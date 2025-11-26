अलवर मत्स्य उत्सव : तीसरी पीढ़ी के साथ गुलाबो सपेरा ने दी प्रस्तुति, जानिए संघर्ष की कहानी
अलवर मत्स्य उत्सव में प्रसिद्ध कालबेलिया डांसर गुलाबो ने भी प्रस्तुति दी. जानिए उनके संघर्ष की कहानी...
अलवर : देश दुनिया में कालबेलिया नृत्य से अपनी पहचान बना चुकी पद्मश्री गुलाबो सपेरा को यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें जन्म से ही इसके लिए संघर्ष करना पड़ा. एक दौर था जब सपेरा समाज में लड़कियों के जन्म को अभिशाप माना जाता था. उन्हें जन्म के बाद समाज के लोग बिना परिवार को बताए मिट्टी में दबा दिया करते थे. ऐसा ही कुछ हुआ गुलाबो के साथ. उनके जन्म के बाद समाज के लोगों ने उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था. गुलाबो की मां को इस बात का पता लगा तो वह रात के समय उसे मिट्टी से निकाल कर ले लाई. आज वही गुलाबो सपेरा अपने कालबेलिया नृत्य से समाज ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही है.
सांप का दूध पीकर हुई बड़ी : पद्मश्री गुलाबो सपेरा ने बताया कि उनके समाज में लोग घर-घर जाकर सांप का खेल दिखाते थे. वह अपने परिवार में 3 भाई व 3 बहन के बाद की सदस्य हैं. जब वह 6 माह की थी, तब उनके पिता उन्हें सांपों के साथ टोकरी में बिठाकर लेकर जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि समाज के लोग बेटी को फिर से दूर न कर दें. बचपन से ही वह सांपों के साथ रहती थी. सांपों का झूठा दूध भी उन्होंने अपने बचपन में पिया. दिन के 8 से 10 घंटे वह सांपों के साथ रहती थी. इसी समय से बीन की धुन व ढपली की थाप जहन में बैठ गई. इसके बाद उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया.
समाज की पहली लड़की जिसने किया डांस शुरू : गुलाबो सपेरा ने बताया कि वह सपेरा समाज से पहले लड़की हैं, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य करना शुरू किया. हालांकि, समाज के लोगों ने कभी इस बात को नहीं अपनाया. कई लोग कहते थे कि यह वही लड़की है, जो मिट्टी के अंदर से निकली है, लेकिन पिता ने पूरा सपोर्ट किया. वह सबको कहते थे कि गुलाबो उनकी बेटी है और माता का स्वरूप है. उन्होंने बताया कि पहली बार करीब 8 साल उम्र में पुष्कर मेले में उन्होंने कालबेलिया नृत्य को प्रदर्शित किया. इस नृत्य को टूरिज्म विभाग ने भी देखकर सराहा. इसके बाद उन्होंने गुलाबो को मंच प्रदान किया, जिसके बाद गुलाबो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
अमेरिका में जाने के बाद मिली पहचान : गुलाबो सपेरा ने बताया कि वह कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित कर चुकी हैं. जब वह कालबेलिया नृत्य को अमेरिका में प्रदर्शित कर भारत लौटी, तब उन्हें पहचान मिली और तभी से उन्हें गुलाबो सपेरा नाम मिला. साथ ही समाज का नाम भी रोशन हुआ. अब तक वह 170 देशों में कालबेलिया नृत्य को प्रदर्शित कर चुकी हैं.
बेटियों को मिट्टी में दबाने की प्रथा खत्म की : गुलाबो सपेरा ने बताया कि उनके समाज में बेटियों को हक दिलाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया. गुलाबो सपेरा अपने वचन पर अटल रही और उन्होंने समाज में बेटियों को जगह देने की मांग सामने रखी. समाज ने उनकी बात मानी और 1985 में जन्म के बाद बेटियों को मिट्टी में दबाने की प्रथा खत्म करने में गुलाबो सपेरा कामयाब हुईं. इसके बाद समाज के लोगों ने उन्हें अध्यक्ष और पंच जैसे पद पर बैठाया. उन्होंने लोगों से अपील की कि लोगों को कलाकृति एवं नृत्य को जिंदा रखने के लिए पहल करनी चाहिए, यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है.
2016 में मिला पद्मश्री : गुलाबो सपेरा ने बताया कि 2016 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जब उन्हें इसके लिए फोन आया तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाई. जिस महिला को अपनी जीवन में इतने संघर्ष झेलना पड़े उसे पद्मश्री मिलने की उम्मीद नहीं थी. पद्मश्री मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि वह समाज व देश को आगे लेकर जाएं. इसके लिए वे लगातार मेहनत कर रही हैं. जिस तारीख को उन्हें यह अवार्ड मिला, उसी तारीख को हर साल वह भी कलाकारों को अवार्ड देती हैं. वह कहती है कि उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम मिला है तो और भी लोगों को यह मिल सकता है.
कला प्रदर्शित करना अच्छा लगता है : गुलाबो सपेरा ने बताया कि जब वह राजस्थान के विभिन्न जिलों में कालबेलिया नृत्य को प्रदर्शित करती हैं तो बहुत आनंदित और उत्साहित महसूस करती हैं. राजस्थानी धरती पर वह अपने लोगों से जुड़ाव महसूस करती हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है. वह अलवर में 2004 में पहली बार कालबेलिया नृत्य को प्रदर्शित करने आई थी. इसके बाद 2025 में फिर उन्हें अलवर उत्सव में इस नृत्य को प्रदर्शित करने का मौका मिला. आज वह अलवर में अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ इस नृत्य को प्रदर्शित कर रही हैं.
समाज की बेटियां बढ़ा रही मान : गुलाबो सपेरा ने बताया जब से समाज में प्रथा बंद हुई है, तब से बेटियों ने समाज को आगे ले जाने के लिए काफी मेहनत की. आज समाज की कई बेटियां फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन सहित बड़े देशों में कला को प्रदर्शित कर समाज का मान बढ़ा रही हैं. आज समाज के सैकड़ों बच्चे पढ़-लिख कर भी अपना भविष्य बना रहे हैं. समाज की कई लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं. उनका सपना है कि देश के हर घर में एक गुलाबो हो जो देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़े. इसके लिए वह लोगों को प्रेरित भी करती हैं.