट में महिलाओं को लेकर कई घोषणा की. कुछ घोषणा धरातल पर उतरी, जिसमें पुलिस थाना में महिला डेस्क बनाना, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना, बिना किसी देरी के मुकदमा दर्ज करना. इनमें काफी परिणाम देखने को मिले हैं, लेकिन कई ऐसी योजना भी है जो धरातल पर नहीं उतरी है. सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, लक्ष्मी केंद्र खुल जाएंगे, लेकिन वह कहां पर खुले किसी को पता नहीं है.

बालिका गृह, नारी निकेतन, सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, लेकिन अभी भी कई जगह पर यह योजना धरातल पर नहीं उतरी है. सरकारी स्कूल आंगबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाने की बात की गई, लेकिन धरातल पर देखने लगता है कि कई स्कूलों में महीने में पांच दिन भी बच्चों को दूध नहीं मिल रहा. लता सिंह ने कहा कि सरकार ने पिंक टॉयलेट घोषणा की, लेकिन वह कहां पर खुले उसका भी कोई अता-पता नहीं है. सरकार की मंशा अच्छी है, योजनाएं भी अच्छी हैं, बस कमी है योजनाएं की अच्छे से मॉनिटरिंग करने की. मॉनिटरिंग अच्छे से करें तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

इंवेस्टमेंट समिट बड़ा कदम : महिला उद्यमी साक्षी आहूजा ने कहा कि सरकार की 2 साल के कामकाज के अगर बात का पहला कदम राइजिंग राजस्थान समिट करना बहुत ही अच्छा कदम था. इसमें कोशिश रही थी कि इंवेस्टमेंट बड़े और उसका असर भी दिखाई दे रहा है. बड़ी संख्या में निवेशक राजस्थान की तरफ आ रहे हैं. इसके साथ प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जो कार्यक्रम शुरू किया गया उससे भी प्रदेश में इंवेस्टमेंट पड़ेगा.

प्रवासी राजस्थानी अपनी माटी से जुड़ेगा तो प्रदेश में वो निवेश की सोचेगा. इसके साथ अगर महिलाओं की महिला उद्यमी की नाते बात करें तो काफी ऐसी स्कीम हैं, जिसे महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में काफी लाभ मिला है. मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना, लखपति दीदी योजना, महिलाओं को 48 घंटे में लोन उपलब्ध कराना. यह उपलब्धि अच्छी थी, लेकिन अभी भी महिला उद्योगों के लिए बहुत किया जा सकता है. शहरी महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को लेकर सरकार को बड़े स्तर पर कुछ और अच्छी योजना लाना चाहिए.

कर्मचारियों में आक्रोश : अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को बने हुए 2 साल हो गए, लेकिन जो घोषणा पत्र में भाजपा ने वादे किए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. इन दो सालों में कर्मचारी ठगा सा महसूस कर रहा है, संविदा और ठेके कर्मचारियों को नियमित करने की बात सरकार ने की लेकिन उस पर इन दो सालों में कई काम नहीं है. सरकार इन दो सालों में संवाद हीन रही, किसी भी कर्मचारी संगठन से द्विपक्षीय वार्ता सरकार ने की, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है.